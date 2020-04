L'Oroscopo di domani martedì 7 aprile 2020 è pronto a 'sfornare' una nuova tornata di previsioni astrali relativamente ai dodici simboli zodiacali, analizzati dal punto di vista dell'amore e del lavoro. A tal proposito, diciamo subito che ad avere accanto la mano fortunata delle stelle sarà in primis il Toro. Decisamente con una marcia in più rispetto a tutti gli altri, i nativi nel predetto segno di Terra in questo contesto hanno il privilegio di occupare la posizione al 'top del giorno'. Buon periodo anche per coloro in seconda posizione in classifica, in questo caso ben cinque segni tutti considerati in giornata a cinque stelle.

Giornata sotto la media invece, secondo quanto messo in chiaro dalle previsioni dell'oroscopo giornaliero, per Vergine, Sagittario e Capricorno.

Alla luce di quanto appena evidenziato, solo tre i simboli dello zodiaco ritenuti in giornata normale: curiosi di sapere chi avrà massimo appoggio dagli astri? Scopriamolo dalla scaletta con le stelline posta a seguire.

Classifica stelline del 7 aprile

Pronti a dare un'identità ai segni fortunati e non, in questo secondo giorno della settimana? Ovviamente, punto centrale di riferimento è sempre la nostra puntualissima classifica stelline quotidiana, nel contesto generata sull'oroscopo di martedì.

Bene, senza tergiversare oltre, passiamo subito a verificare e confermare quanto parzialmente svelato in apertura, e poi mettere a nudo la valutazione di tutti gli altri segni ancora da scoprire.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, ovviamente estrapolato dall'oroscopo del giorno 7 aprile per tutti i segni dello zodiaco:

1° posto - Top del giorno : Toro ;

: ; 2° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli, Leone, Bilancia, Scorpione;

3° posto - ★★★★: Cancro, Acquario, Pesci;

4° posto - ★★★: Vergine, Sagittario;

5° posto - ★★: Capricorno.

Oroscopo martedì 7 aprile, previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★.

Partirà benissimo, questo vostro martedì d'inizio settimana: cosa desiderare di più dalla vita? Secondo l'oroscopo del giorno, consolarsi con le gioie ed i piaceri, che il periodo vi potrebbe offrire, non sarà difficile. Sotto la buona protezione di Venere, in amore non sbaglierete una mossa! Date pure ascolto all'intuito, senz'altro passerete più tempo in compagnia della vostra dolce metà. Single, saprete approfittare al massimo di alcune situazioni, ricavando da quest'ultime qualcosa di positivo.

Nel lavoro, imparare ad andare oltre, a guardare lontano, servirà a sentirsi subito meglio e più ottimisti: sappiate che il futuro riserverà sicuramente piacevoli sorprese a molti di voi Ariete.

Toro: 'top del giorno'. In arrivo un martedì ottimo soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. La giornata si presuppone possa essere per certi versi addirittura fantastica, in primis in ambito di coppia. In amore soprattutto, se riuscirete ad essere veramente voi stessi, Venere vi ricambierà con una serata incandescente con il vostro partner. Single, la chiarezza delle vostre idee vi farà conquistare la stima della famiglia e questo vi consentirà di essere finalmente fiduciosi nel futuro: rilassatevi.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero infonde coraggio e invita ad agire con decisione. Non scherzate con il fuoco, se non volete bruciarvi. Meglio non rischiare grosso in affari o ve ne potreste pentire molto amaramente.

Gemelli: ★★★★★. Una giornata decisamente non male, alla lunga anche abbastanza positiva con piccoli frangenti quasi perfetti per fare o disfare. In amore, l'arrivo di questo nuovo giorno farà uscire fuori tutta la vostra vena romantica: vi organizzerete per rendere unica ed indimenticabile questa giornata, specialmente la serata, logicamente da vivere insieme alla persona amata.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di martedì indicano che non avrete problemi ad essere concilianti e positivi con i vostri familiari. Siate allora gentili e pronti ad esaudire le loro richieste e trascorrerete una giornata piacevole. Nel lavoro, Giove sarà a vostro favore e proteggerà ogni vostra scelta, perciò utilizzate tutte le vostre idee per cose realizzabili e datevi da fare.

