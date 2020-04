L'Oroscopo dal 13 al 19 aprile spalanca le porte a una settimana per certi versi decisiva e interessante. Qualcosa incomincerà a muoversi all'orizzonte e non saranno da escludersi delle novità che riguarderanno un po' tutti i segni dello zodiaco. Per quanto concerne il profilo astrologico, avremo un cielo importante. La settimana incomincerà con la Luna in Capricorno. Da mercoledì al tardo pomeriggio di venerdì, l'astro luminoso soggiornerà nella casa dell'Acquario per poi transitare in Pesci nel weekend.

Sorrisi, emozioni e respiri di sollievo saranno i protagonisti maggiori delle prossime giornate in cui tante cose cominceranno a svilupparsi a partire da determinati progetti come nel caso dei Toro ma anche di altri simboli zodiacali. Detto ciò, analizziamo nel dettaglio le previsioni astrologiche della prossima settimana.

Previsioni astrologiche dall'Ariete al Cancro

Ariete - Avrete a che fare con una settimana intensa in cui molti nodi verranno al pettine. Avete rivisto dei piani, forse un viaggio è saltato oppure avete riscritto la vostra routine.

Un po' vi mancano i vecchi tempi quando tutto era a portata di mano. La vostra attenzione, nell'arco dei prossimi giorni, sarà concentrata sulle questioni economiche e di lavoro. Chi ha dovuto sospendere un'attività oppure ha perso l'occupazione, non dovrà disperare. Non saranno da escludersi dei movimenti economici importanti, un'offerta o un'occasione saranno da cogliere al volo. Evitate di abbuffarvi, resistete alla tentazione perché l'estate si avvicina.

Toro - Le migliori giornate saranno quelle da giovedì in poi. Un po' di confusione iniziale vi renderà affaticati e appesantiti, inoltre non saprete dove sbattere la testa. Bramate un cambiamento positivo! Nei prossimi giorni qualcuno vi contatterà, riceverete una notizia che vi colpirà nel profondo. A livello alimentare, prediligete i cibi di stagione e bevete più acqua del consueto. Ultimamente non avete fatto altro che poltrire e abbuffarvi di dolci e salati.

L'amore può tornare protagonista, basta volerlo e rompere ogni indugio. Sarà una settimana progettuale, per cui lasciatevi guidare dalle stelle.

Gemelli - Le previsioni astrali dicono che, durante la settimana sino al 19 aprile, qualcosa vi scuoterà nel profondo risvegliandovi dal letargo mentale in cui siete stati per molto tempo. Avete timore di non poter più condurre la vita di prima. Tra qualche mese qualcosa di importante vi accadrà. Considerate l'idea di avviare un hobby nuovo, scrollatevi la monotonia di dosso, uscite fuori dai soliti schemi e imparate a fare qualcosa di insolito e di emozionante.

Con internet tutto è possibile, persino conoscere gente nuova e fare shopping. L'umore sarà stabile, tuttavia aspettatevi un movimento economico entro domenica. Una sorpresa potrebbe bussare alla vostra porta.

Cancro - L’Oroscopo della prossima settimana rivela che avrete del lavoro da sbrigare, soprattutto se da un po' di tempo avete procrastinato/rimandato. Sono stati dei giorni veramente pesanti, governati da ansia e sconforto totale. Qualcuno si è visto ridurre la busta paga, altri si ritrovano senza un'occupazione e con tanta incertezza sul domani. Cercate di rimettetevi in sesto e organizzatevi al meglio facendo un passettino alla volta.

Non scoraggiatevi se dovete ripartire da zero perché siete un segno pieno di qualità e risorse. Dunque, programmate l'agenda nel dettaglio distribuendo i vari impegni nell'arco della settimana. Non mettete in secondo piano l'amore, la famiglia e il vostro benessere psicofisico. Quando il corpo sta bene, anche la mente splende!

L'Oroscopo settimanale dal Leone allo Scorpione

Leone - In questa nuova settimana le stelle non favoriscono le relazioni dato che saranno ancora in secondo piano. Trionferanno, invece, coloro che hanno dei progetti in serbo. Per raggiungere uno scopo o un traguardo è necessario insistere in lungo e in largo, anche se i tempi sono poco promettenti.

Chi si lascia andare facendo il pessimista di turno, non si smuoverà di un millimetro dalla sua condizione attuale. Atteggiamenti negativi attirano eventi negativi, per cui sarà molto importante scrollarsi di dosso ogni forma di pessimismo e cambiare mentalità. Dedicate il vostro tempo alle cose più importanti e positive. In settimana una vostra intuizione si rivelerà efficace, dunque, non datela per scontato. Coloro che amano cucinare saranno talmente ispirati e riceveranno persino dei complimenti dai commensali.

