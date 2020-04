Durante la giornata di giovedì 23 aprile 2020, secondo l'Oroscopo la Vergine potrebbe incontrare serie difficoltà di comunicazione nei confronti del partner, mentre questa situazione sul fronte lavorativo si presenterà per i nati del segno dell'Ariete. Tanta affinità di coppia invece, si riscontrerà per i nati del segno dello Scorpione e del Cancro. Toro in rialzo sul campo professionale, avrà anche un miglioramento dal punto di vista dell'umore.

A seguire, l'Oroscopo per tutti i 12 segni dello zodiaco della giornata di giovedì.

Stress in agguato per il Toro

Ariete: qualche divergenza vi farà mettere contro qualche collega con cui inizialmente lavoravate molto bene e mancando questa collaborazione rischierete di far 'saltare' qualche importante idea remunerativa.

Toro: avrete maggiori 'libertà' sia sul piano progettuale che economico. Le vostre finanze sicuramente conosceranno un lieve rialzo, ma fate attenzione alla salute e allo stress dietro l'angolo.

Gemelli: l'umore ottimo vi metterà in condizione di fare una sorpresa a chi tenete, mentre acquisterete una maggiore stima da parte di qualcuno che di voi ha già una buona opinione.

Continuate così.

Cancro: la spontaneità in questa giornata vi porterà ad essere più risoluti in amore e così facendo metterete in chiaro alcuni dettagli della vostra relazione che inizialmente avevate sempre omesso di dare.

Oroscopo: Leone intransigente

Leone: purtroppo non sarete in vena di ricevere consigli da parte di qualcuno che vorrebbe aiutarvi, e probabilmente in questo modo rischierete di 'inciampare' su un problema che potrebbe essere risolto alquanto facilmente.

Vergine: la situazione sentimentale presenterà della tensione mista ad una capacità di dialogo decisamente bassa da entrambe le parti. Mitigare l'atmosfera con qualche distrazione però sarà piuttosto facile.

Bilancia: i colleghi potrebbero considerarvi piuttosto pedanti su certe questioni che in realtà saranno utili per tutti sul posto di lavoro. Vedrete che prima o poi vi daranno ragione e vi ascolteranno attentamente.

Scorpione: ritroverete una atmosfera colma di romanticismo che si intersecherà perfettamente con la vostra vena erotica. Sicuramente anche le amicizie saranno pervase da questo senso di coinvolgimento.

Previsioni del giorno: Pesci sconfortati

Sagittario: purtroppo qualche amico attorno a voi non sarà in linea con le vostre opinioni, e progressivamente potreste accorgervi di un allontanamento che purtroppo sarà definitivo. Evitate di insistere ulteriormente.

Capricorno: un cambio di rotta vi obbligherà ad essere più selettivi nei confronti del vostro lavoro ma soprattutto della vostra cerchia di colleghi.

Potreste apparire piuttosto freddi e distanti, ma non curatevene.

Acquario: purtroppo se siete in procinto di cercare un impiego, le cose potrebbero non andare come vorreste. Qualche intoppo o qualche incertezza da parte vostra sarà deleteria anche per eventuali esami o interrogazioni.

Pesci: potreste avere degli attimi di sconforto e con la brutta idea di mollare qualche progetto su cui non riuscite a venire a capo. Cercate di non scoraggiarvi ulteriormente e di rimboccarvi le maniche per fare meglio.