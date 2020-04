L'oroscopo della settimana che va dal 27 aprile fino al 3 maggio prevede la Luna entrare nel segno del Cancro a partire dalla giornata di martedì, e avrà modo di vivere momenti fortunati soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre l'Ariete sarà dotato di una smagliante energia per tutta la settimana. Per i nativi Capricorno sarà necessaria tanta pazienza se vorrà raggiungere la stabilità che cerca da tanto tempo, mentre Bilancia potrebbe prendere alcune precauzioni all'interno di una relazione che non sembra andare più come una volta.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo settimanale, dal 27 aprile al 3 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 27 aprile al 3 maggio 2020 segno per segno

Ariete: sarà ancora una volta una settimana positiva per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo. Nonostante il Sole si sia spostato dal vostro cielo, avrete ancora un ottimo Mercurio dalla vostra parte, pronto a semplificarvi la vostra vita di tutti i giorni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere favorevole rafforzerà il vostro legame con il partner, facendovi dimenticare i momenti negativi e godendovi il periodo al meglio.

Se siete single ci sarà spazio anche per l'amore oltre che ai vostri impegni settimanali, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo nelle prossime giornate prevarrà il lavoro di squadra e grazie alla vostra fiducia e al vostro ottimismo andrete molto lontano. Voto - 9

Toro: periodo non particolarmente semplice per voi nativi del segno, ma neanche così scadente come immaginate secondo l'oroscopo.

Gli influssi di Marte e Saturno in posizione sfavorevole potrebbero crearvi qualche problema per quanto riguarda il lavoro. La vostra situazione finanziaria sarà stabile per ora, ma la mancanza di creatività e lo svolgimento di mansioni poco convincenti potrebbero presto crearvi delle difficoltà. Cercate di riprendervi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece potrete vivere momenti piuttosto intensi con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single potreste arrivare a condividere i vostri ricordi e pensieri con una persona che vi piace molto. Voto - 7

Gemelli: oroscopo della settimana favorevole per voi nativi del segno grazie a Venere ancora in congiunzione al vostro cielo. Sul fronte sentimentale l'amore sarà nell'aria e sfrutterete questa magica atmosfera per catturare l'essenza della vostra relazione di coppia e trasformarla in pura felicità. Se siete single il fine settimana potrebbe essere un ottimo periodo per fare conquiste. Nel lavoro la vostra mente sarà proiettata verso nuovi progetti lavorativi, da iniziare immediatamente dopo aver concluso quelli che state già svolgendo.

Voto - 8,5

Cancro: vi attende una settimana molto interessante per voi nativi del segno, considerato inoltre che la Luna entrerà nel vostro cielo tra le giornate di martedì e mercoledì. In ambito sentimentale un po’ di fortuna vi permetterà di vivere momenti molto intensi con la vostra anima gemella. Se siete single potreste desiderare una relazione d'amore, ma non basterà solo questo per averla. In ambito lavorativo il vostro impegno sta dando i suoi frutti e ne sarete molto entusiasta. Voto - 7,5

Leone: non è un periodo favorevole questo, e lo sapete benissimo, ma nella prossima settimana secondo l'oroscopo avrete modo di godere di qualche piccola gioia, sia in amore che sul posto di lavoro.

Partirà benino la vostra settimana per quanto riguarda l'amore, grazie a Venere in posizione favorevole. L'affiatamento di coppia sarà sufficiente e godrete di qualche momento felice con il partner. Se siete single godrete di un ottimo umore e una bella videochiamata con gli amici sarà di grande conforto in questo periodo. In ambito lavorativo non state facendo degli ottimi guadagni, ma state lottando con tutte le vostre forze per cercare di ricavare un profitto. Voto - 7

Vergine: configurazione astrale che vedrà la Luna nel vostro cielo nel fine settimana secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale, potreste avere qualche problema tra lunedì e martedì a causa del vostro modo di essere pignoli.

Fortunatamente non sarà nulla di grave, considerato che presto la situazione si risolverà, e godrete di un rapporto per niente male con il partner. Se siete single piaceri inaspettati potrebbero nascere durante la settimana. In ambito lavorativo saprete gestire molto bene le vostre mansioni grazie alle vostre notevoli abilità e freddezza in situazioni critiche. Voto - 8

Bilancia: settimana intensa per voi nativi del segno, dove le soddisfazioni ci saranno, ma anche qualche piccola delusione. Sul fronte sentimentale non sarà sempre facile andare d'accordo con il partner, forse a causa del suo atteggiamento, in ogni caso, potreste anche decidere di prendere leggermente le distanze.

I single potrebbero essere più emotivi del solito, e avere bisogno del sostegno di un amico. Nel lavoro preferirete non esprimere la vostra opinione in alcuni casi, ma non per questo non sarete in grado di svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo della settimana tra alti e bassi per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale qualche attrito con i vostri familiari potrebbe incrinare il vostro rapporto, ma prima di accusare dovrete chiedervi se la colpa sia esclusivamente degli altri. Per quanto riguarda i cuori solitari non si esclude la possibilità di incontrare persone interessanti, non solo fisicamente.

Sul fronte lavorativo non fate scelte azzardate per il momento, ma limitatevi a svolgere il vostro solito lavoro, che al momento procede molto bene. Voto - 7

Sagittario: secondo l'oroscopo della settimana, avrete ancora Venere in posizione sfavorevole che vi metterà i bastoni fra le ruote per quanto riguarda la sfera sentimentale. Potreste avere qualche problema di coppia con il partner in quanto vi sentirete quasi come se foste privati del vostro spazio personale, perennemente assillati dal partner. In questo caso, fareste meglio a chiarire subito come stanno le cose. Se siete single trovare l'amore non sarà facile, ma potrete ripararvi nel conforto dei vostri amici.

Nel lavoro non vi curate se alcuni vostri colleghi non apprezzeranno le vostre scelte, incasserete comunque l’apprezzamento dei capi. Voto - 7

Capricorno: configurazione astrale che prevede la Luna in opposizione al vostro cielo tra martedì e mercoledì. Secondo l'oroscopo settimanale, in amore il periodo non sarà molto soddisfacente, e forse stabilire un dialogo con il partner potrebbe aiutarvi molto. Se siete single fare un po’ di ordine nella vostra vita potrebbe esservi d'aiuto. In ambito lavorativo sarà necessaria un po’ di pazienza prima che vediate i tanto attesi risultati del vostro duro lavoro.

Voto - 7

Acquario: oroscopo abbastanza radioso per voi nativi del segno, tranne per qualche piccola sbavatura nella parte centrale della settimana. Sul fronte sentimentale fate solo attenzione tra giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in opposizione al vostro cielo. Per tutto il resto, avrete modo di godere di piacevoli momenti all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single avrete una grande energie e avrete modo di riscoprire vecchi piaceri di un tempo. In ambito lavorativo abbiate fiducia nelle vostre capacità, e vedrete che troverete una soluzione ad un progetto lavorativo in fase di stallo.

Voto - 8

Pesci: oroscopo della settimana abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno. Unica nota negativa sarà nel weekend, quando la Luna vi si rivolterà contro. In ambito sentimentale ci saranno momenti di tenerezza, ma nel complesso la situazione amorosa rimarrà stabile e senza novità importanti. Fate attenzione solo nel fine settimana in quanto potrebbe nascere qualche piccola instabilità di coppia. Se siete single provate a cambiare le vostre abitudini e potreste conoscere nuove persone. In ambito lavorativo svilupperete in modo accurato le vostre mansioni per cercare di massimizzare i vostri guadagni e ottenere tanti consensi da parte dei vostri colleghi.

Voto - 7,5