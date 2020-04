Durante la settimana che inizia il giorno lunedì 20 e termina domenica 26 aprile 2020 l'Ariete 'troverà' nella propria costellazione il pianeta Mercurio, il quale lascerà i gradi dei Pesci. Quest'ultimo segno avrà nei suoi gradi ancora Nettuno. Saturno darà ancora del filo da torcere i nati del segno del Capricorno, mentre Marte potrebbe farli sentire piuttosto nervosi. I nati del segno dell'Acquario potranno contare sulla discreta fortuna data da Giove, ma Plutone li farà sentire piuttosto smarriti sul fronte lavorativo.

Venere migliorerà drasticamente le relazioni interpersonali dei nati del segno dei Gemelli, mentre il Sole darà dei momenti sereni alla turbolenta settimana dei nati del segno del Toro.

A seguire, le previsioni astrologiche segno per segno della settimana.

Litigi per Cancro

Ariete: nella prima parte della settimana avrete molto di cui gioire grazie ad una affinità di coppia molto più gratificante. Ci sarà molto spazio per l'eros ed anche per le faccende sentimentali. I single potranno fare affidamento sulla sincerità degli amici.

Meno entusiasmante la seconda parte della settimana, dal momento che il rapporto con i colleghi potrebbe diventare decisamente più burrascoso.

Toro: purtroppo non sarà una bella settimana per i segni di terra in generale. Per il vostro segno in particolare, ci saranno delle faccende professionali che incontreranno molti ostacoli, sia dal punto di vista collaborativo che burocratico. Ci saranno momenti in cui riuscirete a muovervi un po' più liberamente, ma cercate di concentrarvi maggiormente.

Gemelli: conoscerete una sorprendente ripresa in campo amoroso e una grandissima affinità e complicità all'interno della famiglia. Il buonumore vi farà riscoprire molte qualità nascoste di chi vi circonda. Il fine settimana sarà 'illuminato' da una maggiore passionalità e da tante possibilità di conquista per i single.

Cancro: purtroppo dei litigi incomberanno sulla vostra relazione di stampo sentimentale, e faticherete molto prima di concedervi una distensione adatta a facilitare la vostra intenzione di riappacificarvi.

Nel frattempo, se non presterete la dovuta attenzione, rischierete di essere negligenti sul lavoro.

Oroscopo: Vergine cauta

Leone: sarete decisamente competitivi, tanto da risultare agli occhi degli altri estremamente 'feroci'. Anche se le posizioni planetarie saranno dalla vostra parte, conferendovi un'aria di potenza, avrete molto per cui impegnarvi, e molte di queste energie impiegate dovranno essere anche riversate anche sui colleghi, offrendo la vostra mano.

Vergine: prenderete alcune 'precauzioni' in merito ad una situazione complicata sul settore economico. Fate del vostro meglio per far quadrare in conti, in questo modo non ci saranno discussioni in famiglia e tanto meno delle ripercussioni sull'umore nella sfera prettamente sentimentale.

Bilancia: se ci saranno molte occasioni di avere dei successi sul lavoro e negli studi con grandi soddisfazioni ed elogi, da parte di alcuni colleghi si potrebbero manifestare degli evidenti segni di 'intolleranza' nei vostri confronti. Conservate i vostri progetti per qualche iniziativa futura, per ora sarà opportuno mantenere un profilo basso.

Scorpione: avrete molte idee da mettere a frutto, senza contare che in questa settimana ci sarà una mole di lavoro decisamente superiore rispetto alla norma. Sicuramente i colleghi sapranno come intavolare una collaborazione molto attiva. Anche l'intesa con il partner sarà piuttosto forte, tanto che non mancheranno momenti di intensa passione.

Amicizie per il Sagittario

Sagittario: sarete in grado di recuperare delle amicizie che avete perduto durante gli anni. Ci saranno contatti che si ritroveranno, anche se non mancheranno amicizie nuove e tutte da scoprire. Le occasioni di scambiarsi opinioni saranno al centro delle vostre conversazioni, peccato che ci sarà qualche importante diverbio. Rapporti al 'top' con la famiglia di origine.

Capricorno: ci saranno occasioni di emergere sul campo professionale, ma dovranno essere ponderate per ciò che sono senza essere impulsivi o precipitosi. Il partner e la famiglia saranno dei validi supporti su cui poter contare senza cadere in errore.

Il lato passionale e quello delle amicizie per il momento sarà messo repentinamente da parte per evitare distrazioni.

Acquario: la confusione che questa settimana porterà con sé potrebbe essere molto deleteria per certe questioni lavorative da non sottovalutare. Dovrete essere riposati ed energici per poter concludere alcuni affari che non potranno essere rimandati. Ci saranno accordi o colloqui che purtroppo non andranno a buon fine.

Pesci: sarà una settimana piuttosto sottotono, in cui il lavoro potrebbe essere tartassato da tantissimi ostacoli e le collaborazioni potrebbero finire in discussioni anche accese.

Non vi resterà altro che andare avanti stringendo i denti attendendo tempi migliori. In amore ci saranno momenti di tenerezza, ma nel complesso la situazione amorosa rimarrà stabile e senza novità importanti.