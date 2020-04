L'Oroscopo di domani, lunedì 6 aprile 2020, anticipa come potrebbe evolvere il primo giorno della nuova settimana. In gran fermento l'Astrologia quotidiana, pronta a dare le direttive su cui si basare sia la classifica stelline che le relative predizioni astrali per tutti i segni dello zodiaco.

Nel corso della giornata in analisi intanto, l'Astrologia mostra nel complesso un cielo abbastanza variegato. Da segnalare soprattutto la presenza della Luna in Vergine fino alle ore 23:16, poi passerà in Bilancia.

Il Sole fermo in Ariete risulta neutro, privo di agganci con altre realtà astrologiche. Quattro le quadrature in atto nel periodo interessanti ben sei pianeti: Luna, Saturno, Marte, Nettuno, Mercurio e Urano. Senz'altro 'spettacolare' il meraviglioso trigono astrale posto in essere da Venere nei confronti di Plutone e Giove (in Sagittario) e di Saturno e Marte (in Acquario). Alla luce di quanto appena evidenziato, cinque i simboli dello zodiaco ritenuti positivi: curiosi di sapere chi avrà massimo appoggio dagli astri?

Scopriamolo dalla scaletta con le stelline posta a seguire.

Classifica stelline del 6 aprile

Chi spera in un lunedì vincente in ogni comparto della vita, potrebbe davvero soddisfare tale aspirazione. A togliere dubbi o perplessità, come al solito, è compito della nostra classifica stelline quotidiana impostata sulla giornata di lunedì 6 aprile 2020. In primo piano risulta il segno della Bilancia, ovviamente posizionato al vertice della scaletta con la 'top del giorno'.

Subito sotto troviamo Ariete, Leone, Scorpione e Acquario, poi tutti gli altri simboli astrali.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, ovviamente estrapolato dall'oroscopo del giorno 6 aprile per tutti i segni dello zodiaco:

1° posto - Top del giorno : Bilancia ;

- : ; 2° posto - ★★★★★: Ariete, Leone, Scorpione, Acquario;

3° posto - ★★★★: Toro, Gemelli, Vergine, Sagittario;

4° posto - ★★★: Cancro, Capricorno;

5° posto - ★★: Pesci.

Oroscopo domenica 5 aprile, previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★.

Sarà un lunedì positivo, ideale inizio di una buona settimana. In particolare, grazie anche ad una bella Luna in Vergine, amica del vostro segno, inizierete alla grande già dal primo mattino. Secondo l'oroscopo quotidiano, l'amore, la fantasia e la passione saranno al top: approfittatene per fare progetti a lungo termine. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi ispireranno a concentrarvi sulla ricerca delle cose essenziali. Single, visto tutto ciò che sta accadendo intorno a voi, avrete bisogno sicuramente di relax. Potreste approfittare di questa giornata, senz'altro destinata a favorire una sensazione di calma interiore.

Nel lavoro, metterete tutto l'entusiasmo e l'energia che avrete a disposizione al servizio della riuscita professionale. Così facendo realizzerete esattamente ciò che desiderate.

Toro: ★★★★. Giornata giudicata abbastanza positiva, espressa in classifica con le quattro stelline della routine. In relazione a tale situazione, gli astri consigliano un po' di sana iniziativa. In amore, tutto o quasi vi riuscirà nel periodo, anche il dialogo col partner sarà sereno e senza ombre. Sarete pronti ad assecondare ogni sua iniziativa ed a vivere questo momento sereno insieme. Single, usate la vostra immaginazione per allontanarvi dalla routine.

La vostra energia vi inciterà al dialogo con la famiglia, riscaldando così il cuore e migliorando il vostro morale. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero invita a continuare come sempre, proiettati verso il futuro e verso la realizzazione personale. Gli astri vi daranno la forza necessaria per affrontare in modo razionale ogni avversità.

