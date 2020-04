L'oroscopo della settimana che va dal 6 al 12 aprile prevede per i nativi Vergine un notevole recupero sul fronte sentimentale, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì, quando la Luna sarà nel loro cielo, mentre per il Toro, nonostante la settimana possa partire a rallentatore, presto vedrà tanti momenti soddisfacenti, sia in amore che al lavoro. Il Capricorno sarà particolarmente ispirato per quanto riguarda la sfera lavorativa, mentre per l'Acquario la fortuna girerà spesso a favore.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 6 al 12 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 6 al 12 aprile 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo settimanale discreto per voi nativi del segno, considerato che ci sarà una configurazione astrale poco soddisfacente. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la gelosia potrebbe essere dietro l'angolo, dunque potrebbe essere necessario evitare di innervosirvi qualora vedrete il partner stare troppo a lungo al telefono o fuori casa. Abbiate più fiducia nella persona che amate. Se siete single potrete contare sui vostri amici e soprattutto su una persona che sembra aver poggiato gli occhi su di voi.

Sul fronte lavorativo potreste essere davvero impegnati, al punto che fareste meglio ad evitare di chiacchierare troppo con i colleghi. Voto - 7,5

Toro: potrebbe partire leggermente sottotono la settimana per voi nativi del segno soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Ci saranno infatti alcune faccende rimaste in sospeso che vi ruberanno una buona fetta del tempo. Fortunatamente non sarà così per tutta la settimana e nella seconda parte presto avrete molto più tempo a disposizione.

Sul fronte sentimentale, secondo l'oroscopo, l'amore di coppia sarà bellissimo per voi nativi del segno, tanto che vivrete una relazione di coppia splendida, soprattutto se nata non molto tempo fa. Se siete single potreste sfruttare il periodo per pianificare le prossime mosse con una potenziale anima gemella. Voto - 7

Gemelli: oroscopo settimanale tra alti e bassi per voi nativi del segno, considerato che avrete Venere in posizione sfavorevole.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale se ritenete di aver fatto qualcosa di sbagliato nell'ultimo periodo, dovrete assolutamente scusarvi prima che la situazione peggiori. Se siete cuori solitari e avete conosciuto una persona da poco, forse dovrete ancora capire se è la persona giusta per voi. Per quanto riguarda la sfera lavorativa le cose vanno bene, ma non aspettatevi grandi risultati o grandi soddisfazioni per il momento. Insomma, un periodo ottimo, ma senza eccellere. Voto - 7

Cancro: saranno giornate molto intense per quanto riguarda la sfera sentimentale grazie a Venere benefica nel vostro cielo, assieme al Sole e Giove in trigono.

In amore l'oroscopo annuncia belle soddisfazioni per voi nativi del segno. Aprile sta iniziando veramente molto bene e potrete permettervi adesso di osare e cercare di portare ad un livello superiore la vostra storia d'amore. Se siete single questo potrebbe essere il periodo adatto per incontrare nuove persone e fare nuove conoscenze, anche a distanza. In ambito lavorativo andate avanti come sempre in quanto state svolgendo veramente un ottimo lavoro. Fate attenzione soltanto ad un collega un po’ geloso. Voto - 8

Leone: in rialzo rispetto la settimana precedente, l'oroscopo prevede per voi nativi del segno poche ma grandi opportunità per poter recuperare punti e tornare finalmente a sorridere, sia in amore che soprattutto al lavoro.

Per quanto concerne i sentimenti, non discutete per qualunque cosa e imparate ad apprezzare maggiormente ciò che di buono farà il partner per voi. Sarà il primo passo per recuperare punti in amore. Se siete single un incontro intimo o un forte desiderio di vicinanza si faranno sentire, ma dovrete resistere ancora un po’ prima di vedere per davvero i vostri amici. Nel lavoro l'impegno da parte vostra non mancherà, e forse questa settimana potrebbe essere ricompensato per davvero. Voto - 7

