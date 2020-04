L'Oroscopo di domani, mercoledì 8 aprile, è pronto a svelare come sarà questa giornata. Avremo un cielo astrale di grande rilevanza caratterizzato dalla Luna Piena in Bilancia (ore 02.34). L'astro luminoso, alle ore 20.17 circa, transiterà verso la casa dello Scorpione. Dunque faranno i salti di gioia i segni d'acqua ma anche quelli d'aria. L'amore, la famiglia e le ambizioni saranno al centro dell'attenzione di queste 24 ore che profumano di novità e voglia di reagire.

Approfondiamo il tutto leggendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni astrali dell'8 aprile

Vergine - 12° posto - 'Chi non risica non rosica' dice il detto. Per cui, se volete evolvervi o cambiare una determinata condizione personale, dovete necessariamente darvi da fare. In attesa di tempi migliori, riflettete su chi siete e su cosa volete essere. Volete essere ricordati come il soldato che ha lottato duramente o come il prigioniero di guerra che si è lasciato andare?

Tempo di pulizie primaverili. Sbarazzatevi di tutte quelle cose che non usate e chiudete quei rapporti d'amicizia pessimisti e demoralizzanti.

Non sottovalutate il potere dei libri, ne esistono di vari tipi e per tutti i gusti.

Capricorno - 11° in classifica - Con il tempo vi siete rassegnati a ciò che inconsapevolmente non vi fa bene. Forse state vivendo una relazione impari o conducete un lavoro estenuante e poco redditizio oppure subite mille pressioni dalla vita. Comunque sia, in questa giornata cercate di focalizzarvi sugli aspetti positivi, ci sarà almeno una nota intonata!

Nessuna giostra dura in eterno, per cui presto o tardi rimetterete piede a terra e riprenderete in mano la vostra vita e magari la migliorerete. In queste 24 ore cercate di staccare la spina dal mondo esterno: basta ascoltare notizie pessimistiche!

Ariete - 10° posto - Questo si prospetta un mercoledì ansiogeno e a tratti demoralizzante. Dovrete essere molto prudenti poiché rischierete di prendere lucciole per lanterne.

State attraversando un duro periodo, condito di problemi economici, lavorativi e sentimentali. Forse siete in pensiero per una persona a voi cara che sta poco bene o forse soffrite per una certa lontananza che per il momento non può essere colmata. Comunque sia, focalizzatevi su quello che vi circonda, cambiate prospettiva e sforzatevi di intravedere e di apprezzare i lati positivi. Disperarsi non fa bene e non porta a nulla di buono.

Leone - 9° in classifica - Il lavoro è tra gli argomenti spinosi del momento. State raschiando il fondo del barile. Siete in cerca di idee nuove e non scontate. Avete bisogno di essere motivati, dunque considerate l'idea di legge degli articoli o dei libri spronanti.

A volte pensare al peggio serve ad attutire l'impatto, ma attenzione a non preoccuparvi in maniera eccessiva e soprattutto irrazionale. Piuttosto, cercate di rilassarvi. Nel vostro quotidiano, ritagliatevi dei momenti da dedicare alla vostra persona. Meditate, camminate in una stanza facendo avanti e indietro con un libro o una musica motivante, fate un bagno caldo o un bel pediluvio, ecc. Quando il corpo sta bene, anche la mente sorride.

Gemelli - 8° posto - La cura a tutti i mali non esiste, ma cambiare e migliorare è possibile e dipende solamente dalla propria volontà. Anche se non avete voglia di gioire e sorridere, fate uno sforzo in più!

Siate più gentili e comprensivi verso la famiglia poiché si attirano più mosche con il miele che con l'aceto. Anche in smart working è possibile stringere relazioni fondamentali, per cui studiate un piano d'azione e poi partite alla conquista. Se possibile, coinvolgete anche gli altri nei vostri progetti. Presto giungeranno tempi migliori, dovete solamente crederci.

Cancro - 7° in classifica - L’Oroscopo dell'8 aprile dice che sarà un mercoledì un po' estenuante. Non è facile prendere le cose alla leggera e sorridere come se nulla di tutto questo stia realmente accadendo. Ce la state mettendo tutta pur di tirare avanti la baracca.

In alcuni giorni siete smaglianti, ma in altri siete completamente demoralizzati e faticate ad alzarvi dal letto. Siete in cerca di idee e di stimoli, avete bisogno di essere spronati.

