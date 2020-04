L'oroscopo della giornata di sabato 4 aprile prevede un ottimo cielo per i nativi Cancro, che avranno tanta attenzione ai dettagli per quanto riguarda l'ambito professionale, mentre per il Leone arriveranno momenti più soddisfacenti rispetto alle giornate precedenti. Periodo soddisfacente per i nativi sotto il segno del Sagittario, nonostante qualche piccolo problema di salute, mentre Pesci lascerà più spazio al cuore e ai sentimenti all'interno della propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 4 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 4 aprile 2020 segno per segno

Ariete: nessun cambiamento astrologico per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di sabato. Ciò significa che avrete modo di trascorrere un'altra giornata più che soddisfacente sotto ogni ambito. Per quanto riguarda i sentimenti, la relazione con il partner procederà molto bene, ciò nonostante i rapporti con i vostri amici cominciano a soffrire un po’, considerata la distanza forzata tra di voi, soprattutto per coloro che al momento sono single.

Magari una videochiamata potrebbe fare bene. In ambito lavorativo collaborazione e comunicazione saranno le parole chiave per raggiungere il successo con i vostri progetti. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di sabato abbastanza piacevole per voi nativi del segno, considerato che Venere e Urano vi sorridono dal vostro cielo. Ciò nonostante questo non vuol dire che non ci saranno problemi di alcun tipo. Sul fronte sentimentale sarà un momento favorevole per voi, dove essere in sintonia con il partner sarà facile.

Mai come prima si è presentata la possibilità di trascorrere così tanto tempo il partner, e vi state godendo ogni momento insieme. Se siete single sarete più sicuri delle vostre scelte. Nel lavoro potrebbe presentarsi qualche problema in quanto non avrete la giusta carica per svolgere correttamente le vostre mansioni. Forse la mancanza di idee, o di voglia, ma dovrete comunque portare avanti la vostra attività.

Voto - 7

Gemelli: il vostro tono d'umore potrebbe subire spesso alti e bassi durante la giornata, forse a causa di una configurazione poco soddisfacente. Sul fronte sentimentale non mancheranno momenti piacevoli nella vostra vita di coppia, ma il vostro carattere un po’ suscettibile potrebbe rovinare l'atmosfera, e sarà allora che dovrete fare molta attenzione. Se siete single potreste avere voglia di rovistare tra i vostri vecchi ricordi. Sul fronte lavorativo con calma ed elasticità potrete ottenere discreti risultati. Voto - 7

Cancro: ottimo cielo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di sabato.

Sole e Mercurio in trigono rispettivamente dal segno dell'Ariete e dal segno dei Pesci, che vi renderà particolarmente attivi. Infatti, non riuscirete a stare un attimo fermi e vorrete sempre fare qualcosa. Tale atteggiamento sul fronte lavorativo porterà momenti molto piacevoli, accompagnati da ottimi risultati. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il vostro buonumore e la vostra allegria saranno l'atteggiamento vincente per vivere momenti felici insieme alle persone che più amate, anche se siete single. Voto - 8,5

Leone: periodo un po’ più soddisfacente, soprattutto dopo un mese di marzo deludente.

Aprile inizierà bene per voi nativi del segno, al punto che sarete più fiduciosi delle vostre capacità, soprattutto in ambito lavorativo. Infatti, i vostri guadagni sono leggermente aumentati, e cercherete di farli risalire ancora di più per tornare ad essere competitivi. Cercate quindi di non scivolare nuovamente. In amore Marte in opposizione potrebbe rendervi stanchi, ma non per questo vuol dire che sarete scortesi con il partner, cercando comunque di vivere piacevoli momenti insieme. Se siete single potreste decidere di iniziare una relazione seria per davvero. Voto - 7,5

Vergine: oroscopo di sabato che vi metterà dinanzi ad alcune scelte molto impegnative in campo finanziario e lavorativo.

Dovrete riflettere attentamente su ciò che deciderete in quanto le spese da sostenere saranno piuttosto importanti. Prendetevi dunque tutto il tempo che serve. In amore il periodo sarà piuttosto tranquillo, vivendo la vostra relazione di coppia con molto piacere. Se siete single la tolleranza e l'elasticità di vedute aiuteranno a superare ogni ostacolo. Voto - 7

Bilancia: giornata non particolarmente stimolante, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa, a causa del Sole in opposizione rispetto al segno dell'Ariete. Attenzione dunque durante il vostro turno; se necessario agite con diplomazia per evitare problemi.

Sul fronte sentimentale invece il vostro orgoglio potrebbe indurvi a sbagliare atteggiamento con il partner. Se siete single forse dedicarsi ai propri impegni potrebbe essere la mossa migliore. Voto - 6

Scorpione: oroscopo di sabato tutto sommato buono, anche grazie ad un formidabile Mercurio in trigono dal segno amico dei Pesci. Per quanto riguarda i sentimenti, nonostante qualche imprevisto, vivrete comunque una buona relazione di coppia, con il partner che vi aiuterà ad uscire fuori dai vostri problemi, e voi che farete altrettanto. Se siete single cercherete di trovare nuovi interessi e uscire dalla monotonia.

In ambito lavorativo la stanchezza comincerà a farsi sentire, ma ancora ci sarà molto da fare. Voto - 7

Sagittario: il vostro oroscopo sarà abbastanza soddisfacente per la giornata di sabato, nonostante qualche piccolo problema di salute, dovuto più che altro alla stanchezza. Nonostante ciò, riuscirete comunque a godere di un'ottima relazione sentimentale, senza troppe sbavature. Per quanto riguarda i cuori solitari, questi saranno molto disponibili con amici e parenti, anche a distanza. Sul fronte lavorativo fortunatamente non ci sarà molto da fare, e non dovrete concentrarvi più di tanto. Voto - 7,5

Capricorno: configurazione astrale che prevede Giove in ottima posizione nel vostro cielo secondo l'oroscopo di sabato.

In campo sentimentale sarete affettuosi con i vostri cari, e andrete molto d'accordo con la vostra anima gemella. Se siete single guardatevi intorno, e con un po’ di fortuna potreste conoscere una persona che vi piacerà fin da subito. In ambito lavorativo anche se i guadagni non saranno meravigliosi, potrete contare sull'aiuto de vostri colleghi. Voto - 7,5

Acquario: periodo discreto per voi nativi del segno, con una configurazione astrale formata da Marte e Saturno in congiunzione. Sui sentimenti potreste non essere al massimo delle forze, ma il partner sarà abbastanza comprensivo e sarà in grado di perdonarvi.

Se siete single i sentimenti non faranno per voi al momento e preferirete il calore dei vostri amici. Nel lavoro le vostre abilità saranno messe in risalto, e darete il meglio anche per massimizzare i vostri guadagni. Voto - 7,5

Pesci: disposizione planetaria che potrebbe spostare la vostra attenzione più verso l'amore e i sentimenti piuttosto che al lavoro secondo l'oroscopo di sabato. Infatti, vi lascerete guidare dal vostro cuore all'interno della vostra relazione di coppia, facendo impazzire di gioia la vostra anima gemella. Se siete single un atteggiamento romantico potrebbe aiutarvi a conquistare la persona che amate.

In ambito lavorativo sarete abbastanza reattivi, ma non penserete ad ottenere risultati eccellenti. Voto - 8