L'oroscopo della giornata di venerdì 3 aprile, prevede per i nativi Toro alcuni investimenti sul posto di lavoro per migliorare la propria posizione o un progetto lavorativo, mentre per Scorpione la creatività sarà un punto chiave per portare a termine le proprie mansioni. Pesci sarà particolarmente energico, con una salute a dir poco formidabile, grazie anche a Mercurio in congiunzione, mentre Leone potrebbe vedere alcuni risultati positivi sul posto di lavoro dopo così tanto tempo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 3 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 3 aprile 2020 segno per segno

Ariete: sarete in sintonia con voi stessi secondo l'oroscopo di venerdì, soprattutto grazie ad una configurazione astrale gratificante. In amore starete molto comodi nella vostra relazione sentimentale, ma soprattutto, il partner per voi assumerà un ruolo più importante del solito. Se siete single il calore dei vostri amici vi metterà spesso a vostro agio.

Nel lavoro saranno premiate maggiormente le persone che vorranno farsi notare da chi potrà aiutarli a scalare la vetta del successo, grazie anche alla creatività e all'intraprendenza. Voto - 8

Toro: configurazione astrale che prevede Urano e Giove in trigono dal segno del Capricorno. Secondo l'oroscopo, in ambito sentimentale potrebbe essere una buona idea fare progetti a lunga scadenza con la vostra anima gemella, soprattutto in questo periodo dove avrete molto tempo libero.

Se siete single potreste avere la sensazione di non riuscire a trovare l'amore, ma presto dovrete ricredervi. Nel lavoro se avete da fare un investimento per cercare soprattutto di portare a casa più guadagni, questo potrebbe essere il momento adatto. Voto - 8

Gemelli: gli influssi di Mercurio dal segno d'acqua dei Pesci, potrebbero ostacolarvi durante la giornata. Sul fronte lavorativo potreste avere un po’ di pigrizia, e avere la sensazione di non sentirvi adeguati per i lavori che vi chiederanno.

In amore se siete single, potrebbe verificarsi l'opportunità di una storia d'amore interessante, mentre le relazioni fisse potranno vivere un'intesa di coppia sufficiente. Voto - 6,5

Cancro: durante la giornata di venerdì 3 aprile saprete come ben gestire le vostre emozioni grazie a Mercurio in trigono dal segno amico dei Pesci, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove la relazione di coppia con la vostra anima gemella procederà avanti a suon di baci e abbracci. Per quanto riguarda i cuori solitari Venere non escluderà la possibilità di incontri interessanti. In ambito lavorativo riuscirete a capire di cosa avrete bisogno per spingere oltre la vostra carriera professionale.

Voto - 8,5

Leone: mese di aprile che sembra in rialzo per voi nativi del segno rispetto al precedente. Per quanto riguarda la sfera sentimentale l'oroscopo prevede la Luna in quadratura al vostro cielo, portando in voi una buona dose di calma, e soprattutto di buon senso, che inizieranno a farvi capire che finora siete stai voi ad essere troppo sgarbati nei confronti del partner, recuperando piano piano l'intesa di coppia. I single potrebbero sentirvi scoraggiati nel ritrovare l'amore, ma presto si riprenderanno. Nel lavoro forse una nuova strategia potrebbe far risalire le vostre finanze. Voto - 7

Vergine: con Mercurio in opposizione al vostro cielo, potrebbero esserci alcuni problemi in ambito lavorativo secondo l'oroscopo di venerdì.

Forse non siete riusciti a svolgere come si deve alcuni vostri compiti e questo vi pesa più del solito, tuttavia non dovete abbattervi, poiché una giornata così può capitare a chiunque, anche a voi perfezionisti. In amore la situazione sarà molto buona, e il partner riuscirà a far risollevare il vostro umore in fretta. Se siete single vedrete le cose inizieranno a migliorare. Voto - 7

Bilancia: disposizione planetaria poco esaltante per voi nativi del segno durante la giornata di venerdì. Sul fronte sentimentale la situazione potrebbe di colpo capovolgersi in peggio in quanto cercherete di essere premurosi, soprattutto nei confronti degli amici, che però potrebbero scambiarvi per una persona troppo invadente.

Cercate dunque di fare attenzione. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo sappiate che la perfezione non esiste, quindi accontentatevi dei risultati che ottenete, più che sufficienti per soddisfare il vostro capo. Voto - 7

Scorpione: configurazione astrale che vi farà assumere un atteggiamento molto creativo, soprattutto sul posto di lavoro. Creatività e fantasia saranno infatti la parola chiave per portare velocemente a termine i vostri incarichi, con discreti guadagni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete a disposizione una buona dose di fascino da usare come volete e per gli scopi che ritenete più opportuni.

I single saranno alla continua ricerca di libertà e indipendenza. Voto - 8,5

Sagittario: se avete avuto non molto tempo fa alcune discussioni di coppia, questa potrebbe essere la giornata adatta per rimettere insieme i pezzi e cercare di vivere ancora una volta, una relazione di coppia gratificante. Fatevi dunque coraggio e ammettete le vostre responsabilità, così come il partner ammetterà le sue. Se siete single siete alla ricerca di una persona che contempli i vostri bisogni e con cui raggiungere risultati importanti. In ambito lavorativo potrebbe essere una giornata di recupero, soprattutto grazie ad una collaborazione che potrebbe presto risollevare la vostra reputazione.

Voto - 7,5

Capricorno: l'oroscopo della giornata di venerdì annuncia interessanti momenti tutti da vivere sotto ogni ambito, soprattutto grazie a Giove nel vostro cielo, portatore di fortuna. Sul fronte sentimentale l'oroscopo vi consiglia di essere più gentili con il partner; in questo modo potrete vivere una relazione di coppia che potrebbe riservarvi qualche piccola sorpresa. Se siete single sarete molto comunicativi e dialogando potrebbe nascere qualcosa con una nuova conoscenza. In ambito lavorativo cercate di concentrarvi sui vostri problemi, e vedete di trovare presto una soluzione. Voto - 7,5

Acquario: gioco dei transiti in leggero calo secondo l'oroscopo di venerdì, considerato che la Luna sarà opposta al vostro cielo.

Fortunatamente però, i pianeti Marte e Saturno saranno ancora in ottima posizione astrale, che risolleveranno la vostra giornata. In amore fate tanta attività fisica assieme al partner. Potrebbe essere una buona idea per trascorrere il tempo insieme. Se siete single non fatevi prendere dalla gelosia se la persona che vi piace frequenta un'altra persona, altrimenti non la conquisterete più. In ambito lavorativo cercare la gloria non farà per voi, e preferirete semplicemente svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 7,5

Pesci: l'oroscopo della giornata di venerdì prevede Mercurio in congiunzione al vostro cielo, rendendovi particolarmente energici e con una grande voglia di fare per tutta la giornata.

In ambito lavorativo vi sentirete brillanti e propositivi, in grado di dare il meglio di voi, soprattutto con alcune mansioni un po’ particolari. Sul fronte sentimentale potreste finalmente notare una persona che vi ammira da qualche tempo se siete single, mentre le relazioni fisse potrebbero preferire trascorrere il loro tempo in maniera diversa dal solito. Voto - 8