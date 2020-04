L'Oroscopo dal 6 al 12 aprile 2020 è pronto a dare info su come potrebbe evolvere la prima settimana del mese. Ansiosi di sapere come saranno i prossimi sette giorni in calendario? Il periodo su cui poggiano le odierne previsioni, nonché i voti e relative classifiche dei segni, evidenzia al 'top della settimana' la Bilancia (voto 10): al segno di Aria andranno 'alla grande' l'amore, gli affetti e le amicizie in generale. Periodo un po' confusionario, in qualche frangente addirittura in stallo, per il segno del Capricorno (voto 5).

Dal punto di vista astrologico, il frangente sotto osservazione annuncia tre nuovi transiti da parte della Luna per questa settimana. Infatti lunedì avremo la Luna in Bilancia, presente nel segno d'Aria dalle ore 23:17. L'Astro della Terra cambierà nuovamente settore mercoledì 8 aprile, alle ore 22:17, dove formerà la bella figura astrologica della Luna in Scorpione. I transiti lunari della settimana giungeranno a termine con l'ingresso della Luna in Sagittario prevista per venerdì 10 aprile. Per concludere, da segnalare il passaggio di Mercurio in Ariete sabato 11 aprile.

Analizziamo ora in modo mirato le predizioni della settimana da lunedì 6 a domenica 12 aprile.

Astrologia e voti della settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: voto 9. L'oroscopo settimanale valuta il periodo dal 6 al 12 aprile in modo splendido. Comunque, migliore di quello appena trascorso. L'unica giornata in cui dovrete stare allerta, sarà giovedì 9 aprile, sottoscritta con tre stelline e probabile giornata 'sottotono'.

Invece, al 'top del giorno' è previsto sabato 11 aprile,giorno di arrivo di Mercurio in Ariete: momento indispensabile a coloro con situazioni sentimentali in stress da risolvere. Stupende invece le giornate a cinque stelle di lunedì 6, martedì 7 e domenica 12 aprile, in bella mostra insieme a quelle a quattro stelle di mercoledì e venerdì. Il responso astrale condensato nella tabelle sottostante:

Top del giorno sabato 11 aprile - Mercurio nel segno;

sabato 11 aprile - Mercurio nel segno; ★★★★★ lunedì 6, martedì 7 e domenica 12;

★★★★ mercoledì 8 e venerdì 10;

★★★ giovedì 9 aprile.

Toro: voto 7.

Buone le previsioni sulla prossima settimana. Infatti, molti di voi del Toro saranno avvantaggiati nelle faccende quotidiane soprattutto alla partenza del periodo. Le giornate più convincenti secondo quanto specificato nell'oroscopo settimanale, oltre a martedì 7 aprile valutato al 'top', saranno mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, valutati entrambi a cinque stelle. Seguiranno altre due buone giornate da vivere serenamente: lunedì 6 e venerdì 10 aprile porteranno quattro belle stelline a garanzia di periodo positivo. Dalle stelle alle stalle: domenica 12 aprile avrà solo tre stelle e sabato 11 aprile andrà ancora peggio, visto il frangente considerato con due stelle da 'ko'.

Il report settimanale giorno per giorno:

Top del giorno martedì 7 aprile;

martedì 7 aprile; ★★★★★ mercoledì 8 e giovedì 9;

★★★★ lunedì 6 e venerdì 10;

★★★ domenica 12 aprile;

★★ sabato 11 aprile.

Gemelli: voto 6. Previsioni sotto la media in arrivo questa settimana. La giornata che potrebbe dare maggior ansia sarà quella di venerdì 10 aprile, catalogata dalle stelle con due stelline da 'ko'. Meno peggio, anche se 'sottotono' in quanto considerata con tre stelle, quella di giovedì 29 marzo. Senz'altro migliori, secondo quanto elaborato dall'oroscopo settimanale lunedì 6, mercoledì 8 e sabato 11 aprile: se non alla grande, almeno abbastanza positive, questo si, ovviamente confermate dalla quattro stelle a corredo del segno.

Le restanti giornate di martedì 7 e domenica 12 aprile, sono state entrambe considerate con cinque ottime stelline indicanti il periodo fortunato. A seguire il condensato di vostra competenza da lunedì a domenica:

★★★★★ martedì 7 e domenica 12 aprile;

★★★★ lunedì 6, mercoledì 8 e sabato 11;

★★★ giovedì 9 aprile;

★★ venerdì 10 aprile.

Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana indica massima parte agevole ed abbastanza affidabile i prossimi sette giorni a venire. Peccato per il primo giorno del periodo e anche per l'ultimo giorno di weekend, segnati rispettivamente da un lunedì 6 aprile con tre stelle e relativo 'sottotono' e per una domenica 12 aprile valutata con solo due stelle da 'ko'.

Il resto del periodo? Diciamo pure che potrebbe risultare perfetto: infatti giovedì 9 aprile regalerà una splendida giornata da considerare al 'top del giorno'. Poi in seguito segnate pure a cinque stelle le giornate di mercoledì 8 e venerdì 10 aprile. Martedì 7 e sabato 11 invece saranno da mettere in agenda come buoni (ma non troppo), quindi a quattro stelle. A voi la scala riepilogativa con le stelline quotidiane:

Top del giorno giovedì 9 aprile;

giovedì 9 aprile; ★★★★★ mercoledì 8 e venerdì 10;

★★★★ martedì 7 e sabato 11;

★★★ lunedì 6 aprile;

★★ domenica 12 aprile.

Leone: voto 6. La seconda settimana di aprile è stata valutata dall'oroscopo sulla media sufficienza.

Iniziamo pure a togliere la sete di curiosità andando celermente ad elencare quali saranno le giornate a cinque stelle: lunedì 6 e martedì 7, altamente favorite nei confronti di rapporti d'amore o interpersonali considerati come importanti. Tra queste due splendide giornate, almeno una sarà portatrice di novità e qualche colpetto di fortuna che non guasta. Non male invece il periodo compreso tra mercoledì 8, giovedì 9 e domenica 12 aprile, giorni segnati da quattro buone stelle. Invece 'sottotono' risulterà venerdì 10 mentre un discorso a parte per sabato 11: due le stelline con relativa giornata da 'ko'.

I dettagli nel riepilogo sottostante:

★★★★★ lunedì 6 e martedì 7;

★★★★ mercoledì 8, giovedì 9 e domenica 12;

★★★ venerdì 10;

★★ sabato 11 aprile.

Vergine: voto 8. L'oroscopo prevede una settimana quasi perfetta da spendere maggiormente nei rapporti interpersonali, come anche in famiglia ovviamente. La prima parte del periodo sarà a fasi alterne, dunque non troppo facile da gestire: martedì 7 avrà solo tre stelle mentre il mercoledì successivo targato dal giorno 8 aprile porterà in dote solo due stelle da 'ko'. A seguire solo ottime giornate: lunedì 6 aprile porterà in regalo quattro buone stelline; giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 invece saranno splendidi, tutti valutati a cinque stelle.

Chiudiamo in bellezza: domenica 12 aprile troverete ad attendervi una meravigliosa 'top del giorno'. A seguire il riepilogo quotidiano segnato con le stelle della settimana:

Top del giorno domenica 12 aprile;

domenica 12 aprile; ★★★★★ giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11;

★★★★ lunedì 6;

★★★ martedì 7;

★★ mercoledì 8 aprile.

Oroscopo e stelline settimanali da Bilancia a Pesci

Bilancia: voto 10. Settimana ad alte prestazioni, parlando ovviamente in generale. A dare enfasi a tutto il periodo sarà l'arrivo della Luna in Bilancia, portatrice di nuove opportunità da spendere in campo sentimentale. In questo caso, ottima da sfruttare sarà lunedì 6, la vostra giornata al 'top'.

Da considerare quasi alla pari della migliore anche quelle di martedì 7, mercoledì 8 e venerdì 10, periodi sotto protezione astrale segnati a cinque stelle. Proseguendo dai giorni migliori a scendere, non troppo impegnative dovrebbero essere quelle a quattro stelle di giovedì 9, sabato 11 e domenica 12 aprile 2020. Il report giorno per giorno nel riepilogo seguente:

Top del giorno lunedì 6 aprile - Luna nel segno;

lunedì 6 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 7, mercoledì 8 e venerdì 10;

★★★★ giovedì 9, sabato 11 e domenica 12 aprile 2020.

Scorpione: voto 8. Settimana segnata da un ottimo inizio, con lunedì 6, martedì 7 e poi giovedì 9 aprile segnati in agenda con le cinque stelle della buona fortuna.