Vergine - Settimana di fuoco e fiamme, sarete molto energici e passionali. Chi vive in famiglia o con la persona amata, si sentirà fortunato/a.

Qualche nativo non sta granché bene e vorrebbe essere da tutt'altra parte, purtroppo non si può! Guardatevi attorno, avete un sacco di lavoretti da fare. Evitate il fai-da-te con i capelli, sarà meglio attendere una settimana maggiormente favorevole. Lunedì avrete modo di organizzare un pranzetto succulento ma attenzione a non andare in escandescenze perché nessuno vi aiuta.

Bilancia - Le previsioni astrologiche prevedono una settimana abbastanza importante in cui tante cose cominceranno a delinearsi. Tutti i nodi verranno al pettine, finalmente! Se nei giorni scorsi un problema vi ha ancorato al fondo, potrete cominciare a risalire in superficie.

Tuttavia, bisogna muoversi con cautela e senza dare niente per scontato. Lunedì trascorrerete una giornata diversa dal solito ed entro domenica arriveranno ulteriori disposizioni che vi rallegreranno un pochino. Con il partner occorrerà una maggiore comprensione. Non è facile andare d'accordo di questi tempi specie se gli spazi sono pochi. Novità economiche in arrivo, possibili spese online.

Scorpione - Aspettatevi una settimana movimentata rispetto alle precedenti. Una notizia potrà scombussolarvi ma tutto dipenderà dal vostro modo di reagire. Non sono per niente affatto dei tempi facili, tutto va a rotoli, persino l'economia.

Ma la pazienza è la virtù dei forti e dei vincitori. Cercare di concentrarvi solamente su voi stessi. Nell'attesa che tutto si rassereni, dedicatevi alla vostra persona e meditate in abbondanza. Prendetevi quel tempo che non siete mai riusciti a prendere a causa del troppo lavoro. Non date spazio allo stress perché presto le situazioni si risaneranno.

Previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Durante le giornate della settimana prossima, fino al 19 aprile, vi sentirete più tranquilli e meno preoccupati del solito. Avrete di che gioire ed emozionarvi, soprattutto le coppie giovani che vivono da poco sotto lo stesso tetto o che da poco sono divenuti genitori.

In generale, avete avuto un complicato avvio dell'anno e ancora non avete idea di come andrà a finire. Basta pensare al peggio! Le prossime saranno delle giornate molto tranquille e rilassanti, ma occhio ai possibili rovesci temporaleschi che potrebbero sopraggiungere da un momento all'altro. Ripristinate i vostri sogni/progetti, presto la tempesta si placherà e dovrete ripartire. Non siete soli.

Capricorno - 'Anno bisesto anno funesto' recita il detto. Vi state lamentando di tutto e di più e forse in cuor vostro temete il peggio. Bando al pessimismo, questa sarà la settimana giusta per darsi una scossa e reagire.

Presto giungerà l'estate, per cui intraprendete una dieta equilibrata e muovetevi di più a meno che non vogliate farvi trovare fuori forma. Anche tra le mura di casa è possibile fare del sano movimento basta guardarsi attorno e ingegnarsi. La fortuna aiuta gli audaci, inoltre, solo chi osa vedrà risultati.

Acquario - Riponete delle grosse speranze per questa settimana in cui tante novità sopraggiungeranno al vostro cospetto. Nei prossimi giorni le cose incominceranno finalmente a muoversi e si intravederà una ripresa all'orizzonte. Tempo al tempo ed ogni problema potrà essere ripianato. Chi si ferma è perduto, per cui non gettate mai la spugna di fronte alle avversità della vita.

Le coppie innamorate torneranno a fare progetti promettenti, chi si deve sposare a maggio dovrà rivedere alcune cose.

Pesci - Le previsioni dell'oroscopo fino al 19 aprile parla di piccole novità che vi desteranno buonumore. Dopo mesi e mesi di difficoltà da superare, comincerete a riprendervi. Se ci sono state delle perdite personali, riuscirete a intravedere la famosa luce in fondo al tunnel. Rilassatevi e pensate al vostro aspetto fisico. Anche tra le mura domestiche ci si può divertire, basta dare sfogo alla creatività o cercare consigli su internet. Possibili acquisti online, amate molto spendere e spandere.