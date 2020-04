Si sono concluse le festività di Pasqua. Leggiamo le previsioni astrologiche e l'Oroscopo del 14 aprile 2020 per tutti i segni e vediamo quali novità porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore giornata importante, il vostro umore è migliore. Rimandate comunque decisioni importanti a domani. Nel lavoro questa situazione astrologica promette tra qualche giorno un periodo di innovazioni. Fate comunque le cose con più calma.

Toro: per i sentimenti cercate di non rimandare a domani decisioni, le scelte andranno fatte ora.

Alcuni stanno pensando ad un progetto per la prossima estate. Nel lavoro chi ha un'attività in proprio a breve potrà ripartire, ma molto dipende anche delle scelte che avete fatto in passato.

Gemelli: a livello amoroso, se la vostra coppia è in crisi, si può recuperare è il caso di non pensare a scelte negative. Nel lavoro meglio mettere in chiaro le cose che non vanno bene. Il fisico va meglio.

Cancro: in amore giornata sottotono, questa metà di aprile evidenzia le cose che non vanno. Alcune discussioni andrebbero dimenticate.

A livello lavorativo è meglio mantenere quello che c'è, anche se qualcuno da poco ha cambiato strategia o ha vissuto un trasferimento.

Leone: a livello sentimentale meglio non fare tutto di corsa. Dovete ragionare bene sulle decisioni da intraprendere. Nel lavoro ottima giornata per impostare nuove situazioni.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale situazione che aiuta un recupero in amore.

Il cielo è dalla vostra parte. Nel lavoro non mancano le complicazioni in questo momento, meglio superare ogni cosa con calma.

Bilancia: per i sentimenti cercate di rimandare cose che potrebbero infastidire da qui ai prossimi giorni. Non manca il nervosismo, vivrete per questo maggiori rischi. A livello lavorativo siete in attesa di qualche occasione, potete valutare buone novità.

Scorpione: a livello sentimentale oggi potrete recuperare un po' di energia. Sono superate le incertezze di inizio anno. Nel lavoro un cambiamento è già avvenuto o sta arrivare, anche se qualcosa non vi soddisfa.

Sagittario: a livello amoroso momento interessante, arriveranno anche maggiori occasioni entro il 16 del mese. Nel lavoro sono molti coloro che stanno vivendo un blocco, i rapporti con alcune persone sono complessi.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna nel segno che aiuta in amore, molti vorrebbero capire se quella che sta al loro fianco è la persona giusta.

Nel lavoro le attività risentono di un blocco, le uscirete comunque.

Acquario: per i sentimenti attenzione perché i prossimi giorni saranno pesanti. In questo momento il cielo però vi aiuta. A livello lavorativo è importante rivedere adesso i conti in sospeso.

Pesci: in amore, se una storia è finita Venere vi aiuta però a ricominciare. In questa giornata qualcosa però potrebbero non andare. Nel lavoro non mancano alcune discussioni, per questo motivo portate prudenza.