Le tre giornate appena enunciate andranno ad incorniciare la 'top del giorno', portata da una splendida Luna in Scorpione proprio mercoledì 8 aprile. A seguire ancora giorni positivi: iniziando appunto da quest'ultimi, le quattro stelline arriveranno con la giornata di venerdì 10. Sul lato negatività invece, tre stelle le porterà il primo giorno di weekend, quindi sabato 11 aprile. Invece ad essere valutato con le due stelle del 'ko' sarà domenica 12. A voi il riepilogo giornaliero:

Top del giorno mercoledì 8 aprile - Luna nel segno;

mercoledì 8 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 6, martedì 7 e giovedì 9;

★★★★ venerdì 10;

★★★ sabato 11;

★★ domenica 12 aprile 2020.

Sagittario: voto 9.

Settimana all'insegna dell'amore e degli affetti in generale: l'arrivo della Luna in Sagittario, venerdì 10, oltre a regalare una meravigliosa giornata 'al top', riuscirà a mettere di nuovo in gioco situazioni sentimentali considerate a rischio. Non solo amore in questa parte iniziale del mese: tanta fortuna in diversi settori soprattutto nelle giornate a cinque stelle di giovedì 10, sabato 11 e domenica 12. Invece, buone con i dovuti distinguo, saranno lunedì 6, mercoledì 8, entrambi a quattro stelle. A dare qualche problemino, solo il 7 aprile valutato con solo tre stelle. Il riscontro quotidiano a seguire:

Top del giorno venerdì 10 aprile - Luna nel segno;

venerdì 10 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 9, sabato 11 e domenica 12;

★★★★ lunedì 6 e mercoledì 8;

★★★ martedì 7 aprile.

Capricorno: voto 5. Periodo un po' così anche per questa seconda settimana di aprile, a fasi alterne con alti e bassi. Intanto, sarà proprio con 'gli alti' che chiuderete il periodo: domenica 12 aprile regalerà belle novità in amore, oltre alle cinque stelline di rito. Tre buone giornate saranno anche quelle di mercoledì 8, giovedì 9, sabato 11, segnate a quattro stelle. Invece, portatrici del classico 'sottotono', lunedì 6 e venerdì 10, entrambe a tre stelle. La peggiore: con due stelle da 'ko' arriverà martedì 7. Il responso astrale quotidiano:

★★★★★ domenica 12 aprile;

★★★★ mercoledì 8, giovedì 9, sabato 11;

★★★ lunedì 6, venerdì 10;

★★ martedì 7 aprile 2020.

Acquario: voto 6. L'oroscopo prevede per voi un periodo un po' a rilento in determinate giornate. Iniziamo con lunedì 6, portatore di amore, sorrisi tanta passione, proseguendo con quella di sabato 11 anch'essa a cinque stelle. Queste due giornate saranno affiancate da quelle valutate con quattro buone stelline di martedì 7, venerdì 10, domenica 12. Invece mercoledì 8 inizierà a toni 'bassi', merito delle tre stelline rilasciate dagli astri. Decisamente da 'ko' quella del 9 aprile segnata da due misere stelline. La scaletta riepilogativa:

★★★★★ lunedì 6, sabato 11;

★★★★ martedì 7, venerdì 10, domenica 12;

★★★ mercoledì 8 aprile;

★★ giovedì 9 aprile.

Pesci: voto 6. Periodo ancora di attesa per voi Pesci. La seconda settimana del mese di aprile vi vedrà ancora un po' indaffarati con le solite questioni di lavoro e, per qualcuno, anche in quelle sentimentali. Diciamo che l'inizio e la fine della settimana non saranno dei migliori: due stelle lunedì 6 aprile e ancora solo tre stelline da 'sottotono' la domenica di chiusura. Poi tutto filerà per il meglio: cinque stelle arriveranno mercoledì 8 e venerdì 10 aprile. Belle saranno anche quelle di martedì 7, giovedì 9 e sabato 11 con quattro stelle. Il report:

★★★★★ mercoledì 8 e venerdì 10;

★★★★ martedì 7, giovedì 9 e sabato 11;

★★★ domenica 12 aprile;

★★ lunedì 6 aprile 2020 .

La classifica della settimana per tutti i segni

Pronta per voi lettori la nuova classifica della settimana da lunedì 6 a domenica 12 aprile. A voi il report astrologico finale condensato nell'oroscopo della settimana da lunedì 6 a domenica 12 aprile valido per tutti i segni, dall'Ariete fino a Pesci:

1° Bilancia , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° Ariete e Sagittario, voto 9;

3° Vergine e Scorpione, voto 8;

4° Toro e Cancro, voto 7;

5° Gemelli, Leone, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Capricorno, voto 5.

Il responso settimanale chiude qui. Vi raccomandiamo di non perdere il prossimo appuntamento riguardante il periodo compreso tra il 13 e il 19 del corrente mese.