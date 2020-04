L'Oroscopo di domani, domenica 5 aprile è pronto a rivelare che tipo di giornata sarà. In pratica, l'ultimo giorno di questa settimana sarà in parte gioioso e nella restante parte abbastanza impegnativo per alcuni dei dodici simboli dello zodiaco. Gli astri del periodo, secondo quanto rilevato dalle nostre analisi astrologiche quotidiane, indicano con molta approssimazione che a prevalere saranno i nati nei segni del Toro e dei Gemelli, in questo giorno protetti dalla Luna in Vergine. Il contesto attuale, come sappiamo vissuto forzatamente tra le mura di casa, non darà modo ad altri segni tipo la Vergine, di prendere adeguate contromisure nel caso la giornata dovesse prendere una brutta piega nei rapporti con partner, familiari e figli.

Vediamo di chiarire approfonditamente come sarà la prossima giornata in calendario, messa sotto la lente delle previsioni. A seguire la classifica del giorno seguita dalla valutazione approfondita relativa ad ogni singolo segno dello zodiaco, espressa nelle previsioni zodiacali dell'oroscopo di domenica 5 aprile.

La classifica di domenica 5 aprile

In rilievo la classifica quotidiana dei dodici segni zodiacali. Alla testa della scala troviamo il segno del Toro, affiancato a pochissima distanza dall'Ariete.

L'Oroscopo del giorno prevede possa essere una domenica abbastanza impegnativa, portatrice di pensieri e incombenze per la Vergine. A seguire la classifica per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci:

1° posto: Toro

2° posizione: Ariete

3° posto: Gemelli

4° posizione: Vergine

5° posto: Scorpione

6° posizione: Bilancia

7° posto: Capricorno

8° posizione: Pesci

9° posto: Sagittario

10° posizione: Acquario

11° posto: Leone

12 posizione: Cancro.

Oroscopo domenica 5 aprile: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete - L'oroscopo indica che arriverà una buona notizia in giornata per voi nativi dell'Ariete.

Se avete una vita di coppia felice, potrete vivere questi momenti - anche se attualmente molto impegnativi - in modo romantico e intenso, coccolando il partner e facendovi coccolare di rimando. Lavoro in ripresa soprattutto da un punto di vista professionale. Invece, riguardo alle attività lavorative private, bisogna che passi questo periodo di stallo. In questo caso sarà un periodo poco interessante ma non mancheranno volontà e desiderio di iniziare a preparare il terreno per ripartire alla grande: avete la grinta per riuscirci.

Toro - Buon momento sia in amore che nel lavoro per voi del segno. Parecchi nativi riusciranno a raggiungere intese sentimentali molto interessanti, soprattutto in seno al rapporto di coppia o in famiglia. Le stelle sono tutte al vostro fianco, pronte a sostenervi in ogni vostra iniziativa, o conquista amorosa. Se avrete voglia di accudire, coccolare, quasi 'viziare', il vostro partner non si tirerà indietro. Nel lavoro ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi da non farsi sfuggire per nessun motivo. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati.

Gemelli - Questa domenica 5 aprile sarete brillanti ed intriganti e grazie al vostro fascino innato: vi circonderete di persone interessanti.

E’ il momento della scelta o dei progetti d'amore a lungo termine. Infatti, i pianeti vi asseconderanno e starà solo a voi scegliere il momento giusto per coinvolgere il partner. L’estate sarà il periodo migliore sia per i single in cerca dell’anima gemella sia per chi un’anima gemella già ce l’ha. Momenti passionali e intensi per tutti.

Cancro - Una certa agitazione sia mentale che fisica consiglia di concedere qualcosa di più in termini di tempo ai vostri hobby e ai passatempi. Qualche problema pratico in ambito lavorativo richiederà la vostra attenzione. Con grinta, perseveranza e con molta fatica sfrutterete ogni piccola occasione per tentare di realizzare qualche progetto allo scopo di migliorare l'andamento negativo della giornata.

Le soddisfazioni nel lavoro, anche se non subito, non tarderanno ad arrivare grazie soprattutto a Mercurio che prossimamente favorirà la vostra crescita professionale.

Previsioni del giorno 5 aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone - La Luna in Vergine evidenzia alcune falle nella vostra organizzazione familiare. Se siete in difficoltà, lanciate un segnale attraverso i social agli amici: qualcuno accorrerà in aiuto con consigli e quant'altro. Incombenze a lungo rimandate vi aspettano al varco nel lavoro. Nel lavoro, dalla prossima settimana insieme ai colleghi cecate di dare, se possibile, un colpo di mano alle molte altre cose rimaste da sbrigare.

In amore invece, come anche in famiglia, avrete bisogno di più energia (tanta!), che vi sostenga nell'affrontare le piccole ma complicate situazioni emergenti. Di certo con la vostra tenacia supererete al meglio il periodo.

