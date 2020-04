L'oroscopo della giornata di lunedì 20 aprile prevede la Luna entrare in congiunzione rispetto al segno dell'Ariete, aggiungendosi ad un ottimo Sole ed un ottimo Mercurio, promettendo risultati sorprendenti sotto ogni aspetto, mentre Gemelli, in seguito ad alcune spese necessarie, dovrà rivedere la propria situazione economica. Splendida giornata per i nativi Bilancia, che avranno dalla loro parte il pianeta Venere in trigono, mentre Sagittario farebbe meglio a non fare nulla di avventato al momento.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni delll'Oroscopo per la giornata di lunedì 20 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 20 aprile segno per segno

Ariete: oroscopo di lunedì che vedrà la Luna tornare nel vostro segno zodiacale. Assieme al Sole e a Mercurio, la vostra giornata sarà più che soddisfacente sotto ogni punto di vista. Nel lavoro sarà il momento adatto per cercare nuove tattiche da usare sul luogo di lavoro per farsi notare dal capo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece vivrete la vostra relazione di coppia in maniera più serena, più spensierata, più convincente, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single potreste avere qualche possibilità in più con la persona che amate. Voto - 9

Toro: configurazione astrale che vedrà Urano in congiunzione al vostro cielo, assieme a Marte in quadratura. Sul fronte sentimentale le amicizie e le relazioni d'amore in questo momento avranno una buona energia, che saprete sfruttare molto bene per vivere senza troppi pensieri per la testa. Se siete single un po’ d'esercizio fisico potrebbe aiutare a migliorare il vostro aspetto, di cui spesso non siete convinti.

Per quanto riguarda il lavoro cercherete di farvi notare dai vostri colleghi, progettando al meglio la vostra giornata, cercando di dare il meglio. Voto - 7,5

Gemelli: con Venere in congiunzione al vostro cielo, l'oroscopo della giornata di lunedì si appresterà ad essere tutto sommato positivo per voi nativi del segno. In amore la necessità di sicurezza e di stabilità nella vostra relazione si farà sentire molto, di conseguenza cercherete di cambiare atteggiamento se necessario.

Se siete single potreste lottare per una causa persa, ma voi non vi arrenderete fino a quando non si sarà spenta anche l'ultima speranza. Nel lavoro ultimamente avete fatto molte spese, e adesso dovrete cercare di rivedere la vostra situazione economica per non ritrovarvi al verde. Voto - 7

Cancro: oroscopo di lunedì più che discreto per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Infatti, state per ricevere delle novità che potrebbero migliorare la condizione economica, ciò grazie al vostro atteggiamento sempre onesto e leale. Continuate così. In amore vi starà davvero a cuore la vostra relazione di coppia, e per questo un bel regalo al partner per voi sarà quasi d'obbligo.

Se siete single sappiate cogliere al volo le parole della vostra potenziale anima gemella. Voto - 8

Leone: configurazione astrale che prevede il pianeta Mercurio in trigono dal segno amico dell'Ariete secondo l'oroscopo di lunedì. Ciò porterà miglioramenti non trascurabili per quanto riguarda il lavoro. I vostri guadagni infatti, anche se leggermente, tenderanno a salire e voi riacquisterete un po’ di fiducia. In amore la comunicazione è un elemento importante per voi, ma sembra non la stiate sfruttando appieno in questo periodo. Cercate di essere più aperti verso gli altri. Se siete single trovare la giusta serenità con voi stessi potrebbe essere difficile.

Voto - 7

Vergine: giornata di lunedì che sul fronte lavorativo potrebbe procurarvi qualche preoccupazione lato economico. Le vostre finanze infatti non sembrano splendere più di tanto, e forse giocare d'astuzia, evitando le spese superflue potrebbe essere una soluzione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale un familiare in difficoltà potrebbe chiedervi aiuto, e voi non esiterete a dare una mano. La vostra relazione di coppia procederà bene, e la vostra sensibilità farà aumentare l'intesa di coppia. Se siete single state pianificando percorsi totalmente nuovi, e vi sembrerà quasi una nuova vita per voi, piena di speranze e di occasioni da cogliere.

Voto - 7,5

Bilancia: splendida giornata per voi nativi del segno considerato che il pianeta Venere si troverà in trigono al vostro cielo rispetto al segno amico dei Gemelli. Sul fronte sentimentale sarete ottimisti, lungimirante e pieni di speranze da fornire a chi più ne ha bisogno, soprattutto la vostra anima gemella. Se siete dei cuori solitari essere di conforto agli sarà un nobile gesto per voi nativi del segno. Nel lavoro non vi mancheranno certo le potenzialità per riuscire, ciò che vi manca è soltanto un po' di convinzione in più. Voto - 7,5

Scorpione: periodo particolarmente movimentato per voi nativi del segno, tra il lavoro e i vostri impegni personali.

. In amore state vivendo una fase discreta, non eccellente ma neanche negativa con il partner. Magari qualche novità potrebbe farvi bene. Se siete single avrete le carte in regola per conoscere persone interessanti. In ambito lavorativo fareste meglio a non perdere tempo in quanto ci saranno veramente tantissime cose da fare. Voto - 7,5

Sagittario: purtroppo il pianeta Venere in opposizione al vostro segno zodiacale, potrebbe spesso mettervi i bastoni fra le ruote secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Sul fronte sentimentale fareste meglio a non fare nulla di avventato con la vostra anima gemella, evitando così potenziali litigi.

Stesso discorso se siete single e non volete perdere o allontanarvi da una persona che è molto importante per voi. Sul fronte lavorativo organizzate al meglio la vostra giornata e ne otterrete sicuramente buoni risultati. Voto - 6,5

Capricorno: configurazione astrale che prevede Giove in congiunzione al vostro cielo, ma Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete secondo l'oroscopo di lunedì. Sul fronte sentimentale nulla dire, anche se l'atmosfera che respirerete non sarà così positiva come sempre. Cercate dunque di non causare altri problemi. Se siete single il vostro umore non sarà dei migliori.

in ambito lavorativo la vostra strategia per cercare di guadagnare probabilmente non ha funzionato e dovrete cercare ora di riparare i vostri sbagli. Voto - 6,5

Acquario: oroscopo di lunedì che vedrà il pianeta Venere in trigono al vostro segno zodiacale, promettendo interessanti novità soprattutto sul fronte sentimentale. Infatti, l'affiatamento di coppia tra voi e la vostra anima gemella sarà più che soddisfacente. Permettetevi dunque di uscire dai binari e fare qualcosa di speciale per la persona che amate. Se siete single sarete disposti ad accettare eventuali cambiamenti solo per compiacere una persona per voi importante.

Nel lavoro la giornata porterà una ventata di freschezza che vi permetterà di guardare avanti senza troppi dubbi ed incertezze. Voto - 8

Pesci: configurazione astrale abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di lunedì. Sul fronte sentimentale il vostro fascino sarà impressionante e non vi mancherà di certo la voglia di stare con la vostra anima gemella. Se siete single darete sfogo alla vostra irrefrenabile voglia di vivere, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro troverete i giusti stimoli per cercare di ottenere solamente i migliori risultati dal vostro impiego.

Voto - 8