Il weekend entra nel vivo. Scopriamo come andrà la giornata di sabato 18 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: quella del 18 aprile sarà una giornata ricca di emozioni: potrete programmare eventi importanti con il vostro partner. In campo lavorativo siete in cerca di maggiore serenità.

Toro: giornata di recupero per il segno, in particolare in campo amoroso. Cercate dunque di evitare conflitti. Per per quel che riguarda il settore professionale periodo stimolante.

Gemelli: a livello lavorativo il 18 aprile sarà una giornata particolarmente agitata. In amore, siate più cauti, soprattutto se una situazione vi preoccupa.

Cancro: a livello lavorativo, se una collaborazione non funziona, è il momento di accettarlo. In campo amoroso potrebbero esserci delle contraddizioni, piccole crisi di coppia. Cercate di fare le cose con maggior calma.

Leone: prosegue la fase di recupero a livello salutare. Nel lavoro è probabile che capitino delle occasioni per farsi valere.

A livello emozionale, Venere è favorevole, situazione astrologica di grande interesse per il segno.

Vergine: a livello sentimentale, questo è un periodo particolarmente faticoso, la giornata vi vede infatti sottotono. Nel lavoro gestite le situazioni con più prudenza.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: giornata agitata in campo lavorativo, qualcuno forse rema contro di voi. In campo amoroso le stelle sono intriganti, cercate di non farvi distrarre dalle problematiche lavorative.

Scorpione: in questa giornata è probabile che arrivino delle novità in campo sentimentale. Nel lavoro, è probabile che riceviate delle richieste, periodo favorito anche per gli studenti.

Sagittario: giornata interessante a livello lavorativo. In amore vi sentirete invece stanchi, il nervosismo potrebbe prevalere nel rapporto con il partner ed in famiglia.

Astri e stelle del 18 aprile per gli ultimi segni zodiacali

Capricorno: rispetto alle precedenti questa sarà una giornata migliore per voi. A livello lavorativo le situazioni che partono in questo periodo sono promettenti. In campo amoroso le coppie che hanno avuto delle problematiche, in questo weekend potrebbero recuperare.

Acquario: nel lavoro, cercate di programmare al meglio le situazioni che dovrete svolgere nei prossimi giorni. In amore con Venere in ottimo aspetto a Marte e Saturno, potrebbe risvegliarsi un amore.

Pesci: giornata importante per il segno, anche se in serata potreste avvisare della stanchezza.

In amore, con la luna nel segno sarà possibile chiarire una discussione.