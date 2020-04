Nella settimana dal 13 al 19 aprile 2020 troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio del Capricorno (dove sostano Giove e Plutone) ai Pesci (facendo compagnia a Nettuno). Mercurio ed il Sole rimarranno in Ariete come Urano che continuerà il suo transito in Toro. Infine Marte assieme a Saturno rimarranno stabili in Acquario ed il Nodo Lunare resterà sui gradi del Cancro. Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Leone, meno roseo per Pesci e Toro.

Sul podio

1° posto Leone: entusiasta.

Venere d'Aria ed il Sole di Fuoco favoriranno presumibilmente una settimana colma di risultati tangibili in ambito professionale, che doneranno un enorme entusiasmo ai nati Leone.

2° posto Ariete: energie top. Il bottino energetico dei nativi sarà, con ogni probabilità, stracolmo, e molti tra loro sceglieranno di indirizzare tale mole di forze verso le faccende lavorative in modo da accelerare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3° posto Sagittario: focus familiare. Settimana in cui i nati del segno potrebbero essere chiamati a risolvere un'annosa faccenda legata alla famiglia originaria, dove il loro tempestivo e risolutivo supporto sarà ben apprezzato.

I mezzani

4° posto Acquario: determinati. I nati del segno avranno buone chance da mettere in campo durante la settimana, sopratutto nelle giornate centrali, qualche polemica tra i colleghi. Amore in secondo piano.

5° posto Capricorno: poco lucidi. Mantenere una costante concentrazione da mercoledì in poi per i nativi sarà un'impresa tutt'altro che facile, difatti sarà bene prendersi qualche giornata di ferie onde evitare macroscopici errori.

6° posto Gemelli: perplessi. Un amico potrebbe assumere un atteggiamento sopra le righe facendo saltare la mosca al naso ai nativi. Una volta superata la perplessità iniziale, non esiteranno nell'esigere spiegazioni sull'accaduto.

7° posto Scorpione: riordino di idee. Questi sette giorni per i nati Scorpione potrebbero rappresentare il periodo ideale per fermarsi un attimo e studiare le prossime mosse da attuare.

Avvicinarsi a discipline come lo yoga aiuterebbe in tal senso.

8° posto Toro: spossati. Le energie, c'è da scommetterci, latiteranno come, d'altronde, la voglia di mettersi in gioco che i nati del segno che sceglieranno presumibilmente di staccare la spina dalla quotidianità, per concedersi al relax più assoluto.

9° posto Vergine: finanze flop. Il settore finanziario potrebbe risentire di qualche scossone, specialmente mercoledì e giovedì, quindi sarà necessario evitare spese extra in modo da non gravare sul bilancio economico.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: nostalgici. Un velo di malinconia potrebbe avvolgere i nativi durante questi sette giorni, che soltanto sabato e domenica riusciranno a trovarsi qualche barlume di spensieratezza.

11° posto Bilancia: amore flop. Il settore amoroso risentirà presumibilmente di un clima d'insoddisfazione, legato principalmente ai transiti perlopiù avversi che formeranno i Luminari. Lavoro in stand-by.

12° posto Cancro: nervosi. Venere nel segno che li precede potrebbe non rappresentare un gradito biglietto da visita per le storie d'amore dei nati Cancro che, come conseguenza, risentiranno di un certo nervosismo di fondo.