Gemelli: ★★★★. Questo lunedì si prevede discretamente agevole per tutti voi Gemelli. Se adotterete un atteggiamento perseverante, avrete la possibilità di anticipare i tempi e di concludere degli affari molto vantaggiosi, anche dal punto di vista economico. In amore, troverete molto più facile condividere gioie e dolori con il partner, ma soprattutto i vostri sogni futuri: il rapporto risulterà più aperto e sincero del solito.

Single, le predizioni relative all'oroscopo indicano che la vostra mente sarà sgombra da preoccupazioni. Avrete anzi una gran voglia di sperimentare qualcosa capace di portare relax da condividere con i vostri familiari. Nel lavoro infine, entusiasmo e spirito d'intraprendenza non vi fanno certo difetto, anzi avrete una sovrabbondanza di energie costruttive.

Cancro: ★★★. In arrivo un avvio settimanale dal sapore un po' amaro, frutto di previsioni indicanti un probabile 'sottotono'. Pertanto l'oroscopo, riguardo l'amore, presume che eventuali cambiamenti che state aspettando non tarderanno ad arrivare.

Un momento di incertezza non dovrebbe essere considerato come una debolezza, quanto come una fase di riflessione per fare chiarezza e perfezionare il rapporto con il partner. Single, l'umore sarà altalenante, riempendovi la testa piena di pensieri. Saranno tante le cose che vi terranno in ansia: mantenete la calma, perché potrete contare sulla comprensione di chi vi è vicino, senz'altro pronto a dare tutto l'aiuto necessario. Nel lavoro, è il momento di rimettere ordine intorno a voi. Sicuramente, riuscirete a superare questo momento.

Leone: ★★★★★. Partirà benissimo questa settimana, senza negatività a cui dover porre rimedio.

In amore, l'oroscopo prevede che le nebbie dei giorni scorsi andranno man mano diradando. Un Marte dinamico e brillante vi sosterrà abbastanza in ogni situazione. Sarà quindi un buon momento per consolidare il vostro rapporto di coppia: state iniziando finalmente a vederci chiaro, anche dove tutto sembrava confuso. Single, sarete ben disposti ad accettare qualsiasi tipo di novità, accondiscendenti a farvi coinvolgere in qualche nuova iniziativa anche 'piccante'. Buono l'umore e l'ironia. Nel lavoro, le realizzazioni ottenute con tenacia terranno alto il morale e vi riempiranno di soddisfazione.

Vergine: ★★★★. La partenza della settimana sarà buona parzialmente, anche se in determinati momenti potrebbe restituire lievi confusioni a livello interpersonale. L'oroscopo consiglia in amore tanta pazienza: la vostra sarà decisamente in aumento. Approfittatene per ottenere il meglio dal vostro rapporto, oppure per scuotere il solito modo di fare del partner: regalatevi qualcosa di insolito che possa portare più interesse nella vostra vita a due. Single, trascorrerete un'ottima giornata all'insegna dell'allegria e del buonumore. Vi sveglierete infatti con l'umore alle stelle e, grazie alla positività delle persone che vi circondano, avrete il sorriso sulle labbra fino al momento di tornare a letto.

Nel lavoro, vi dedicherete con grande entusiasmo alle vostre attività. Non vi lascerete frenare da piccoli insuccessi.

Previsioni zodiacali del giorno, da Bilancia a Pesci

Bilancia: top del giorno. Questo lunedì la maggior parte dei nativi della Bilancia partirà e si concluderà di certo 'alla grande!' Il passaggio della Luna dal comparto della Vergine a quello di vostra competenza, sicuramente darà l'opportunità a molti di voi di rimettere in sesto problematiche anche molto ostiche da sistemare, in primis riguardanti il settore sentimentale ovviamente. In amore massima affidabilità: sarà una giornata strepitosa caratterizzata da un’intesa splendida con la persona amata.

In tanti sprigionerete tanto fascino unito a carisma sottile ma molto efficace, il che attirerà a voi la simpatia e l'interesse di chi amate. Se studierete attentamente la situazione, individuerete sicuramente le mosse giuste per rendere le vostre iniziative più agili e attuabili.

