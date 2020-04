La giornata di martedì 21 aprile 2020 si presenterà alquanto difficile per i nati dei segni dell'Acquario e dei Pesci sul fronte lavorativo, mentre la Vergine, anche se non potrà ancora dirsi soddisfatta, avrà dei miglioramenti sensibili nel perseguimento dei propri obiettivi. La Bilancia e lo Scorpione saranno i favoriti in campo professionale, insieme al Leone, anche se quest'ultimo dovrà fare i conti con una eccessiva competitività.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

Ariete al 'top' in amore

Ariete: avrete delle soddisfazioni anche a carattere passionale in questa giornata di martedì, e grazie ad essa anche l'intesa con il partner sarà ai massimi livelli. L'umore si alzerà sensibilmente, favorendo anche il rendimento lavorativo.

Toro: purtroppo potreste pensare di non essere all'altezza del vostro lavoro, ma la verità è che avrete molte opposizioni per un progetto che di per sé sarà molto buono ma poco redditizio. Cercate di renderlo diversamente.

Gemelli: in miglioramento le amicizie.

I rapporti in famiglia e fra gli amici conoscerà un momento di grande complicità, anche nei confronti di quelle persone con cui in passato avete avuto dei diverbi piuttosto accesi.

Cancro: ci sarà una notevole tensione che vi metterà in condizione di isolarvi per un po' o di interrompere il rapporto burrascoso che purtroppo state vivendo in questo periodo. Pensate ad un modo per fare pace.

Leone pretenzioso

Leone: la vostra determinazione potrebbe essere male interpretata e percepita da alcuni come un modo per competere ossessivamente con gli altri colleghi. Una piccola divergenza potrebbe scatenare un 'incendio', quindi fate attenzione.

Vergine: vi impegnerete moltissimo per perseguire i vostri obiettivi, ma qualche piccola incombenza familiare vi porterà a rivedere alcuni ruoli. Approfittatene per svagarvi.

Bilancia: saranno favoriti gli studi e tutti quei lavori in cui sarà necessaria una buona preparazione mentale. I complimenti non tarderanno ad arrivare, come le remunerazioni finanziarie che si faranno sempre più importanti.

Scorpione: siete ancora molto produttivi sul lavoro, peccato che invece all'interno della vostra relazione si verificherà una discussione per niente tranquilla su un argomento che avete sempre omesso di affrontare.

Capricorno cauto

Sagittario: riscoprirete la voglia di fare nuove conoscenze che però non sempre andranno a buon fine. Però sarete anche i 'fautori' di qualche amicizie altrui, incentivando le relazione interpersonali.

Capricorno: un lavoro ben ponderato sarà ovviamente sempre migliore di uno fatto a caso e in modo troppo impulsivo. Cercate di farvi consigliare prima di agire, e sicuramente potrete farlo anche con un membro della famiglia.

Acquario: dovrete sforzarvi per non far trapelare la vostra stanchezza - sia fisica che mentale - di fronte alle persone sbagliate e nel bel mezzo di un lavoro impegnativo. Fate del vostro meglio.

Pesci: purtroppo non ci saranno dei miglioramenti sul lavoro, anzi. Potreste avere qualche insuccesso che potrebbe portarvi una perdita di guadagni e un forte malumore. La serata però scorrerà liscia.