L'oroscopo del 20 aprile è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per questa giornata d'inizio settimana. Giornata esplosiva per i nati sotto il segno del Toro. Per le persone dello Scorpione è giunta l'ora di apportare qualche cambiamento nella propria vita. Stesso discorso vale anche per i nativi del Cancro, ancora bloccati da alcune paure. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di lunedì e le predizioni zodiacali da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – La settimana si apre con qualche problemino riguardante componente della famiglia, un piccolo malessere potrebbe buttarvi nello sconforto.

Niente paura! Si tratta di stanchezza dovuta allo stress dei giorni passati. Non dovete permettere alla vostra sensibilità di generare ulteriori preoccupazioni in famiglia o in amore.

Toro – Si prospetta una giornata esplosiva e indimenticabile. Certo, essere più positivi verso il mondo esterno e il vostro lavoro potrebbe aiutarvi a raggiungere degli obiettivi, che nel recente passato sono stati ostacolati da qualche inconveniente. Adesso, niente può rallentare la corsa verso il successo.

Gemelli – Molte sono le cose positive che potrebbero esserci in questa giornata di lunedì, ma solo se non prendete troppo sul serio ciò che vi succede nell'ambiente circostante.

A volte siete esagerati con i vostri sospetti e le vostre supposizioni, tutto questo potrebbe crearvi qualche problema nelle scelte, soprattutto quelle che vanno prese alla svelta. Cercate di rilassarvi e di farvi guidare dall'istinto.

Previsioni zodiacali di lunedì 20 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Ci sarebbero delle buone possibilità di cambiamento per voi, ma siete ancora bloccati da alcune paureche non vi permettono di essere abbastanza lucidi da capire quello che vi sta succedendo e quello che potrebbe succedere.

I vostri sforzi non bastano per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati, occorre più coraggio e intraprendenza. Se non vi lanciate a capofitto nelle situazioni, se non cogliete al volo le opportunità, non avrete mai nulla di che gioire.

Leone - La vostra visione della vita al momento è troppo distorta e oscura, dovete raddrizzarla e illuminarla un po'. Fatevi aiutare da una persona amata.

Attenzione, però, all'eccessivo romanticismo, che potrebbe darvi la nausea e scatenare litigi. Dovete ritrovare il giusto equilibrio nelle cose, impegnatevi al massimo!

Vergine – Una conversazione più lunga del solito con un componente della vostra famiglia potrebbe darvi la giusta carica per affrontare questa settimana. Grazie all'amore che vi dimostrano sempre le persone che vi stanno vicino, siete in grado sistemare alcune questioni spinose. Presto vi accorgerete che le vostre scelte fatte in questa giornata sono le migliori che potevate prendere.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Prendere delle decisioni in questa giornata è quasi impossibile per voi. Ecco perché dovreste lasciarle a qualcun altro. Confrontatevi con il vostro partner, concentratevi sul lato emotivo delle cose e iniziate a realizzare i vostri sogni. La vostra natura amorevole e premurosa è un bene prezioso in questi giorni. L'oroscopo raccomanda di proteggere e custodire questo dono.

Scorpione – È arrivato il momento di cambiare qualcosa nella vostra vita, specialmente un’abitudine. La vostra pigrizia, a volte, limita molto le vostre potenzialità e, nonostante siate pienamente coscienti di questo, continuate a fare finta di nulla.

In questo periodo non vi è concesso essere pigri, quindi è giunta l’ora di pensare a un cambiamento radicale. Non preoccupatevi troppo di quello che pensano gli altri, non permettete loro di prendervi in giro.

Sagittario – L'energia che avete in questa giornata vi accompagnerà anche nei prossimi giorni, si manifesterà fin dal vostro risveglio e non vi sentirete più spossati e senza forze come vi accadeva da un po' di tempo a questa parte. Usate il potere delle parole come mezzo artistico per esprimere voi stessi. Avete un dono magico con le parole che spesso non vengono riconosciute. La vostra natura sensuale è poetica.

Non dovreste privare gli altri di questo vostro talento, quindi mostratelo al mondo.

L'oroscopo di lunedì 20 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Dovete occuparvi di parecchie cose. Ogni azione porta con sé una conseguenza, quindi occupatevi solo di cose che sono indispensabili in questo periodo di restrizione. Se avete delle cose legate al lavoro da realizzare, provate a farle prima del calar della notte. Le vostre ore serali è meglio trascorrerle in pieno relax, senza pensare alle decisioni importanti che dovete prendere nei prossimi giorni.

Acquario – Dopo un fine settimana di riposo, riprendere il ritmo lavorativo potrebbe essere un problema, soprattutto se state attraversando un periodo insoddisfacente a livello professionale.

L'oroscopo consiglia di essere pazienti e di non perdere la forza di volontà. Vedrete che sarà più facile riabituarsi al vostro ambiente lavorativo e ai vostri colleghi. Forse potrebbero esserci delle novità interessanti.

Pesci – Lavorare per conto di qualcun altro, nonostante la vostra esperienza nel settore, potrebbe risultare un tantino frustrante per voi e per i vostri sogni di gloria. In questo periodo potreste risentire maggiormente della pressione che il capo o il datore di lavoro esercita su di voi, non lasciandovi liberi di agire come meglio credete. Le vostre motivazioni sono giuste, ma cercate di valutare bene le cose prima di avventurarvi in qualcosa di più grande di voi.