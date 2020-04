Martedì 21 aprile 2020 troveremo sul piano astrale la Luna e Mercurio transitare in Ariete, nel frattempo Venere sosterà nel segno dei Gemelli. Marte assieme a Saturno permarranno sui gradi dell'Acquario come Giove e Plutone che continueranno il loro domicilio in Capricorno. Infine, il Sole ed Urano rimarranno stabili in Toro e Nettuno sarà nel segno dei Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Sagittario, meno roseo per Cancro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: stacanovisti. Il trigono che si formerà tra Venere e Marte nel loro Elemento donerà, con tutta probabilità, una spinta propulsiva invidiabile sul versante professionale che non passerà inosservata ai vertici aziendali.

2° posto Sagittario: umore top. Il tono umorale dei nati Sagittario questo martedì sarà presumibilmente ad alti livelli, grazie alla felice congiunzione Luna-Mercurio, specialmente nel settore lavorativo dove le ansietà dei giorni precedenti parranno dissolversi nel nulla.

3° posto Leone: lungimiranti. Il Luminare di Fuoco nella sua versione 'primordiale', essendo in Ariete, da un lato potrebbe regalare intuizioni degne di nota ma, dall'altro, suggerirà ai nativi di attuare tali colpi di genio nel prossimo futuro.

I mezzani

4° posto Ariete: energici. Malgrado il Sole appanni leggermente l'ottimismo odierno, i nati del segno avranno buone chance di poter contare su un bottino energetico di tutto rispetto, dono gradito del doppio sestile che la Luna nella loro orbita formerà con Marte e Venere d'Aria.

5° posto Gemelli: hobby. Martedì ideale in casa Gemelli per fiondarsi in un nuovo passatempo, come ad esempio il fai da te, che concili l'utile al dilettevole.

Qualche battibecco in coppia probabile nelle ore mattutine.

6° posto Toro: ostinati. Riuscire a far cambiare opinione ai nativi quest'oggi sarà, c'è da scommetterci, un'ardua impresa a cui partner ed amici, capendo l'antifona, eviteranno di cimentarsi.

7° posto Capricorno: figli. Il focus del martedì nativo sarà presumibilmente orientato sull'educazione dei figli, la quale necessiterà di nuove regole che concilino i bisogni della prole con la fermezza delle figure genitoriali.

8° posto Pesci: voltagabbana. Nel settore professionale i nati del segno potrebbero mutare idea con estrema facilità, facendo storcere il naso a qualche collega che non gliele manderà certo a dire.

9° posto Vergine: senza filtro. Giornata da prendere con le pinze quella che si prospetta per i nati Vergine, perchè il loro modo di approcciarsi alla comunicazione sarà fortemente influenzato dal dissonante sestile Venere-Marte a cui si sommerà la difficile congiunzione Luna-Mercurio.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: disorientati. 24 ore dove la lucidità e l'acume potrebbero non essere i protagonisti, difatti i nati del segno faranno i conti con una giornata all'insegna del disorientamento dove sarà bene rimettere insieme i cocci, in modo di partire alla volta di un nuovo percorso esistenziale.

Preparazione che, se ben fatta, avrà i suoi riscontri effettivi col Novilunio in Toro che andrà in onda a fine settimana.

11° posto Cancro: revisioni amicali. 'Chi trova in amico trova un tesoro' per alcuni è solo un proverbio ma per altri è uno stile di vita, peccato però che i nati Cancro quest'oggi potrebbero dover fare i conti con alcune amicizie che oramai hanno fatto il loro tempo. Tagliare i 'rami secchi' aprirà, come piacevole conseguenza, la strada a nuove conoscenze.

12° posto Bilancia: stressati. Le effemeridi odierne lasciano presagire un martedì tutt'altro che sereno per i nativi, che probabilmente dovranno fare i conti con diverse incombenze pratiche da ultimare e, tra lavoro e famiglia, lo stress sarà in agguato.