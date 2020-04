Nonostante il periodo difficile, l'Oroscopo settimanale sembra avere in serbo molte sorprese e situazioni inaspettate per i 12 segni zodiacali. Lo stato di preoccupazione regnerà sovrano in questo periodo, ma ci saranno molte novità sul lavoro per l'Ariete e il Leone. Al contrario, altri segni non vivranno una settimana tranquilla: è il caso della Bilancia che sarà parecchio nervosa e del Cancro che avrà molte incertezze. Scopriamo dunque, cosa prevede l'oroscopo per la settimana che va dal 6 al 12 Aprile.

L'oroscopo settimanale: da Ariete a Vergine

Ariete: nel corso di questa settimana evitate gli argomenti che non portano a nulla e concentratevi su ciò che è realmente importante in questo momento. Sul lavoro avrete molta energia, determinazione e generosità e questo porterà a delle nuove opportunità.

Toro: l'oroscopo prevede sentimenti contrastanti in questo periodo. Potrebbero sorgere delle gelosie in famiglia, bisognerà gestire la situazione con molto tatto. Per chi è innamorato, mercoledì sarà una buona giornata per esprimere i propri sentimenti attraverso piccoli dettagli.

Gemelli: fareste meglio a impegnarvi e fare cose produttive nel corso della settimana, o la vostra mente vagherà troppo lontano, portandovi a ricordi spiacevoli. Sul lavoro assicuratevi di comunicare chiaramente.

Cancro: l'oroscopo prevede parecchie incertezze per il segno. Correrete il rischio che i familiari non capiscano le vostre scelte, quindi sarà meglio esprimere tutti i propri sentimenti e non tenere nulla dentro.

Avrete comunque il tempo di rettificare e spiegarvi meglio.

Leone: durante la settimana avrete bisogno di supporto e aiuto, sia a casa che al lavoro. Dopo parecchi dubbi e diverse richieste, una persona davvero speciale correrà ad aiutarvi, facendovi capire quanto tenga a voi. Novità importanti per l'ambito lavorativo.

Vergine: sarete molto scrupolosi nel corso di questi sette giorni, ma questo non allevierà le vostre preoccupazioni.

Nell'ambito familiare sarete consapevoli di ciò di cui gli altri hanno bisogno. Secondo l'oroscopo il weekend sarà un periodo perfetto per divertirsi con la propria famiglia.

Previsioni astrali dal 6 al 12 aprile: da Bilancia a Pesci

Bilancia: l'oroscopo prevede molto nervosismo per la Bilancia. Non riuscirete ad arrivare a portare a termine alcuni progetti perché la vostra energia non è al cento per cento. Sarà bene organizzarsi e capire quali sono le priorità. Concedetevi nel fine settimana del tempo per riposare.

Scorpione: la settimana si prospetta davvero controversa, infatti se lavorate in gruppo ci sarà parecchia confusione e dovrete prestare maggiore attenzione alla comunicazione.

Martedì mostrerete la vostra grande capacità e volontà di cambiamento.

Sagittario: Sarà difficile per voi dividere il tempo tra il lavoro e la famiglia. Ci saranno molte cose da organizzare e pianificare a casa, ma una volta fatto tutto ciò, le cose andranno bene: finirete i vostri progetti e avrete anche del tempo da trascorrere in famiglia.

Capricorno: secondo l'oroscopo della settimana sarete davvero scontrosi. Infatti, questo non sarà il periodo migliore per discutere di argomenti delicati con voi. Inoltre, non fidatevi completamente di ciò che vi dicono, informatevi prima in modo appropriato e cercate un modo di agire consono alle vicende.

Acquario: vi sentirete molto forti soprattutto nel weekend, al punto da superare situazioni difficili e incoraggiare coloro che vi stanno accanto. Evitate gli sperperi finanziari poichè non sarà un periodo facile per le vostre tasche.

Pesci: sarete molto generosi e vorreste aiutare in qualche modo coloro che sono meno fortunati di voi. Riuscirete a portare a termine questo intento con successo e vi sentirete appagati.