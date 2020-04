L'Oroscopo di domani, giovedì 9 aprile è pronto a rivelare che tipo di giornata sarà sul piano astrologico.

I nativi nei segni di Ariete e Toro, in questo giorno saranno protetti dalla Luna in Scorpione. Giornata non adeguata alle aspettative invece, soprattutto per i nativi della Bilancia, dello Scorpione e della Vergine, in questo caso posizionati alla fine della classifica. Dal punto di vista astrologico, questo giovedì evidenzia la presenza della Luna nel comparto dello Scorpione: l'astro terreste in questo frangente risulta in opposizione a Urano in Toro.

Il Sole resta ancora all'interno del settore dell'Ariete, mentre Venere è in transito nei primi gradi del settore dei Gemelli. Pessima l'influenza di Marte in Acquario, nel contempo sottoposto alla durissima quadratura con Urano.

Approfondiamo la classifica e annesse previsioni astrali delle giornata, segno per segno.

La classifica del 9 aprile

In rilievo la classifica quotidiana dei dodici segni zodiacali. Alla testa della scala troviamo il segno del Toro, affiancato a pochissima distanza dall'Ariete.

L'oroscopo del giorno prevede che possa essere un giovedì abbastanza impegnativo, portatrice di pensieri e incombenze per la Vergine. A seguire la classifica per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci:

1° posto: Ariete

2° posto: Toro

3° posto: Gemelli

4° posto: Cancro

5° posto: Leone

6° posto: Acquario

7° posto: Sagittario

8° posto: Capricorno

9° posto: Pesci

10° posto: Bilancia

11° posto: Scorpione

12° posto: Vergine.

Oroscopo giovedì 9 aprile: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 Marzo - 20 Aprile).

Con la grinta garantita dalla Luna in trigono all’imprevedibile Urano, vi lanciate in un’iniziativa dopo l’altra, senza tregua e senza sosta. In ogni situazione siete portati ad agire di testa vostra, calandovi volentieri nel ruolo di leader. La giornata è perfetta per l’amore. Per trovarlo se ne siete alla ricerca, lanciatevi in appassionati dichiarazioni. Prendetevi cura del vostro aspetto.

Toro (21 Aprile - 20 Maggio).

Giornata poco esaltante ma proficua. In ambito lavorativo, domestico e interpersonale volendo potrete sciogliere qualche nodo. Questioni sentimentali e faccende domestiche più impegnative di qualsiasi battaglia, riescono facilmente. Crisi e rotture difficili da ricomporre in vista per le coppie ormai stanche.

Gemelli (21 Maggio - 21 Giugno). Affrontate la giornata con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano un punto di equilibrio, mentre gli amici al telefono vi ricaricano di entusiasmo. Non perderete occasione per mettervi in luce, senza per questo offuscare in alcun modo chi vi circonda. In serata, una spesa fuori programma.

Cancro (22 Giugno - 22 Luglio). Tante le carte da giocare per valorizzare le vostre iniziative, non manca neanche una certa audacia nel proporre soluzioni geniali e innovative. Potete esprimere inventiva, rapidità di decisione, vivacità: non concentratevi sulle cose di poco conto. Se non siete soddisfatti della situazione affettiva, prima di prendere decisioni affrettate dovreste fare un po’ più di chiarezza.

Previsioni del giorno 9 aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 Luglio - 23 Agosto). Se avete intenzione di fare acquisti di qualità, magari per la casa o per l’attività, questo è un giorno favorevole.

Potrete contare su qualche entrata extra di denaro da investire nei progetti che vi stanno a cuore. La serata si prospetta piacevole, arricchita da un partner in vena di romanticismo: le aspirazioni non verranno deluse

Vergine (24 Agosto - 22 Settembre). Luna ignava e silente nel periodo, tuttavia attenti in ambito famigliare: se avete arretrati da sbrigare potreste trovare intoppi da qualcuno (partner o figli) contrario alle vostre idee/programmi. Questo periodo non è ideale per programmare. I presupposti per approfondire un rapporto d'amore ci sono tutti: datevi tempo però, in attesa che gli eventi maturino.

Bilancia (23 Settembre - 22 Ottobre). Aspetti planetari elettrizzanti rendono dinamica la giornata. Imprevisti risolutori, occasioni di successo da non lasciarsi sfuggire. Combattività e tempismo saranno le vostre armi per padroneggiare ogni situazione che incontrerete. Si consigliano saggezza e concretezza, se volete proporvi con solide chance di successo in campo lavorativo.

Scorpione (23 Ottobre - 22 Novembre). Approfittate di questo momento per guardare alla vostra vita con altri occhi e per fare il punto su ciò che è veramente importante per voi. La giornata ha qualche spina: attenti dunque a non pungervi.

Non date retta all’orgoglio e venite a più miti consigli. In coppia dubbi o gelosia si confondono rischiando di muovere guerra alle ombre:tornate con i piedi per terra!

Astrologia 9 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 Novembre - 21 Dicembre). Con la complicità di Luna e Urano, la giornata è prevista movimentata, come piace a voi. Mettete da parte i pensieri, spegnete il cellulare, il pc o la tv e dedicatevi agli hobby. Una passeggiata all’aria aperta nel giardino di casa o, in mancanza, una boccata d'aria sul balcone, vi ritemprerà corpo e spirito.

Capricorno (22 Dicembre - 20 Gennaio).

Le rivitalizzanti influenze di Marte e Urano continuano a farsi sentire. Approfittate del momento favorevole per varare progetti e iniziative. Un evento alquanto inaspettato potrà ripercuotersi non solo nel quotidiano ma anche in ambito familiare. In amore, non lasciate confondervi dall’incertezza, non assumete comportamenti insoliti solo per mettere alla prova i sentimenti dell’altro.

Acquario (21 Gennaio - 19 Febbraio). Pervasi da un senso di benessere e da una leggera euforia, anche grazie alla positività della Luna in Scorpione, affrontate la vita con il sorriso sulle labbra. Se di recente avete trascurato amici o parenti, potete rimediare con telefonate, chat o messaggini su WhatsApp: in questo periodo 'tutto fa brodo!".

Buone nuove in famiglia, in arrivo a fine settimana.

Pesci (20 Febbraio - 20 Marzo). Giornata un po’ negativa, con la Luna in Scorpione per voi abbastanza dispettosa. Vi troverete a discutere con una persona che non è più in sintonia con voi. Non temete e non abbiate rimpianti. Nel caso, non tornate su un'eventuale scelta: se è quella giusta, presto darà i suoi buoni frutti. In coppia subbuglio di cuore e sensi. Ancora single? Nessuno riuscirà ad emozionarvi se il vostro cuore è chiuso.