Cancro: ★★★★. La giornata della corrente settimana, per molti di voi Cancro sarà abbastanza facile da affrontare. Diciamo che il periodo partirà bene, ma potrebbe finire con qualche punto interrogativo a fine serata.

In questo caso, l'oroscopo sulla giornata di domani in amore invita ad avere fiducia: state vivendo un periodo particolare e la situazione sembrerà migliorare di giorno in giorno. Sarà questo il momento giusto per riprendere in mano la vostra vita ed essere veramente felici con chi amate. Single, trascorrerete la giornata in un clima di dolce serenità e senza ostacoli di rilievo. Nel lavoro, avrete idee abbastanza chiare su ciò che volete fare e su come ottenerlo. Fate mente locale, potrebbero esserci aeree in cui state buttando via tempo e fatica per niente!

Leone: ★★★★★. Il prossimo martedì si prevede al top in amore, ovviamente non per tutti i Leone, sia chiaro.

Molto farà il proprio ascendente: se appartenente ad uno dei segni in prima posizione nella nostra classifica, le possibilità di avere un periodo molto buono saranno certamente più alte. In campo sentimentale intanto, parlando d'amore, l'intesa e la passione soprattutto in ambito di coppia promettono scintille. Momenti speciali da vivere tra la fine della mattinata e l'inizio del secondo pomeriggio. Single, allontanate da voi le persone assillanti e non perdete il controllo della situazione. Innamorarvi non sarà certo un dramma, tuttavia vi sentirete un po' frastornati ed avrete paura a farlo.

Attenti perché potreste vivere un momento inaspettata gioia in compagnia di una nuova fiamma. Nel lavoro, Marte amico continuerà a darvi brillanti idee per migliorare la vostra situazione, quindi datevi da fare.

Vergine: ★★★. Giornata poco positiva da considerare con la spunta relativa ai periodi 'sottotono'. Valutata nelle predizioni di martedì come abbastanza flemmatica e in gran parte anche pensierosa, questa parte della settimana darà abbastanza filo da torcere a parecchi nativi. L'oroscopo di domani 7 aprile, in amore, prevede incomprensioni con il partner: non nascondetevi, ma cercate invece di trovare un modo per recuperare il rapporto.

Intanto, esprimete pure la vostra opinione o punti di vista, con calma e senza offendere. Single, avrete una lieve inquietudine che non riuscirete a comprendere e che, a tutti gli effetti, sembrerà non abbia motivo di esistere. Imparate a coccolare il vostro corpo e lo spirito, magari con un bagno caldo o con l'ascolto della musica che più vi piace, vedrete che vi sentirete subito meglio. Nel lavoro, se state puntando lontano, non dovete dimenticare normative e regole, anche se avrete l'impressione che siano state messe lì apposta per rallentarvi.

Previsioni zodiacali di martedì, da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★★. Martedì giornata positiva per voi della Bilancia: pronti a godere dei benefici rilasciati da astri altamente performanti? Secondo quanto metabolizzato nei recenti studi sulle effemeridi, i movimenti astrali saranno parzialmente dalla vostra parte, sarete più tonici e resistenti e di conseguenza gli impegni risulteranno meno pensanti. In base a quanto espresso dall'oroscopo, nel lavoro vorreste fare mille cose contemporaneamente, ma avete paura di poter incappare nel rischio di perdersi a metà strada e di non concludere nulla: tranquilli, non succederà.

In amore invece, affrontando quotidianamente i nodi più intricati della vostra relazione di coppia, eviterete un’esplosione improvvisa di nervosismo, non sempre gestibile.

