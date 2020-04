Una nuova settimana del mese di aprile ha avuto inizio per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le stelle e le previsioni astrologiche del periodo compreso tra lunedì 6 e domenica 12 aprile 2020. Di seguito l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo settimanale dell'Ariete alla Vergine

Ariete: in questa settimana che precede la Pasqua fate attenzione a non ritornare su discussioni riguardanti il passato. Limitate le polemiche in particolare nel weekend. In campo professionale pensate bene prima di prendere una decisione che potrebbe essere definitiva.

Toro: in campo professionale è possibile che perdiate la pazienza, nella parte centrale del periodo, però le vostre scelte saranno vincenti. In amore nella parte centrale del periodo con la Luna opposta è possibile che nascano situazioni complesse. Aspettate il weekend per chiarire.

Gemelli: grande energia per il segno soprattutto nel weekend. In campo amoroso le coppie che hanno una problematica da tempo, potranno provare ad risolverla. Nel lavoro potrebbero giungere delle proposte.

Cancro: le prime giornate della settimana saranno utili per affrontare delle polemiche e chiarire le situazioni.

Con l'arrivo del weekend è probabile che viviate dei momenti stancanti. Per quel che riguarda il campo professionale le stelle sono vincenti.

Leone: in questa settimana è importante che recuperiate un po' di serenità e di calma per poi decidere come agire. In campo lavorativo potrebbero giungere delle conferme. In amore, in particolare nel weekend, potrebbero esserci delle agitazioni, cercate di mantenere la pazienza.

Vergine: i sentimenti potrebbero essere messi alla prova nel corso di questa settimana.

Con Giove favorevole, non mancheranno invece occasioni lavorative.

Astri e stelle della settimana dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: giornate faticose a livello sentimentale, potrebbero nascere delle discussioni. Evitate di perdere la pazienza ed alimentare polemiche inutili. In campo lavorativo è probabile che possiate farvi avanti con un vostro progetto.

Scorpione: la settimana inizia bene per l'amore, avete voglia di amare e la situazione è migliore rispetto alla fine di marzo.

A livello lavorativo è probabile che nascano dei nervosismi, cercate di essere più positivi.

Sagittario: giornate agitate in campo lavorativo, potrebbero infatti nascere delle problematiche nella parte centrale del periodo. Cerca di migliorare l'organizzazione per poter comprendere in che modo affrontare la situazione. In amore, siete in cerca di soluzioni, potreste trovarle nel giorno di Pasqua, quando la luna sarà favorevole.

Capricorno: in campo lavorativo è il momento di iniziare a risolvere le problematiche un passo dopo l'altro. Con il weekend, potrebbero giungere delle proposte, ma prima di fidarvi riflettete bene.

In amore, alcune coppie desiderano fare dei cambiamenti.

Acquario: la settimana inizia con Venere e Marte in buon aspetto, le relazioni amorose sono quindi favorite. Se il mese ha avuto inizio con delle problematiche, nel corso di questa settimana potrete risolverle. A livello lavorativo se alcune situazioni non vi stanno bene, è il momento di affrontarle.

Pesci: in amore alcune relazioni hanno bisogno di una revisione. Con l'inizio della settimana non mancherà l'energia per affrontare i vostri sentimenti. In campo lavorativo se siete in attesa di alcune risposte, pazientate.