Scorpione: ★★★★★. La giornata del 6 aprile per voi Scorpione si prospetta positiva a tutti gli effetti. Alla maggior parte di voi nativi potrebbe andare davvero ottimamente: sarà o no un periodo positivo? In effetti le possibilità ci sono tutte, soprattutto in campo lavorativo e relazionale. In amore, si consiglia di seguire un metodo di approccio costante ed in linea con il vostro carattere.

Diciamo che, se riuscirete ad essere più aperti e dolci, cosa non da poco, senz'altro verrete apprezzati e ricambiati in dolcezza dal vostro partner. Preparatevi a vivere una giornata tutta coccole e passione. Ultimamente i 'pianeti buoni' non fanno altro che suggerirvi di andare oltre quello che già conoscete. Cercate quindi nuovi spazi professionali, tirate fuori la vostra originalità.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo giornaliero per il 6 aprile indica un periodo quasi buono, abbastanza per promuovere la vostra immagine oppure per averla vinta su un rivale. In amore, avete bisogno di vivere situazioni semplici, senza tormenti di alcun tipo. Dunque, cercate di rilassarvi: lasciatevi andare evitando quelle frustrazioni o quegli stress soliti della coppia. Specialmente chi di voi ha un po' sofferto negli ultimi tempi, finalmente dopo qualche amarezza tutto sembrerà di nuovo rifiorire: quell'intesa speciale che mancava potrebbe significare l'inizio di una dolce intesa tra voi ed il partner. Forse, per la prima volta nella vostra vita vi sentirete veramente in sintonia con chi amate. In merito alla parte lavorativa, in qualche caso potrebbero arrivare buone notizie riguardo una situazione molto importante.

Capricorno: ★★★. Partirà non troppo bene questa parte della settimana, con un lunedì messo 'agli atti' come sottotono. In merito al periodo, parlando in generale, qualunque sia la vostra personale situazione riguardo le attività quotidiane, i pianeti saranno quasi certamente già pronti per mettervi in difficoltà. Le previsioni zodiacali del momento indicano probabili difficoltà in amore: sentirete il bisogno di rifugiarvi tra le braccia della persona amata, purtroppo i vostri soliti impegni vi costringeranno a rimandare coccole e carezze a fine giornata. In serata una telefonata da parte di amici porterà un po' di sana allegria in famiglia. Nel lavoro, la giornata si svolgerà nella sostanziale normalità. A parte qualche intoppo, già incontrato e superato senza problemi.

Acquario: ★★★★★. Una giornata brillante si staglia all'orizzonte, in diversi comparti. Senz'altro la vostra mente lucida renderà più attenti ed acuti verso le cose che andrete a fare. In amore, il vostro cielo si illuminerà di aspetti astrali favorevoli: Venere in trigono a Saturno e Marte (in Acquario) saranno capaci di assicurare una buona dose di grinta. Il piacere di vivere con entusiasmo ogni nuova situazione che dovesse arrivare sarà vissuta pienamente insieme a lui/lei. Grazie alla simpatia e alla comunicativa che vi contraddistinguono, il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile; seppur in modo virtuale, farete sicuramente strage di cuori. Nel lavoro, le stelle sembrano essere particolarmente positive. Gli affari avranno grandi probabilità di successo e i rapporti con i superiori saranno piacevoli.

Pesci: ★★. L'oroscopo di domani, lunedì 6 aprile indica che la giornata non sarà troppo buona per voi nativi. Purtroppo per molti l'opposizione restituita dalla Luna all'indirizzo del vostro segno, in particolare nei confronti di Nettuno e Mercurio, si farà sentire eccome! In primis tale situazione prenderà piede inasprendo inizialmente i rapporti a carattere sentimentale per poi passare anche al resto dei comparti. Le predizioni del giorno vedono come pensierosa gran parte della giornata. In amore occhio al periodo: in alcuni casi la conversazione con la persona del cuore, inizialmente affettuosa, potrebbe deragliare su binari a voi scomodi e difficili da mantenere. Nel lavoro intanto, la vostra emotività potrebbe essere eccessiva. Per non soccombere dovreste gestire le questioni con razionalità.