Le previsioni astrali di giovedì 14 maggio 2020 preannunciano che ci saranno delle vicissitudini lavorative per il Cancro e il Capricorno, le quali non dovranno essere in alcun modo rimandate o ignorate.

Nel frattempo sarà bene che il Sagittario e la Bilancia si concedano un minimo di riposo per poter rimettersi in carreggiata e per riflettere su qualche dubbio riguardante la sfera emotiva. La Vergine sarà invece uno dei pochi segni che avrà una giornata positiva con il partner.

Approfondiamo ora le previsioni zodiacali segno per segno della giornata.

Leone in contrasto con i colleghi

Ariete: avrete modo di staccare la spina per un po' e di riflettere su eventuali questioni amorose o affettive che nell'ultimo periodo non avete avuto modo di approfondire adeguatamente. Ci sarà anche del relax.

Toro: avvertirete del malcontento farsi strada in molti aspetti della vostra vita, soprattutto a livello professionale. Ci saranno degli insuccessi, che purtroppo potrebbero avere ripercussioni sui vostri guadagni.

Gemelli: arriverete ad un bivio decisionale in cui ogni carta si scoprirà, mettendo in primo piano la vostra relazione.

Non ci saranno opportunità di fare nuovi incontri interessanti o che possano durare molto tempo.

Cancro: qualche intoppo burocratico sarà una notevole 'batosta' per la vostra pazienza già messa a dura prova, perciò sarete obbligati a chiedere aiuto a chi al momento avrà più 'sangue freddo' di voi.

Leone: i contrasti non si faranno attendere, specialmente nei confronti dei colleghi e di quanti hanno avuto a che fare direttamente con la vostra competitività.

Vergine: ritroverete il piacere di comunicare con il vostro partner e di scambiarvi idee che potranno permettervi anche di essere più efficienti in campo lavorativo. Ottimo l'umore, negatività in forte ribasso.

Capricorno negligente in amore

Bilancia: sarete molto nervosi e stanchi, vi renderete conto che avete speso moltissimo tempo per gli altri e molto poco per voi stessi. Sarà una di quelle giornate in cui prendersi una rivincita sarà più che legittimo.

Scorpione: l'ambito lavorativo purtroppo non sarà esente dalla vostra irritazione che in questi giorni sembra non voler scomparire. Dovrete essere più propensi a trascorrere delle ore in totale relax.

Sagittario: avrete qualche dubbio sul partner, e questo a causa di un fraintendimento da parte vostra. Avrete bisogno di spiegazioni in merito, che però per il momento non arriveranno. Il lavoro vi darà qualche incertezza sul piano burocratico.

Capricorno: avete avuto così tanto da fare di recente che l'amore purtroppo non ne uscirà molto bene. Infatti avrete dei contrasti enormi con il partner, il quale vi rimprovererà un drastico calo del vostro interesse.

Acquario: dovrete fare appello a tutta la vostra calma per frenare una lunga serie di discussioni in famiglia che metterebbero a repentaglio i già delicati equilibri che avete tanto faticosamente conquistato.

Pesci: il lavoro sta subendo una frenata e in questa giornata dovrete cercare di recuperare qualche progetto che avete lasciato in sospeso prima del termine. I colleghi vi aiuteranno in men che non si dica.