Vergine - In questo fine weekend l'oroscopo predice al segno una domenica 'pensierosa' condita da incombenze pesanti. Portati a termine i vostri impegni quotidiani, con la coscienza a posto potrete dedicarvi alle cose che più vi piacciono. Nel corso della giornata, spese impreviste per la casa o qualcuno dei componenti il nucleo famigliare potrebbero richiedere qualche sforzo economico in più.

In questo caso dovrete rinunciare a qualche piccolo sfizio a scapito di cose più importanti. Per tanti invece, molto presto si prospetteranno cambi di casa o lavori di restauro. La ripresa economica comunque non tarderà ad arrivare.

Bilancia - La giornata di fine settimana promette momenti di tenerezza con i vostri cari. Il valore e l’importanza della famiglia verrà ampiamente riconfermata. Piccole cose, semplicità, cure prodigate a voi stessi e alle persone che amate. La vostra indole romantica vi porta sempre a pensare che l’amore che state vivendo sarà quello di tutta la vita. Piuttosto che cedere troppo alle fantasie, cercate di essere concreti, soppesando il rapporto di coppia con maggiore obiettività.

Ci vuole impegno e tenacia, qualità che a voi non mancano.

Scorpione - Ben sostenuta da Urano in Toro, la Luna nel segno della Vergine recupera il suo buonsenso nei confronti del vostro segno. Sarà una giornata di faccende sbrigate in tutta scioltezza, vista la festività domenicale, anche se con un po' di tristezza visto il periodo concitato al quale tutti dobbiamo rendere conto. Una giornata buona ma non troppo in definitiva: sarete o no a vostro agio? Se 'no', allora occuparvi della casa vi terrà impegnati o vi distrarrà dalle tensioni quotidiane. Nel lavoro, sotto sotto vi aspetta una buona notizia: con grinta finalmente potrete riprendere quota.

In amore, se ultimamente il dialogo in coppia ha proceduto un po’ a stento, da questo lunedì ritroverete le parole per esprimere i vostri sentimenti.

Astrologia 5 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario - In tanti vi sentirete di nuovo innamorati della persona che avete già nel cuore, ma che fatica! Non mancherà di certo qualche muso lungo in famiglia: solo verso sera l’atmosfera sarà leggermente più salubre e sicuramente più rilassate. In questa giornata molti sembreranno ben disposti a sotterrare 'l’ascia di guerra' in diverse situazioni: si consiglia comunque di non abbassare troppo la guardia.

I prossimi due o tre mesi, molti dei vostri progetti avranno una vitalità e una forza strepitosa. Per i single: se doveste rapportarvi con qualcuno del segno della Vergine preparatevi; avverrà qualcosa di speciale, destinato a durare in eterno.

Capricorno - Basta il transito della Luna in Vergine in trigono a Urano per rimettere ogni cosa al suo posto? Forse si: con gli amici, i parenti, il partner, nel periodo sarete dolcissimi e ben disposti al dialogo (a distanza!). Ottime premesse per l’amore, soprattutto se chi vi interessa bazzica il vostro ambiente in cui abitate. Le stelle dicono che a partire da questa domenica e fino a martedì sarete irrequieti, vivrete storie intriganti che potrebbero concludersi improvvisamente, così come sono iniziate.

Con l’inizio di una relazione importante, qualcuno già impegnato potrebbe commettere un passo falso e rivelarsi al partner per ciò che è...

Acquario - Decisamente fastidiosa per voi la Luna di questi giorni. Qualche partner decisamente sfiduciato potrebbe arrivare a ricordarvi quali sono i vostri 'doveri coniugali'. Cercate di mantenere a freno eventuali stati d'animo negativi facendo buon viso a cattivo gioco. In questo momento così poco positivo per qualche coppia, l'acquisto di un piccolo dono per la dolce metà potrebbe fare più di mille buone intenzioni. L'ambiente lavorativo altrettanto, potrebbe riservare qualche sorpresa negativa.

La vostra apertura verso i colleghi non sempre suscita benevolenza. Sappiate perciò valutare con più attenzione chi avete di fronte adeguandovi di conseguenza.

Pesci - Finalmente un attimo di pausa, da sfruttare per fare il punto della situazione, prendendo in esame anche le esperienze del passato. Occupatevi di casa, faccende e finanze. Tirando le somme potreste scoprire una gradita quanto inattesa sorpresa nei riguardi del partner. Nel lavoro le esperienze acquisite sono qualcosa di cui far tesoro: saranno le credenziali da esibire per ricevere gli appoggi di cui attualmente avete bisogno. In merito all'amore, una vecchia fiamma potrà farsi risentire per telefono: allontanate eventuali rancori, i ricordi dolorosi e accettate di buon grado la sua offerta per una buona amicizia.