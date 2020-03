L'Oroscopo del giorno, martedì 17 marzo è pronto a svelare come sarà il secondo giorno di questa settimana. Sotto il profilo astrologico troviamo Mercurio entrato nel segno dei Pesci proprio questa domenica mentre la Luna, stabile nel segno del Capricorno, sarà sotto trigono con Venere e Urano in Toro. La giornata sotto analisi, vedrà emergere il Leone, segno al 'top del giorno', seguito a breve distanza dalla Vergine considerata nel frangente in giornata a cinque stelle. Invece, volendo chiudere questa breve anticipazione svelando i segni in difficoltà, gli astri puntano decisamente l'attenzione in direzione di Ariete, Gemelli e Toro.

Andiamo a scoprire nel dettaglio le previsioni zodiacali per la giornata di martedì segno per segno, non prima di aver dato voce alla classifica con le stelline del giorno da Ariete a Vergine.

Classifica stelline del 17 marzo

Pronti a gongolare nel caso il vostro segno risulti tra i fortunati di questo martedì? Come sappiamo, il responso astrale quotidiano è possibile trovarlo solamente sfogliando ogni giorno le pagine virtuali del nostro oroscopo. In questo caso a dare le risposte giuste (si spera) ci pensa la nuova classifica stelline quotidiana, in questo caso generata dall'oroscopo del 17 marzo.

Bene, visto che in parte sono già stati svelati alcuni segni, è certamente il caso di passare direttamente a valutare la scala di valori nel suo insieme. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Vergine;

★★★★: Cancro;

★★★: Ariete, Gemelli;

★★: Toro.

Oroscopo martedì 17 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★. La Luna in Capricorno non sembra simpatizzare troppo con il vostro segno, almeno per questo martedì.

La situazione migliorerà sensibilmente nei prossimi giorni. Intanto preparatevi per qualcosa di inatteso: belle o brutte novità? Staremo a vedere. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, indica che potreste andare incontro a più di qualche difficoltà: forse vi ritroverete a litigare con la persona amata per futili motivi. Purtroppo questo non è un buon momento per nessuno, ma voi intanto cercate di tenere a bada gli istinti ribelli e fate pace con il vostro partner.

Single, potranno nascere discussioni con le persone che avrete accanto, ma per il bene di tutti, cercate di rimane tranquilli, presto passerà. Nel lavoro, vivrete una fase di scontentezza dovuto al momento che stiamo vivendo tutti. Dovrete così accontentarvi di quanto avete già ottenuto, perché solamente con il tempo consoliderete la vostra posizione.

Toro: ★★. Alcuni di voi potrebbero rischiare seriamente di essere 'massacrati' dall'opposizione Plutone-Urano. Immuni da questa turbolenza saranno coloro in ascendente Leone o Vergine, grazie al trigono salvagente Luna-Venere. Vietato autocommiserarsi.

In amore, potreste avere dei contrasti con la persona amata, quindi sarà meglio cercare di fare le cose con attenzione, altrimenti potreste andare incontro a liti per questioni banali. Moderatevi i vostri toni o trascorrerete una giornata pesante, rovinando la vita a tutti quelli che avrete vicino. Single, se la solita routine vi andrà stretta, cercate nuovi canali di espressione seguendo i validi consigli di un parente o di un amico, vedrete che presto tutto passerà e sarete liberi di fare tutto quello che vorrete. Nel lavoro, vi sentirete scarsamente motivati e cercherete di diminuire l'impegno che mettete di solito nella professione.

Le stelle vi consiglieranno di rimanere calmi, perché presto tutto tornerà alla normalità.

