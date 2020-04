Nella settimana dal 20 al 26 aprile 2020 troviamo sul piano astrale Venere transitare in Gemelli, mentre il Sole assieme ad Urano sosteranno in Toro. Giove e Plutone permarranno in Acquario come Saturno e Marte che continueranno la loro sosta in Capricorno. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci, nel frattempo Mercurio proseguirà nel domicilio dell'Ariete.

Oroscopo settimanale favorevole per Gemelli e Scorpione, meno entusiasmante per Cancro e Pesci.

Amore flop per il Cancro

Ariete: bizzosi. Il Luminare maschile ha appena lasciato la loro orbita e ciò potrebbe rendere i nativi oltremodo nervosi sopratutto nell'ambiente lavorativo dove il rapporto con capi e colleghi diverrà ostico, ad eccezioni delle giornate di lunedì e martedì dove risulteranno più sereni sul fronte amoroso.

Toro: rallentamenti. Il duetto Sole-Urano nella loro orbita è succube della quadratura di Saturno d'Aria che tarpa le ali alle evoluzioni professionali dei nati Toro, i quali avranno presumibilmente a che fare con ostacoli ed impedimenti in maniera frequente durante la settimana.

Gemelli: amore top. Le faccende di cuore in casa Gemelli proseguiranno probabilmente col vento in poppa durante questi sette giorni dove il rapporto di coppia potrà godere di un rinnovato feeling che sarà maggiormente accentuato nel weekend, quando la Luna sbarcherà nella loro orbita.

Cancro: amore sottotono. Sul fronte sentimentale questa settimana non si prospetta delle migliori per i nati del segno, anzi. La dissonanza venusiana e marziana giocheranno un ruolo fondamentale per far insorgere con estrema facilità nervosismi ed incomprensioni di ogni genere. Ribattere a tono con la dolce metà, però, non sarebbe la soluzione ideale in quanto si potrebbero inasprire ulteriormente i toni.

Opportunità per il Leone

Leone: opportunità. Le buone notizie avranno buone chance di giungere dal settore professionale, grazie allo spostamento del Sole di Terra che andrà a braccetto con Venere d'Aria e Mercurio di Fuoco, dove potranno giungere interessanti opportunità di avanzamento, per chi ha seminato bene, o di nuovi percorsi lavorativi, per chi vorrà cambiare aria.

Vergine: finanze flop. Il settore economico dei nati Vergine andrà presumibilmente posto sotto revisione, come sottolinea la quadratura Venere-Nettuno, tagliando le spese non necessarie in modo da scongiurare sgradite sorprese nel bilancio.

Inoltre, un'altra imponente quadratura aleggerà nella loro orbita, quella tra Urano e Saturno, che suggerirà di evitare qualsiasi forma di investimento perché il rischio di truffe o raggiri sarà decisamente elevato.

Bilancia: logorroici. Mercurio opposto unito alle posizioni avverse dei Luminari durante questa settimana potrebbero stimolare la parlantina dei nativi, già di indole spiccata, rendendoli logorroici specialmente sul fronte professionale.

Scorpione: focosi. Da una parte le questioni professionali che presumibilmente daranno filo da torcere ai nativi, ma dall'altra fortunatamente potranno contare su una ritrovata passionalità durante questi sette giorni di fine aprile.

Scelte per il Capricorno

Sagittario: revisioni amicali. I nati Sagittario saranno chiamati, c'è da scommetterci, a porgere l'attenzione verso quei rapporti amicali che oramai hanno fatto il loro tempo. Alcuni tra questi andrebbero troncati perché non più utili al loro percorso esistenziale.

Capricorno: scelte. Mentre il Sole era in Ariete i nati del segno hanno potuto constatare, sopratutto le prime due decadi, come agire e dove orientarsi sul versante professionale ma adesso, che l'Astro è sbarcato nel loro Elemento, è arrivato il momento di fare delle doverose scelte.

Acquario: confusi. Le effemeridi settimanali, capitanate dalla quadrupla quadratura di Mercurio nell'asse Aria-Terra, potrebbero appannare idee ed intenti in casa Acquario.

Sarà bene rinviare qualsiasi eventuale colloquio di lavoro alle prossime settimane, perché avrà buone chance di non concludersi con l'epilogo desiderato.

Pesci: fuori giri. Sette giorni, nessuno escluso, dove i nati del segno non riusciranno a cavare un ragno dal buco in diversi settori, sopratutto al lavoro, ma scoraggiarsi non sarà la mossa ideale. Bisognerà prodigarsi ugualmente non aspettandosi granché in termini economici, pazientando che la ruota astrale giri.