L'oroscopo della giornata di lunedì 27 aprile prevede una giornata abbastanza liberare ma limpida per i nativi sotto il segno del Toro, grazie anche a Urano in congiunzione, mentre Acquario sentirà la necessità di sentirsi più libero e indipendente. Una notevole spontaneità permetterà ai nativi Cancro di ottenere notevoli soddisfazioni sul fronte sentimentale, mentre Vergine potrebbe prendersi una piccola pausa e cercare di riprendere fiato per tornare carico sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di lunedì 27 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 27 aprile 2020 segno per segno

Ariete: periodo molto sereno per voi nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie a Mercurio in congiunzione al vostro cielo. Il vostro indiscusso amore per la vostra anima gemella, vi regalerà piacevoli momenti, pieni di forti emozioni che difficilmente dimenticherete. Per i single si apre un cielo interessante, finalmente si risveglierà la voglia di amare, di avere qualcuno accanto. In ambito lavorativo potreste riuscire a risolvere alcuni piccoli imprevisti che vi stavano rallentando nelle giornate precedenti.

Voto - 8

Toro: giornata di lunedì lineare, senza eventi degni di nota, ma abbastanza limpida e tranquilla per voi nativi del segno. In ambito lavorativo saprete agire con cognizione di causa alle richieste dei vostri clienti, o dei vostri colleghi, dimostrando tutta la vostra competenza. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, se siete single, evidenziate le vostre migliori qualità, soprattutto quelle che potrebbero sicuramente fare colpo verso la vostra potenziale anima gemella.

Nelle relazioni fisse sarà molto forte la necessità di condividere, di dare e di ricevere amore. Voto - 8

Gemelli: configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in congiunzione al vostro cielo. Sarete particolarmente attivi sul fronte lavorativo, ottenendo discreti risultati, ciò nonostante non aspettatevi un affiatamento tra voi colleghi esaltante. In amore vivere nuove emozioni con il partner sarà a portata di mano, di conseguenza metteteci tutto il vostro impegno.

Per quanto riguarda i cuori solitari sarà necessaria pazienza se vogliono riuscire a trovare l'anima gemella. Voto - 7,5

Cancro: spontaneità, ottimismo e allegria saranno alla base della vostra relazione sentimentale secondo l'Oroscopo della giornata di lunedì. Se precedentemente avete avuto un conflitto con il partner, questo potrebbe essere il momento adatto per ricucire eventuali strappi e tornare finalmente alla normalità. I cuori solitari saranno più sensibili e le emozioni saranno molto forti. In ambito lavorativo cercherete di uscire fuori da un momento difficile che v'impedisce di guadagnare.

Voto - 7

Leone: disposizione planetaria che vedrà Mercurio in trigono dal segno amico dell'Ariete durante la giornata di lunedì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sfruttate il momento positivo per cercare di spiegare eventuali problemi alla vostra anima gemella. Non vergognatevi se sarà qualcosa di imbarazzante o simile; l'importante è che usciate vittoriosi. Se siete single una persona che forse non conoscete, potrebbe aver voglia di parlare con voi. Nel lavoro avviare nuove collaborazioni potrebbe essere una cosa positiva in questo periodo. Voto - 7,5

Vergine: dopo alcune giornate estremamente stancanti in ambito lavorativo, sentirete la necessità di prendervi una piccola pausa e cercare di riprendere fiato.

In questo modo dovreste avere un po’ di tempo libero in più per stare con la vostra famiglia e godere del calore dei vostri cari. In amore infatti sarete più sentimentali del solito, soprattutto con la vostra anima gemella. Se siete single sarete contagiati dall'allegria e dal buonumore degli amici. Voto - 7,5

Bilancia: Venere in trigono dal segno dei Gemelli, completa per voi un oroscopo discreto per la giornata di lunedì. Sul fronte sentimentale sarete sentimentali con il partner, ciò nonostante quest'ultima potrebbe fraintendere le vostre intensioni, dunque spiegatevi per bene. I cuori solitari dovranno fare attenzione a quel che scriveranno a diranno all'amore della loro vita.

Nel lavoro cercate di studiare la situazione e agire di conseguenza per massimizzare i guadagni. Voto - 7

Scorpione. cielo abbastanza discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete a vostro agio per godere al meglio della vostra relazione di coppia, ma la stessa cosa non si potrà dire del partner. I single si sentiranno particolarmente attraenti e saranno consapevoli del loro fascino. Nel lavoro la collaborazione con i colleghi potrebbe aprirvi nuove strade, ma attenzione a quale intraprenderete. Voto - 7

Sagittario: oroscopo di lunedì che potrebbe riservarvi delle piacevoli sorprese.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single non abbiate paura di apparire esattamente ciò che siete, se gli altri non si sono ancora accorti di voi, lo faranno presto senza bisogno di forzare le cose. Le relazioni fisse saranno particolarmente piacevoli e produttive qualora ci siano dei progetti in corso. Nel lavoro impegnatevi a raggiungere i vostri obiettivi, considerato che sarte pieni di energie. Voto - 8,5

Capricorno: il buon umore non mancherà per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di lunedì. In amore vi renderete conto di quanta bellezza c'è nella vostra relazione di coppia, e ne sarete molto orgogliosi di ciò che siete riusciti a costruire.

Se siete single ci troverete sempre più gusto a discutere con le videochiamate con una persona conosciuta da poco. Nel lavoro la situazione sarà abbastanza tranquilla, senza eventi degni di nota. Voto - 8,5

Acquario: dopo alcune giornate piuttosto stressanti, sentirete la necessità di prendervi i vostri spazi e fare per una volta ciò che più ritenete sia giusto, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo di lunedì. Certo, ogni tanto un po’ d'indipendenza non guasta, ciò nonostante cercate di non ostacolare gli altri. In amore avrete molto entusiasmo e voglia di vivere, facendo qualcosa di divertente con il partner, come cucinare o più semplicemente instaurare una piacevole conversazione.

I cuori solitari faranno meglio a prendersi del tempo per iniziare qualcosa di diverso. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo di lunedì che vedrà il pianeta Venere in quadratura dal segno dei Gemelli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà difficile soddisfare le esigenze della vostra anima gemella, ma con un pò d'impegno potrete riuscirci. Se siete single avrete il forte desiderio di prendervi nuovi impegni a livello sentimentale. Nel lavoro le probabilità di successo saranno abbastanza alte soprattutto con l'iuto di un vostro collega. Voto - 7