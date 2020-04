L'oroscopo del 17 aprile è pronto a rivelare ciò che potrebbe accadere in questa giornata di venerdì. Molte persone sono infastidite dalla pigrizia dei Gemelli. Per i nativi del Cancro è arrivato il momento di mettersi in stand-by e di dedicarsi al riposo. Le persone nate sotto il segno dei Pesci devono fare i conti con le vecchie paure. In primo piano, l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni zodiacali da Ariete a Pesci.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata giusta per farvi venire nuove idee e progetti per il vostro futuro.

Nonostante questo periodo di restrizione, siete in tempo per mettere tutto nero su bianco. L'importante è non fare passi più lunghi della gamba. Ci vuole molta cautela negli affari, anche quelli che sembrano scontati. Non mostratevi troppo sicuri di voi stessi, per non imbarazzare coloro che vi sono intorno.

Toro – Le influenze esterne potrebbero in qualche modo intaccare la vostra personalità, ma allo stesso tempo potrebbero aiutarvi a superare dei momenti difficili. Lasciatevi condizionare in modo positivo da queste influenze, perché vi guideranno meglio nel vostro cammino della vita.

Lungo questo percorso potreste trovare delle soluzioni giuste per risolvere quei vecchi problemi che non siete riusciti a risolvere a causa dell'ansia.

Gemelli – Essere gioiosi e spensierati è molto semplice, quando avete vicino delle persone che vi stimolano in tutti i settori della vita. Dovete, però, imparare a essere più autonomi e ragionare con la propria testa, non avete bisogno di qualcuno che vi sproni e che vi dica cosa è sbagliato o giusto.

La vostra pigrizia viene sempre più a galla con il passare dei giorni e inizia a dare fastidio alle persone che vi sono vicino.

Previsioni di venerdì 17 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Dopo settimane toste e complicate, in questa giornata dovete mollare tutto e dedicarvi completamente a voi stessi e al riposo. Ormai i giochi sono fatti, quindi non può andare peggio di così sul fronte lavorativo, però, potete recuperare sul fronte sentimentale o personale.

Se giocate le carte giuste, la soddisfazione personale vi porterà anche a rinnovarvi professionalmente.

Leone – Mattinata con una grande carica di energia. Anche se il periodo non è dei migliori, voi del Leone non potete fare a meno di notare che questa giornata di venerdì vi sorride e continuerà a sorridervi, solo se assumerete un atteggiamento positivo con tutti. Non rinunciate a conversazioni con persone che hanno voglia di dire la propria su un determinato argomento.

Vergine – Cercate di non andare troppo a fondo nelle discussioni, perché potreste ricevere delle brutte sorprese. Ci sono notizie forti che potrebbero urtare la vostra sensibilità.

La sorpresa che proteste ricevere in questa giornata sarà l'elemento fondamentale per i prossimi giorni. Molto probabilmente passerete la giornata di venerdì a fare le faccende domestiche e le pulizie in casa. In serata sarete impegnati a fare ricerche al computer, a leggere un libro oppure a guardare serie tv.

Astrologia del giorno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Anche se le cose non sembrano andare per il verso giusto, sforzatevi di sorridere e di pensare in maniera positiva. Almeno all'apparenza dovete mostrarvi sicuri e felici, poiché spetta a voi il compito di tranquillizzare l'animo delle persone con cui state a contatto ogni giorno.

Le situazioni nuove vi spaventano, quindi cercate di tenere alta la concentrazione. L'oroscopo consiglia di fare meditazione o qualsiasi cosa che acquieti il vostro animo.

Scorpione – In questa giornata fareste meglio a dare maggiore importanza alla vostra situazione sentimentale, che ultimamente risente di qualche problema latente. Fate un tuffo nel passato e cercate di capire i motivi che vi hanno spinto a rompere la vostra relazione o a essere rancorosi. Se il vostro amore è davvero forte, allora per il bene della vostra relazione dovete capire quali sono le cose da cambiare, migliorare o eliminare.

Massima cautela per le decisioni più difficili.

Sagittario – Qualsiasi questione che vi ritrovate ad affrontare, sappiate che siete supportati da persone che nutrono un affetto profondo per voi e che non criticherebbero mai quello che state facendo. Avete sicuramente bisogno di un clima tranquillo per riuscire nei vostri intenti. Ricordatevi che siete debitori a quanti vi concedono il beneficio del dubbio, anche nelle situazioni più critiche. Una nuova esperienza vi sta completamente assorbendo.

L'oroscopo di venerdì 17 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Qualcuno potrebbe avercela con voi.

Per quanto vi sforzerete di ricordare, non troverete niente che giustifichi il comportamento della persona lesa. Colpa o non colpa, se una persona è arrabbiata con voi un motivo ci deve essere. L'oroscopo consiglia di affrontarla e di chiedere spiegazioni. Non fate i menefreghisti come al solito.

Acquario – In questa giornata, il vostro livello di ascolto è ai minimi storici. Non riuscite a pensare altro che a voi stessi. Un egocentrismo niente male che potrebbe essere superato solo attraverso un po' di sincera autocritica. Ricordatevi che non esistete solo voi al mondo e che ci sono persone che non aspettano altro che un vostro segnale per essere felici e appagati.

Attenzione a non tirare troppo la corda.

Pesci – I vostri sogni nel cassetto ormai si sono ammuffiti. Il vostro inconscio, però, sa perfettamente che ci sono buone possibilità di renderli reali. Non potete mica considerare solo il lato negativo della vita! Le persone intorno a voi continuano a ripetervelo e lo faranno anche in questa giornata, forse anche domani se non riprenderete in mano la situazione da soli. Anche se avete un po' di fiducia in voi stessi, alcune vecchie paure potrebbero emergere. I sentimenti di inadeguatezza potrebbero impedire le interazioni con le persone care, quindi fate attenzione a ciò che si trovate sotto la vostra superficie.