Non fingete con voi stessi, bensì accettate il vostro stato d'animo e ascoltatevi di più. Lasciatevi andare senza timori e fidatevi di voi stessi. Maggio sarà il mese della vostra rinascita, intanto continuate a remare per non affondare. Possibili sogni premonitori.

Oroscopo del giorno

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani si presenta sereno nel suo complesso. Anche nei periodo bui si apprendono delle lezioni di vita importanti.

Non siamo altro che il risultato delle nostre abitudini. Dunque, cercate di bandire il pessimismo dalle vostre giornate e immergetevi in un mare di opportunità, sensazioni e amore. Queste saranno 24 ore importanti dato che vi sarà possibile muovervi nella giusta direzione e puntare dritti al traguardo. Sbarazzatevi delle cose nocive e non fatevi più del male. Liberatevi delle vostre zavorre e andate avanti. Questa sarà la giornata della vostra rifioritura.

Scorpione - 5° in classifica - La giornata sarà altamente progettuale e soprattutto perfetta per le coppie innamorate che vivono sotto lo stesso tetto.

Chi invece vive a distanza dalla persona amata, proverà un forte senso di nostalgia e di preoccupazione, ma per fortuna c'è internet! Non mettete a tacere i sogni e le ambizioni. I risultati si intravedono sul lungo termine e non dall'oggi al domani: 'Se insisti e resisti raggiungi e conquisti'. I vostri sogni risulteranno più lucidi che mai, quasi reali. Qualche nativo dello Scorpione, che ha bisogno di vederci chiaro su una certa questione, in questa giornata otterrà finalmente dei chiarimenti.

Sagittario - 4° posto - Nel lungo corso della vita è normale subire dei cambiamenti. Il cervello e il corpo si evolvono costantemente, per cui i gusti e le priorità variano.

Se avete delle esigenze diverse rispetto ad un paio di anni fa, è del tutto normale. Abbracciate l'evoluzione e respingete i pregiudizi. Codesta giornata porterà luminosità e gioia. La Pasqua si avvicina a grandi passi, dunque, considerate l'idea di addobbare casa e/o di realizzare dei dolci tipici di questo periodo insieme agli altri membri della famiglia. Anche chi vive da solo può ingegnarsi dietro ai fornelli o nel fai-da-te. Possibili novità in arrivo.

Toro - 3° in classifica - Giornata di ripresa. Riuscirete a svagare la mente dopo settimane di oscurità, pessimismo e apatia totale. A breve molte cose verranno ripristinate e potrete riprendere in mano la vostra vita.

Per il momento dovete rimanere lucidi, essere pazienti e insistere sui vostri progetti anche se non dovessero fruttare abbastanza. Qualcuno, in giornata, si ritroverà a pensarvi e non saranno da escludersi telefonate o messaggini. Una persona che conoscete da anni, forse un vecchio amore, potrebbe contattarvi attraverso i social ma le minestre riscaldate non sono mai buone. Nel complesso si prospetterà una buona giornata per coloro che lavorano o gestiscono lo studio dei figli.

Acquario - 2° posto - Dopo giorni e giorni di pesantezza generica, finalmente in questo mercoledì ogni cosa risulterà in netta ripresa.

In amore state vivendo un momento favorevole, per cui lasciatevi andare alla passione e alle confidenze intime. Un brivido in più vi travolgerà nelle prossime 24 ore. Imparate a gestire ogni situazione e godetevi questa giornata di puro relax e di tregua. Considerate l'idea di staccare almeno per un paio di ore i collegamenti, in tal modo la vostra mente vi ringrazierà e la concentrazione risulterà maggiore.

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche dell'8 aprile si presentano estremamente favorevoli. Sarà una giornata meravigliosa grazie alla Luna Piena nel vostro segno. In serata le coppie faranno 'favole e follie' in amore, soprattutto se da tempo non si è fatto altro che discutere o evitarsi.

Chi ha dei figli piccoli si ritroverà a giocare e studiare assieme, inoltre, non si registreranno problemi rilevanti. La Luna Piena amplificherà le sensazioni e i pensieri, per cui ogni cosa risulterà più intensa. Non saranno da escludersi emozioni e novità. Fate solamente quello che ritenete giusto per voi stessi. L'allineamento planetario di questa giornata influirà anche sulla sfera lavorativa o economica, qualcosa comincerà a muoversi e ve ne accorgerete a breve.