L'Oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate interessanti per l'Ariete che si prepara ad accogliere il Sole nel segno durante il weekend. I nati sotto il segno dei Pesci hanno davanti a sé delle giornate vantaggiose per quanto riguarda il lavoro, dove potrebbero nascere le intuizioni giuste. Alti e bassi per il Toro, bene il Leone. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della settimana, da lunedì 13 a domenica 19 aprile 2020, per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dal 13 al 19 aprile 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: questa settimana si rivela un tantino sottotono per i nati sotto il segno che potrebbero risentire di un calo di energie o accusare qualche lieve malessere fisico. Concentrarsi sulla sfera lavorativa potrebbe rivelarsi più difficile del previsto, almeno fino a domenica 19 quando il Sole arriva a darvi una mano. Alti e bassi in amore.

Toro: la settimana inizia nel migliore dei modi per il segno, che tra lunedì e martedì vive due giornate allegre e positive.

Al contrario le giornate centrali porteranno un po’ di ansia. Concentrarsi sulle questioni pratiche potrebbe essere più difficile del solito. La sfera economica, la gestione della casa e la famiglia potrebbero creare dei grattacapi. Si recupera con l’avvicinarsi del fine settimana quando si ritrova la serenità e l’armonia anche in coppia.

Gemelli: questa settimana si prevede interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali.

La passione si riaccende e chi vive in coppia può vivere forti emozioni. Anche per la sfera lavorativa è un buon momento, ricco di opportunità. Migliora il fisico.

Cancro: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate sottotono dal punto di vista fisico. Qualcuno potrebbe essere alle prese con questioni di natura finanziaria di cui occuparsi e questo potrebbe creare delle piccole distanze in amore.

Tuttavia, con l'avvicinarsi del weekend si può recuperare e ritrovare l’armonia, grazie anche al Sole in posizione vantaggiosa.

Leone: questa settimana si rivela più vantaggiosa di quelle precedenti per il segno che ritrova l’ottimismo e la forza, soprattutto per quanto riguarda il fisico. È un buon momento in ambito lavorativo, tuttavia il consiglio delle stelle è quello di non infilarsi in situazioni complicate che potreste far fatica a gestire. Serenità in amore.

Vergine: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate vantaggiose per il segno, che riscopre il proprio spirito artistico e creativo e può impiegare queste giornate per dedicarsi alle proprie passioni o mettere a punto un progetto lavorativo.

Con il Sole in posizione vantaggiosa si rivelano due giornate fortunate, soprattutto per l’amore.

Bilancia: questa settimana potrebbe iniziare con dei contrasti per quanto riguarda l’amore o l’ambito familiare. Secondo l'oroscopo gestire i rapporti interpersonali si rivela più difficile del previsto a causa anche della stanchezza e dello stress causati dalla sfera lavorativa. Con l’arrivo del weekend i nativi del segno ritrovano la tranquillità e la positività.

Scorpione: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate impegnative per quanto riguarda il lavoro. Qualcuno potrebbe trovarsi alle prese con questioni patrimoniali o legali che lo tengono occupato.

Trovare le soluzioni sperate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma con perseveranza è possibile raggiungere il proprio obiettivo. Il fine settimana potrebbe essere leggermente sottotono a casa del Sole in posizione contrastante.

Sagittario: l'attenzione degli astri durante questa settimana si concentra soprattutto sull'ambito lavorativo e le questioni pratiche, all'interno di cui potrebbero esserci delle questioni di cui farsi carico. In amore potrebbero nascere dei contrasti, il partner potrebbe fraintendere le motivazioni del vostro distacco. Usufruite del weekend per trovare dei chiarimenti e riposare mente e fisico.

Capricorno: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate vantaggiose soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica. È il momento ideale per avanzare una proposta o lanciare un progetto. Anche in amore le stelle sono dalla vostra parte, portano serenità e romanticismo. Il Sole in posizione vantaggiosa durante il fine settimana lascia presagire due giornate intense ed emozionanti.

Acquario: la settimana inizia nel migliore dei modi soprattutto per quanto riguarda il fisico. Coloro i quali praticano sport a livello agonistico potrebbero riscuotere dei risultati molto importanti. È un buon momento per quanto riguarda gli affari e la sfera lavorativa.

Anche in amore c’è serenità.

Pesci: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate interessanti per quanto riguarda la sfera pratica e l’ambito lavorativo, i nativi del segno si sentono creativi e potrebbero avere le intuizioni giuste. Bene l’amore. Il Sole amico durante il weekend favorisce un recupero fisico.