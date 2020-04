Sta per partire una nuova giornata che ci avvicina al secondo weekend del mese di aprile. Approfondiamo dunque le previsioni astrali e l'Oroscopo di venerdì 10 aprile 2020 ed i cambiamenti che porteranno stelle e pianeti. Amore e lavoro saranno gli assoluti protagonisti.

Stelle e oroscopo del 10 aprile: la giornata da Ariete a Vergine

Ariete: in amore evitate di tornare su vecchie discussioni. La giornata anticipa un fine settimana molto interessante. Nel lavoro sentite la necessità di dovervi impegnare di più in questo momento.

Nervosismo da controllare.

Toro: nei sentimenti in questa giornata non mancherà qualche momento di perplessità. Attenzione ad alcune situazioni legate al passato. Nel lavoro, se qualcosa non vi va a genio, vista la fase generale è comunque forse meglio resistere e andare avanti. Magari accettate nuovi incarichi.

Gemelli: a livello amoroso c'è grande energia e forza, la situazione è interessante per i nuovi incontri, anche a distanza. Le coppie che da poco hanno affrontato una crisi possono recuperare.

Nel lavoro, nonostante il momento non positivo in generale, adesso potrebbero arrivare alcune chiamate e nuove proposte.

Cancro: in amore se state vivendo troppe emozioni contemporaneamente è normale sentirsi stanchi e frastornati. La mattinata comunque è migliore del pomeriggio. A livello lavorativo nelle prossime settimane si potrà recuperare un accordo.

Leone: a livello amoroso potrebbe tornare un momento di agitazione come successo a marzo.

La stanchezza si fa sentire anche nei rapporti. Nel lavoro ci sono dei momenti duri da superare, non arrabbiatevi se qualcosa non va per il verso giusto.

Vergine: a livello amoroso potreste vivere dei momenti positivi con una persona dello Scorpione o del Capricorno. Complessivamente non siete più sotto pressione come in passato. Nel lavoro, se dovete affrontare una discussione importante, questo è un periodo che rimette in gioco.

Previsioni astrali e oroscopo del 10 aprile: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: i nati sotto questo segno zodiacale dovranno avere cautela nelle questioni sentimentali, visto che il mese sarà pesante per alcune coppie. Alcuni sono impazienti di chiarire una questione. Nel lavoro dovete cercare di non mollare la presa in questo momento.

Scorpione: in amore è una giornata positiva anche perché la Luna continua un transito interessante. Anche domani ci sarà una buona combinazione di pianeti che aiuta. A livello lavorativo la giornata non porterà grandi prospettive, ma si può pensare a un piccolo cambiamento o a una soluzione.

Sagittario: a livello sentimentale, se siete insoddisfatti di un rapporto o se ci sono troppe indecisioni in ballo, questa giornata potrebbe portare ulteriori problemi. Nel lavoro ci sono diverse questioni da risolvere e spese impreviste. Cercate di organizzare al meglio le vostre attività.

Capricorno: per i sentimenti questa giornata aiuta a recuperare, inoltre la Luna sarà nel segno dalla settimana prossima e porterà qualcosa in più. Evitate soltanto di andare incontro a qualche litigio in coppia. Nel lavoro meglio non fidarsi troppo di alcune proposte.

Acquario: in amore sarà una giornata faticosa, mentre dalle prossime poi andrà meglio.

Se siete soli da tempo proteste non credere più alle promesse che vi hanno fatto. A livello lavorativo forse è opportuno dire basta ad alcune questioni.

Pesci: in amore vivrete un momento di calo in coppia, in particolare coloro che hanno vissuto una crisi in passato. Rispetto agli ultimi giorni però la situazione migliorerà. Nel lavoro non sapete se accettare o meno una proposta, ma con Giove favorevole si può pensare positivo.