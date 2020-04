L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 21 aprile accoglie l'entrata di Luna in Ariete che tutto trasforma, rendendo le sensazioni più impulsive, passionali e immediate. In un segno zodiacale di Fuoco, l'astro d'argento si carica di energia dirompente sprigionando reazioni incontrollate. Non solo l'Ariete ma anche i Gemelli, Leone, Sagittario e Acquario tendono a ottenere "tutto e subito", imbrigliando il romanticismo con la sensualità nelle previsioni astrali segno per segno.

Luna in Ariete nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: istinti passionali e incontrollabili si fanno strada nel cuore e animano la coppia, grazie a Luna presente nel segno che viene caricata di energia dinamica in un segno di Fuoco come il vostro. Vivete la coppia con un'immediatezza unica che fa affermare a tutti i costi i vostri voleri, concretizzando "tutto e subito" con un'impulsività quasi fanciullesca.

Toro: in coppia, tendete a lavorare insieme per migliorare la relazione con maggiore concretezza e avviando cambiamenti significativi in due.

Le proprie forze si uniscono in modo vivace e rapido. Via libera all'azione dunque, con Sole e Urano che splendono in maniera dirompente.

Gemelli: la vicinanza benefica di Luna dall'Ariete si fa sentire e in sinergia con Venere nel segno, fa approfondire l'amore in maniera più espansiva e armoniosa. L'astro d'argento nella casa astrologica dell'affermazione del sé, rafforza il temperamento acuendo il sentimentalismo con la passionalità.

Cancro: attenzione a non lasciarvi prendere da un'eccessiva suscettibilità che fa diventare permalosi. Luna in quadratura tende a fare affermare le vostre idee a tutti i costi e con discontinuità. Non diventate aridi nei confronti dell'amore e ricordate che potete contare sempre su Nettuno molto sensibile dai Pesci.

Leone: Luna e Mercurio risultano in posizione benefica insieme a Venere dai Gemelli, rendendo le sensazioni più dolci e profonde.

Un nuovo sentimentalismo rende gli affetti più romantici e vedete la relazione sotto una luce migliore.

Vergine: Luna e Mercurio dall'Ariete invogliano a lasciare fluire le passioni, esprimendo con maggiore slancio le sensazioni che provate. Alcune influenze esterne minacciano l'armonia di coppia. Cercate di tenere lontane le amicizie malsane, salvaguardando la relazione dai pettegolezzi maligni.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna in opposizione rende le sensazioni un po' nervose e contraddittorie. Attenzione a non mettere tutto in discussione, assumendo un modo di fare permaloso.

Forse vi infervorate troppo quando il partner non è in linea con il vostro modo di pensare, quindi cercate di riequilibrare il tutto.

Scorpione: alcune relazioni sentimentali possono subire un fermo emotivo, a causa di Sole e Urano in opposizione che introducono problemi difficili da superare. Cercate di arginare il tutto contando su una grande forza di volontà impartita da Luna in posizione favorevole che insieme a Mercurio dall'Ariete, fanno prendere le decisioni giuste attraverso un dialogo costruttivo.

Sagittario: l'influenza del satellite notturno è benevola nei vostri riguardi e garantisce un nuovo modo di amare più grintoso e intelligente.

L'intuizione non manca di certo e riesce a potenziare una personalità poliedrica, passionale, istintiva e al tempo stesso indipendente. Tutta da amare.

Capricorno: Sole e Urano rivoluzionano l'amore in maniera innovativa e creativa. Abbandonate un immobilismo introspettivo consigliato da Plutone nel segno e avviate un cambiamento dirompente, che fa fluire le emozioni in maniera più impetuosa, come le onde del mare in tempesta.

Acquario: Luna dall'Ariete incrocia le sue energie con Saturno e Marte, sprigionando sensazioni magnetiche e grintose. Il desiderio di essere indipendenti è forte ma attenzione a non imbrigliare il sentimento, chiudendovi in voi stessi e magari annoiandovi facilmente.

Piuttosto cercate nuovi stimoli creativi in coppia.

Pesci: Urano e Sole ravvivano dal Toro la sfera emotiva e rendono la relazione più eccitante e voi più imprevedibili e creativi. Le manifestazioni d'affetto non mancano di certo, anche grazie a Mercurio e Luna molto vicini dall'Ariete che danno campo libero alle effusioni verbali sminuendo così una Venere in quadratura un po' insicura nei confronti dei sentimenti.