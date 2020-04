L'ultima fase del mese di aprile è entrata nel vivo. Arriva quindi l'Oroscopo e le previsioni di martedì 28 aprile 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali, con i cambiamenti che potrebbero portare in amore e nel lavoro le stelle e i pianeti.

Stelle e oroscopo del 28 aprile

Ariete: in amore, in questa giornata sarà probabile sentirsi agitati. Ci vorrà prudenza almeno per 24 ore. Nel lavoro, se state facendo qualcosa di monotono siete stanchi. Ci sarà una lite da controllare. Stanchezza per il fisico.

Toro: per i sentimenti sfruttate questa giornata per portare avanti dei progetti. Nel lavoro, anche se il periodo non è positivo, non si esclude qualche proposta o qualche novità.

Gemelli: a livello sentimentale è un momento positivo per tutte le storie. Una persona del Leone potrebbe diventare un vostro punto di riferimento. Nel lavoro occorre affrontare alcuni argomenti delicati, questo potrà rendere diversa la giornata.

Cancro: in amore la Luna nel segno regala maggiori emozioni e il desiderio di rimettersi in gioco.

A livello lavorativo sono tanti coloro che stanno vivendo un blocco, ma in questi giorni si potrà ripartire.

Leone: per i sentimenti buona energia, anche se alcuni sono in dubbio tra due storie. Nell'ambito degli investimenti ci vuole attenzione, meglio essere prudenti se si è notato un calo delle entrate.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale è opportuno evitare discussioni e situazioni che potrebbero far aumentare i dubbi.

Nel lavoro è il momento ideale per affrontare questioni delicate. Energia per il fisico.

Previsioni e oroscopo del 28 aprile

Bilancia: a livello amoroso ci potrebbe essere qualche dubbio nelle coppie forti, in particolare se frequentate una persona del Cancro o dell'Ariete ci vorrà maggiore prudenza. A livello lavorativo non è il momento giusto per azzardare, fate attenzione in particolare in questa giornata.

Scorpione: per i sentimenti in questo momento ci sono maggiori occasioni da sfruttare, inoltre se c'è stata una discussione si tenterà un recupero. Nel lavoro non avete intenzione di perdere tempo. Una persona del Leone potrà essere vostra alleata.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale è una giornata migliore per i sentimenti. Non siate del tutto indifferenti alle situazioni che accadranno. Nel lavoro ci vuole pazienza, ma con Saturno interessante le nuove proposte sono favorevoli.

Capricorno: in amore la Luna in opposizione vi mette in guardia dalle tensioni eccessive. Portate maggiore prudenza.

Nel lavoro il momento impone qualche precauzione.

Acquario: per i sentimenti è una giornata importante, specie se dovete risolvere un problema personale. A livello lavorativo non trascurate le questioni importanti che cercano soluzioni.

Pesci: in amore, con la Luna in ottimo aspetto sono favoriti i contatti. Se ci sono dei problemi in una coppia questo momento aiuta a far chiarezza. Nel lavoro alcuni vivono un momento di maggiore serenità dopo una crisi.