Vergine: l'oroscopo sarà caratterizzato da momenti molto piacevoli per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Avrete modo di trascorrere momenti più soddisfacenti con la vostra anima gemella rispetto la settimana precedente, un po’ tra alti e bassi. Preparatevi quindi a trascorrere più tempo insieme, e magari dare inizio a nuovi progetti, lunghi o brevi che siano. I single potranno conoscere con cui presto varrà la pena dialogare pomeriggi interi, non solo via social. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di evitare quei piccoli dettagli che potrebbero porre dei limiti alla carriera professionale, ciò nonostante alcuni cambiamenti saranno presto inevitabili. Voto - 8

Bilancia: dovrete prendere alcune precauzioni sul fronte lavorativo durante la prossima settimana in quanto ci saranno tante cose da fare e poco tempo per portarle a termine.

Dunque non prendetevela se un superiore vi chiederà di stare qualche ora in più a lavorare per riuscire a tenere il passo. All'interno della sfera sentimentale, nonostante il tempo a vostra disposizione con il partner non sarà molto, riuscirete comunque a goderne appieno. Una cosa che la vostra anima gemella saprà apprezzare tanto. I cuori solitari avranno modo di fare nuove amicizie. Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo settimanale dove potrete aspettarvi di tutto considerato che Mercurio transiterà nel vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non vedrete l'ora vi tornare a casa dal lavoro per stare con la persona che più amate al mondo e condividere con lei tutto ciò che di bello avete fatto.

Questo atteggiamento giorno dopo giorno non farà altro che aumentare l'intesa di coppia. Se siete single datevi da fare se volete conoscere nuove persone, anche con metodi secondari. Sul fronte lavorativo potete ottenere buoni risultati, ma evitate di portare avanti progetti che sembrano non arrivare da nessuna parte. Voto - 7,5

Sagittario: fareste meglio a preservare la salute e la vostra posizione lavorativa, in quanto Giove e Marte in posizione poco favorevole potrebbero spesso mettervi i bastoni fra le ruote. Nel lavoro infatti situazione potrebbe andare a peggiorare se continuerete a guardare ciò che fanno i colleghi, senza preoccuparvi di quel che fate voi.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale la stanchezza potrebbe compromettere una relazione di coppia. Cercate di prestare più attenzione nei confronti del partner. Se siete single se potete rimandate alcune decisioni importanti. Voto - 6

Capricorno: con Giove e Plutone in quadratura nel vostro cielo non potete che aspettarvi il meglio dal punto di vista lavorativo. L'oroscopo prevede momenti più che soddisfacenti per voi nativi del segno sul posto di lavoro, soprattutto in quei progetti di gruppo dove ricoprite un ruolo di rilievo. In ambito sentimentale qualche piccola incomprensione di coppia sarà possibile, ciò nonostante avrete buone probabilità di farvi perdonare in fretta e ristabilire subito l'intesa di coppia.

Per quanto riguarda i cuori solitari sfruttate la prima parte della settimana se volete fare degli incontri fantastici. Voto - 7,5

Acquario: disposizione planetaria che prevede i pianeti Marte e Saturno in quadratura al vostro cielo durante la prossima settimana. Con questo cielo sul fronte sentimentale non potrete che aspettarvi un buon affiatamento di coppia, non a livelli estremi, ma diciamo accettabile, dove potrete fare un po’ di tutto con la vostra anima gemella, ma senza esagerare. Se siete single il fine settimana sarà perfetto per conoscere nuove persone, magari a distanza sui social, grazie a qualche amico in comune.

Nel lavoro puntate in alto, perché la fortuna sarà dalla vostra parte e le energie saranno molto buone per fare dei lavori veramente eccezionali. Voto - 8

Pesci: periodo più che soddisfacente per voi nativi del segno, con Mercurio ancora favorevole. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sentitevi liberi di esprimere il vostro romanticismo nel migliore dei modi con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voi single siate innamorati di una persona, ma dichiararvi per il momento vi sembrerà un'impresa impossibile. In ambito lavorativo l'oroscopo prevede buoni guadagni grazie alla creatività e anche grazie all'aiuto di un collega.

Voto - 7