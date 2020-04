L'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 aprile vede la Luna nel l segno di fuoco dell'Ariete proseguire poi fino al segno dei Gemelli. Per quanto riguarda i nativi Sagittario, l'ottimismo e la fiducia saranno spesso presenti, portando notevoli benefici in ogni ambito. Marte in quadratura al segno dello Scorpione, renderà più difficile lo svolgimento delle proprie mansioni, al contrario, per il Leone la situazione lavorativa non tenderà a migliorare, almeno non per il momento.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 20 al 26 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 20 al 26 aprile 2020 segno per segno

Ariete: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di iniziare la settimana in maniera molto convincente. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrete approfittarne per raggiungere una perfetta intesa di coppia tra voi e il partner, magari mettendo in piedi un progetto che avevate in mente da tempo.

Se siete single il vostro asso nella manica sarà incuriosire la vostra potenziale anima gemella facendo qualcosa di veramente originale. Sul fronte lavorativo Mercurio in congiunzione vi aiuterà a mantenere la concentrazione e non perdere di vista i vostri obiettivi. Voto - 8,5

Toro: la settimana potrebbe partire sottotono per voi nativi del segno, forse per via di Venere in posizione poco convincente.

Fortunatamente però, la parte centrale della settimana vedrà la Luna nel vostro cielo, pronta a darvi una mano soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove riuscirete ad andare molto d'accordo con la vostra anima gemella. Se siete single datevi da fare sia per risolvere alcune problematiche relative al vostro carattere, sia se volete trovare davvero l'amore. In ambito lavorativo la vostra spiccata sicurezza in voi stessi spaventerà persino i vostri colleghi, e dovrete saperne trarre vantaggio.

Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale settimanale che prevede Venere in congiunzione al vostro cielo per voi nativi del segno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà un ottimo momento per quanto riguarda la socializzazione, soprattutto per voi single nati nella seconda decade. Se avete una relazione stabile, le stelle vi sorridono e vi daranno la possibilità di ottenere addirittura qualcosa in più dalla vostra anima gemella. Nel lavoro dovrete affrontare una serie di cambiamenti e fareste meglio ad essere pronti. Voto - 7,5

Cancro: oroscopo della settimana che non sarà sempre all'altezza delle vostre aspettative, considerato che Giove si troverà in opposizione al vostro segno zodiacale.

Per quanto riguarda il lavoro infatti, Mercurio in quadratura non porterà buone notizie, e fareste meglio a non sbilanciarvi troppo con i vostri progetti. Sul fronte sentimentale cercate di avere un comportamento sempre rispettoso nei confronti della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single forse per una volta sarebbe il caso che pensiate di più a voi stessi e non a persone che non sono interessate a voi. Voto - 6,5

Leone: purtroppo la vostra settimana non sarà così entusiasmante considerato che ancora una volta il pianeta Marte si troverà in opposizione al vostro segno.

Sul fronte lavorativo infatti potreste iniziare a sentirvi demoralizzati, e con poca voglia di portare qualcosa di innovativo dato che i vostri guadagni attualmente non sono così alti. Per quanto riguarda invece la sfera sentimentale, il partner cercherà sempre di rallegrare le vostre giornate, e voi ne sarete sempre grati per ciò che farà per voi. Se siete single potrebbe essere il momento di prendere delle decisioni importanti. Voto - 6

Vergine: settimana molto stimolante per voi nativi del segno con Giove in posizione favorevole al vostro cielo. L'oroscopo annuncia tanta fortuna per quanto riguarda l'ambito lavorativo, poche idee sì, ma che spesso riuscirete a sviluppare al meglio, ottenendone interessanti profitti.

In amore la situazione sarà abbastanza piacevole e sarete in grado di trovare alcune soluzioni ad alcuni problemi di coppia. Se siete single criticare gli altri non servirà a nulla se anche voi commetterete gli stessi sbagli. Voto - 8

Bilancia: oroscopo della settimana che vedrà il pianeta Mercurio in opposizione al vostro segno zodiacale. Sarà una settimana tra alti e bassi al lavoro, dove con Marte in trigono, svolgere mansioni semplici, dove già sapete dove andare a mettere le mani sarà facile, mentre con mansioni più complesse forse sarebbe il caso di non sbilanciarsi troppo. In amore Venere in posizione favorevole sarà di grande aiuto.

L'oroscopo prevede infatti momenti più che entusiasmanti tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto per i nati nella terza decade. Se siete single evitate rischi inutili al momento. Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo della settimana che potrebbe portarvi qualche piccolo ostacolo per voi nativi del segno, ma non per questo sarà un oroscopo poco interessante. In amore una bella forza sarà di grande aiuto nella vostra relazione di coppia, ottenendo maggiori benefici tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single avrete una grande voglia di distrarvi e fare qualcosa di diverso dal solito, soprattutto nella parte centrale della settimana.

Nel lavoro ci saranno tanti impegni da portare a termine, di conseguenza fareste meglio a non sciupare tutte le vostre energie per questioni futili. Voto - 7,5

Sagittario: partirà molto bene il vostro oroscopo, grazie al Sole e alla Luna in trigono nelle giornate di lunedì e martedì. Sul fronte sentimentale l'affiatamento di coppia sarà molto buono, ciò nonostante nel fine settimana la Luna sarà in opposizione, di conseguenza fareste meglio a mantenere un atteggiamento non troppo aggressivo. Se siete single approfittate del periodo per provare a conoscere la persona che vi piace molto. Nel lavoro sarete sempre più forti delle vostre esperienze, e saprete sempre come uscire fuori da alcune situazioni complicate.

Voto - 7,5

Capricorno: configurazione astrale che vedrà il pianeta Giove favorevole nel vostro cielo secondo l'oroscopo settimanale. In amore darete più fiducia al vostro partner. Vi lascerete andare più spesso, talvolta prendendo voi l'iniziativa. Se siete single potreste incontrare delle persone che si riveleranno utili per voi in futuro. Sul fronte lavorativo svolgere tutto nei minimi dettagli sarà quasi un obbligo per voi e non vi darete pace finché tutto non sarà svolto alla perfezione. Voto - 8

Acquario: oroscopo settimanale piuttosto stimolante per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Infatti, Marte e Saturno in congiunzione al vostro cielo, vi daranno una mano ad ottenere maggiori benefici nelle vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore la famiglia sarà molto importante per voi nativi del segno, e per nulla al mondo lascerete in difficoltà un vostro parente, soprattutto se questi è il partner. Se siete single avrete tanto fascino da vendere in questo periodo. Voto - 8,5

Pesci: gli influssi di Venere in posizione sfavorevole potrebbero portare qualche problema secondo l'oroscopo settimanale. In amore infatti vi sembrerà più difficile del previsto riuscire ad andare d'accordo con la vostra anima gemella, rischiando spesso di causare dei litigi.

Provate ad esprimervi in maniera più calma. Se siete single lasciate perdere quelle persone che hanno deciso di non stare più con voi. Nel lavoro da soli renderete il doppio, liberi di seguire il vostro ritmo e i colpi di genio che di tanto in tanto vi si affacciano alla mente. Voto - 7