Gemelli: ★★★. In lieve discesa l'indice di positività giornaliera a causa della coppia Plutone-Saturno, entrambi in quadratura a Urano. Se pensavate di avere le idee chiare su 'quel qualcosa' o 'quel qualcuno', ebbene, domani potreste ricredervi. In amore la Luna, proseguendo con la sua orbita opposta, potrebbe causarvi alcune incomprensioni e qualche fastidioso equivoco. Misurando le parole e cercando di non essere troppo impulsivi, tutto si risolverà senza lasciare strascichi pesanti, con il vostro partner.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di martedì indicano che l'atmosfera sarà inquieta e qualcosa non funzionerà al meglio. Se non calibrate quell'innata possessività, rischierete di rendervi poco simpatici e quindi di essere lasciati da parte, in primis dai vostri familiari. Fate leva sul vostro buonsenso e godetevi i piacevoli risultati di una ristabilita tranquillità insieme ai vostri cari. Nel lavoro, la Luna vi ignorerà completamente. Tutto questo non vorrà dire che il giorno sarà negativo, semplicemente converrà tirare il freno a mano ed aspettate tempi migliori.

Astrologia del giorno 17 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Si prevede una giornata conformata alla buona predisposizione lunare. Venere, in trigono a Giove e anche a Marte, darà opportune risposte ai tanti quesiti che assillano la vostra mente. Sul lato generale avrete qualcosa di nuovo su cui contare. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in merito all'amore, indica che quest'ultimo possa essere il sentimento più importante e dimostrerete la profondità del vostro attaccamento verso la vostra metà. Affronterete l'attuale situazione difficile (che tutti stiamo vivendo), con passione e serenità.

Single, forse è giunto il momento di ascoltare il vostro cuore: nei sentimenti non dovete farvi influenzare da nessuno. Qualunque sia la scelta, fatela ma senza fretta, perché adesso avrete tutto il tempo per riflettere. Nel lavoro, avrete il fiuto per fare la cosa giusta al momento giusto, con un tempismo e un'abilità invidiabili.

Leone: 'top del giorno'. In arrivo martedì regolare con energie al massimo. In primo piano l'ottimismo, la voglia di fare e tante idee a fare da contorno. Anche se il Urano sarà ancora opposto a Plutone, gli astri invitano a mantenere la calma: una cosa alla volta e la vita vi sorriderà come non mai.

In amore, l'oroscopo è sicuro che riuscirete a trovare un equilibrio nella vita privata, sarete felici con la persona amata e vivrete una giornata fantastica, trascorrendo tutto il tempo libero (che di questi tempi non manca davvero!) tassativamente insieme. Single, con l'aiuto di una grandissima forma fisica, vi sentirete in grado di conquistare prossimamente il mondo intero, ma per il momento rimanete serenamente in casa e rilassatevi con un bagno profumato. Nel lavoro, tutto girerà per il meglio, sfruttate bene le vostre risorse e le belle posizioni planetarie ed andrete incontro, prossimamente a notevoli soddisfazioni.

Vergine: ★★★★★. In arrivo per voi nativi un ottimo martedì. Questo secondo giorno della settimana, inizialmente lunatico e sbarazzino, col passare delle ore si trasformerà in qualcosa di estremamente piacevole. L'Astrologia del giorno da conferma positiva a quanto appena detto, evidenziando una giornata calma e regolare, da godere in serenità con le persone amate. L'oroscopo di domani 17 marzo consiglia in amore di stare sereni nella tranquillità delle mura domestiche. Di certo vi sentirete traboccanti d'affetto verso il partner e la vita di coppi. Sarà un modo concreto capace di dare coraggio per superare le difficoltà della vita.

Un pizzico di razionalità in più altresì, vi farà agire in modo intelligente e di conseguenza, la situazione sentimentale migliorerà notevolmente. Single, le vostre aspirazioni prenderanno una dimensione diversa. Questo sarà il momento giusto per imparare a fare 'la maglia' o leggere un buon libro: vi aiuterà a restare vivi e impegnati. Nel lavoro, gestirete ogni situazione che vi siete assunti con saggezza, potendo contare sulle persone che vi sono vicine e che vi potranno dare un aiuto prezioso.

E' possibile continuare con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.