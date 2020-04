Le previsioni di questa settimana vedono in primo piano la Luna piena dell'8 aprile che si formerà nella Bilancia. Questa Luna dovrebbe portare più equilibrio, ma dovrà fare i conti con Giove e Plutone in Capricorno che faranno concentrare tutti sulle questioni burocratiche. Il plenilunio agirà principalmente sulla Bilancia e sul Cancro a cui donerà molti stimoli, ma anche qualche difficoltà da superare dal punto di vista dell'umore. I Segni favoriti sono, invece, Acquario, Gemelli e Sagittario.

Vediamo ora le previsioni e l'oroscopo settimanale per tutto lo Zodiaco.

Previsioni fino al 12 aprile: l'Ariete discute con il partner

Ariete - La Luna piena nel Segno a voi opposto mette l'accento sugli altri e sul partner: in questi giorni dovete evitate discussioni inutili. Gli altri pianeti sono favorevoli e ci sono tutte le condizioni per rimettervi in forma e per tornare positivi come di solito siete. Solo chi di voi è della terza decade dovrà ancora combattere con un po' di pessimismo, ma nel weekend sicuramente questo stato d'animo passerà.

Toro - È probabile che in questa settimana tirerete fuori alcuni lati del vostro carattere che neppure voi sapevate di avere. Sarete, cioè, assolutamente ribelli nei confronti di tutto e di tutti e nella situazione attuale questo non vi aiuterà a far passare le giornate a casa. Sfogatevi facendo un po' di ginnastica in più: online ci sono tante lezioni disponibili. Le previsioni vi consigliano di vincere la pigrizia.

Gemelli - A parte Mercurio in posizione negativa, il resto del cielo è molto favorevole. Le previsioni per voi dicono che a metà settimana la Luna piena vi aiuterà a trovare un momento di grande complicità con il vostro partner e, aiutati da Marte, sarete molto passionali. Venere è nel vostro Segno e vi spinge ad avere cura del vostro aspetto: anche se siete a casa potete trovare il tempo per fare una pulizia del viso o una maschera per i capelli.

Agite!

Oroscopo della settimana: previsioni ok per il Leone

Cancro - Le previsioni della settimana per voi del Cancro dicono che la vostra sensibilità sarà a mille. Fate attenzione: avrete tanti sbalzi di umore, in particolare il 7 e l'8 aprile. La Luna piena, infatti, sarà molto stimolante per voi e vi porterà qualche momento di malinconia. Aiutatevi a superare questo momento: sdraiatevi sul divano, ascoltate tanta musica rilassante e tutto passerà.

Leone - La Luna piena in Bilancia è davvero una bella doccia di ottimismo per voi Leone. Vi aiuterà anche a comunicare con chi in questo momento si trova lontano da voi.

Sono, quindi, favorite le chat e le video-chiamate con amici e parenti. Marte in opposizione, però, porta tensione a chi vive queste giornate a casa con il partner: il 9 e il 10 aprile sono le giornate "no" da questo punto di vista.

Vergine - Tenderete a essere poco socievoli durante questa settimana. Siete, però, super pratici come sempre: mettete, di nuovo, in ordine l'armadio oppure pulite a fondo quella stanza che vi è rimasta ancora da sistemare. Voi Vergine non siete mai troppo romantici con il partner e in questi giorni lo sarete ancora di meno, ma chi vi conosce vi ama per come siete, quindi tutto è nel solito ordine per voi.

Previsioni ok per l'Acquario e la Bilancia

Bilancia - Il cielo per voi è molto stimolante e le previsioni sono piuttosto positive per tutta la settimana. La Luna piena nel vostro Segno accentuerà la vostra sensibilità e il vostro romanticismo. Dal lato pratico avrete modo di trovare tanti nuovi modi di passare le giornate: alcuni di voi scriveranno molto, magari in un diario o anche solo sui social.

Scorpione - Voi Scorpione sarete più suscettibili che mai: fate attenzione in particolare alle giornate del 9 e del 10, perché risulterete polemici e antipatici. Marte vi porta stress e, quindi, avrete bisogno di tutta la vostra forza di volontà per superare questo periodo.

Fermi a casa vi sentite in gabbia, ma Giove vi aiuterà a resistere. Molti di voi in coppia potranno arrivare ad un punto critico e potrebbe esserci qualche momento di incomprensione e anche di discussione.

Sagittario - Il cielo è buono per voi del Sagittario, siete sempre aiutati dal vostro ben noto ottimismo. Venere in opposizione per qualcuno di voi potrebbe voler dire che avete un po' di nostalgia per un partner che in questo periodo è lontano, ma supererete bene questo momento. La Luna piena mette l'accento sulle amicizie: passerete ore e ore a chiacchierare al telefono e in video-chiamate.

Capricorno - La Luna piena in Bilancia e il Sole in Ariete potrebbero rendervi più sensibili di quanto siete di solito.

Giove è ancora nel vostro Segno e accentuerà questo stato d'animo portando qualche momento di grande malinconia. Il modo di reagire a questo per voi potrebbe essere quello di dedicarvi alla vostra più grande passione e cioè la lettura, ma non chiudetevi troppo in voi stessi: ci sono persone della vostra famiglia che sono lontane e potrebbero avere bisogno di una vostra telefonata.

Acquario - C'è tanto movimento nel vostro cielo. Le previsioni per voi Acquario possono essere davvero ottime, se non vi fate prendere dalla solita voglia di stravolgere e di rivoluzionare tutto. L'Oroscopo favorisce, in particolare, quelli di voi che sono innamorati di qualcuno che vive lontano.

Del resto, voi amate i rapporti informali e poco convenzionali, quindi in questo periodo di forzata lontananza vi trovate a vostro agio.

Pesci - Per voi Pesci sarà una settimana poco soddisfacente e un po' nervosa. La Luna piena non vi porta nessuna novità e Venere in posizione critica vi rende piuttosto acidi nei confronti di tutti. Cercate di stare calmi, Mercurio vi farà pesare un poco il fatto di stare in casa e, nello stesso tempo, vi renderà poco concreti: dedicatevi a qualcosa che vi piace, ad esempio alla pittura o al disegno.