Scorpione: ★★★★★. Le predizioni dell'oroscopo quotidiano preannunciano un giorno molto favorevole, pronto a dare soddisfazioni in questa prima parte della settimana. Diciamo che avrete più soddisfazioni del previsto e tutto sembrerà procedere a vostro favore. Parlando d'amore, in un maturo rapporto di coppia ognuno dovrebbe avere il suo spazio di libertà. Quanto appena detto per esortare qualcuno di voi a non invadere troppo gli spazi del partner, magari solo per sbadataggine o peggio, di proposito.

Nel lavoro invece, l’esperienza è sempre fondamentale. Questo fatto comporta che, almeno all'inizio, bisognerà sapersi accontentare anche di uno stipendio non proprio soddisfacente.

Sagittario: ★★★. In arrivo una giornata classificata con il 'sottotono' per voi nativi. Questo tratto di settimana sarà generalmente piatto e poco interessante, soprattutto nelle cose legate ai rapporti interpersonali. In questo caso, l'oroscopo di martedì 7 aprile a voi del Sagittario invita ad essere chiari e sinceri con le persone che amate. Se non sapete bene come il partner potrebbe reagire a qualcosa che prossimamente gli dovrete far presente, potrete sempre mitigare e addolcire le parole usando un tono ammiccante. Single, come impegno, ce la state mettendo davvero tutta. Ora dovete soltanto trovare una persona giusta e tutto il resto verrà da sé. In ambito lavorativo intanto, cercate di non perdere quel vantaggio che avete a fatica guadagnato. Evitate di restare in panciolle troppo a lungo.

Capricorno: ★★. Una giornata negativa, valutata con le due stelle del 'ko'. In alcuni frangenti senza meno dovrete stare in guardia, tenendo gli occhi e le orecchie bene aperti. Il perché è semplice: alcune formazioni astrali attualmente in atto non promettono niente di buono per il vostro segno. Le previsioni dell'oroscopo sulla giornata di martedì invogliano alla concentrazione. Se continuate a fantasticare ad occhi aperti, potreste farvi sfuggire qualche buona opportunità riguardo il lavoro. Nel seguire gli impulsi siete i migliori, ma per quanto riguarda i progetti a medio o a lungo termine lasciate molto a desiderare. In amore invece, rompete pure con i soliti schemi quotidiani per evitare di finire nella routine e rischiare di smorzare sentimenti e passione. Basterà un po’ di fantasia.

Acquario: ★★★★. Giornata quasi buona. Parlando in generale, finalmente dopo tanto tempo, potete dire di aver raggiunto un buon equilibrio psico-fisico. In amore, le ragioni del cuore dovrebbero andare di pari passo con quelle della mente. Ma a volte non è facile far collimare le cose alla perfezione. L'ottimo trigono rilasciato da Venere in Toro, porterà ai nati sotto il vostro segno una gran voglia di romanticherie. Anche volendolo, non riuscireste davvero a farne a meno. In campo lavorativo, alimentate i vostri interessi aprendo le porte a nuovi orizzonti che prossimamente potrebbero schiudersi. Se nel caso, non rifiutate una promettente collaborazione: vi potrebbe regalare sicuramente un discreto successo personale.

Pesci: ★★★★. Periodo decisamente in linea con la più scontata delle routine. Nulla di nuovo si intravvede all'orizzonte per voi del segno, se non la solita 'minestra riscaldata': dispiaciuti? Tranquilli e rilassati, sappiate che c'è chi sta messo peggio di voi. Intanto, l'oroscopo di domani martedì 7 aprile a voi single invita ad essere più decisi: vorreste farvi coinvolgere sino in fondo in una storia romantica, ma pensieri contraddittori si frappongono tra voi e la vostra eventuale metà? Chiaritevi le idee e provateci! In coppia, le illusioni a volte traggono in inganno, ma per quanto vi riguarda volete soltanto sognare un po’ ad occhi aperti, prima di andare 'al dunque'. Nel lavoro, per chiudere, praticità ed efficienza vi aiuteranno a mantenere alta la stima che hanno di voi colleghi e superiori. Mai abbandonare il campo, nemmeno nelle difficoltà.