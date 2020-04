Le previsioni zodiacali di sabato 18 aprile 2020 sono pronte a svelare come andrà la giornata. L'Oroscopo annuncia un inizio di weekend un po' freddo per gli Ariete che stanno in coppia, a causa di una Luna contrastante. Al contrario, i Gemelli potranno contare su un'ottima comunicazione data da Marte armonico al segno. Dal punto di vista astrologico, osserveremo in questo sabato la presenza della Luna in Pesci, nel contempo in quadratura a Venere in Gemelli, ma in sestile a Urano in Toro. Il Sole, invece, si appresta a oltrepassare i confini dell'Ariete, pronto a entrare questa domenica nel segno del Toro.

Da segnalare l'ottimo trigono in atto tra Marte e Venere. Scopriamo cosa riserveranno gli astri per i dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci: diamo spazio alle previsioni zodiacali per la giornata di sabato, segno per segno.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Con la Luna che contrasta buona parte delle vostre iniziative, questo sabato l'entusiasmo e l'ottimismo, che tanto vi caratterizzano, si volatizzeranno di colpo. Fortunatamente disponete della determinazione necessaria per affrontare qualsiasi situazione.

Un po' di freddezza in coppia: non siete arrabbiati, è solo che ultimamente c'è un po' di distanza, a causa dei numerosi impegni.

Toro - Irrequieti per carattere, nella giornata del 18 aprile sarete innervositi dall'imminente transito del Sole in Toro. Insofferenti al lavoro, poco disponibili in coppia e in famiglia, cercate almeno di moderare le parole. Avete un partner paziente, orientato a tenervi buoni quando partite a testa bassa, ma non esagerate: anche la sua pazienza ha un limite.

Rallentate l'attività fisica, prendetevi una pausa.

Gemelli - Focus sulla comunicazione, con Marte e Mercurio armonici a Venere nel segno. Se avete una discussione in sospeso è arrivata l'occasione giusta per risolverla. Un amico che reputavate solamente tale, vi farà una dichiarazione a sorpresa: delicata, raffinata, ma inequivocabile. Soluzioni brillanti, insperate nel lavoro. Vincenti anche nelle trattative d'affari, con il tono giusto otterrete tutto ciò che desiderate.

Cancro - Sul lavoro arriverà una svolta grazie alla parola da voi data: vi impegnerete in ogni modo a mantenerla. Ciò a cui tenete di più, è risaputo, è l'essere reputati onesti e credibili. Date ascolto al buon senso e all'intuito. Se si parla d'amore un dono, un fiore o un piccolo oggetto può bastare a dichiarare sentimenti e desideri inespressi. Abbiate il coraggio di sorprendere, la serata sarà emozionante.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 18 aprile indicano una giornata un po' frizzantina, merito della Luna in Pesci in trigono a Venere. Prendete la vita con leggerezza, che non vuol dire con superficialità, cercate piuttosto di planare sulle cose dall'alto, senza avere alcun peso nel cuore e nell'anima.

Cercate, inoltre, di rendere il più sano possibile il vostro stile di vita. Dite stop all'alcol, alle sigarette, ai grassi, allo zucchero e alle ore piccole.

Vergine - Sul lavoro c'è chi ha colto una vostra difficoltà e quasi quasi vorrebbe approfittarne. Considerando la vostra titubanza difficile da mascherare, cercate di non mostrare questo vostro inequivocabile punto debole agli avversari. Se invece state temporeggiando per mettere a segno l'azione vincente, con l'aiuto di un collega sorprenderete la controparte. In amore, se siete single, molto probabilmente farete nuove amicizie: si tratterà di persone conosciute sui social, davvero molto originali e capaci di farvi sognare.

Bilancia - La Luna in quadratura a Venere è foriera di malcontenti nella sfera emotiva. Pretese difficili e acquisti del tutto insoddisfacenti potranno sorgere per cause diverse. Di fronte a un problema familiare, la consueta sicurezza viene meno, per questo non riuscirete a venirne a capo. Telefonate alle persone che contano si riveleranno utilissime: non otterrete subito ciò che cercavate, ma avrete delle buone dritte. Rilassatevi.

Scorpione - La Luna nel segno dei Pesci è un vero e proprio toccasana per voi Scorpione. Il clima sereno in famiglia favorirà dialoghi, o confronti, fortunati e piacevoli.

Abbandonatevi alla corrente, con la consapevolezza che niente di male potrà accadere questo sabato. Fate spazio ai progetti importanti se siete in coppia: per chi è innamorato l'idea delle nozze, della convivenza o di un figlio si profila all'orizzonte. Se siete soli, un incontro virtuale è più che probabile.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Piccole circostanze favorevoli forniscono la soluzione anche a problemi grossi o a questioni che vi stanno a cuore: contate su nuove intuizioni, si riveleranno preziose. L'importante sarà badare alle difficoltà reali, invece di agire con superficialità e impuntarvi su delle sciocchezze.

Questo primo giorno di weekend dedicatevi ai vostri hobby con maggiore costanza, vi permetteranno di rilassarvi e rendervi di buon l'umore.

Capricorno - Il Sole vi gira le spalle, essendo questo sabato in diretta quadratura ai vostri Plutone e Giove. Vi tocca rimboccarvi le maniche e, volente o nolente, dovrete affrontare una questione annosa che non potrete rinviare oltre: la resa dei conti potrebbe essere arrivata. Possibili tensioni anche nel rapporto di coppia, con qualche alto e basso per quanto riguarda l'umore, ma niente per cui valga la pena preoccuparsi. Dovreste lavorare un po' sul carattere e sulle vostre reazioni.

Acquario - In famiglia, in questa giornata di sabato, non mancheranno contrasti. Vi sentite spinti verso scelte che non vi attirano, senza però riuscire a rifiutare con un "no" perentorio. Non potete andare avanti stando sempre in bilico tra due decisioni che rimandate di continuo: decidetevi! Regalatevi, se possibile, una serata romantica con una cena a lume di candela: faciliterà l'espressione della vostra esuberante carica sensuale e il vostro buon fascino.

Pesci - Le previsioni zodiacali di sabato 18 aprile indicano a voi Pesci una giornata problematica. Data la quadratura della Luna presente nel segno, con Venere in Gemelli, troverete difficoltà in famiglia o con il partner.

Una certa instabilità vi renderà ancora troppo dubbiosi ed esitanti, ma con la prossima congiunzione tra Luna e Nettuno non c'è da aver paura. Non spaventatevi se all'interno della coppia c'è aria di tensione: succede. Datevi una calmata se praticate sport da camera o da giardino: gli sbalzi di temperatura o le sudate sono in agguato.