L'Oroscopo del giorno 28 aprile 2020 è pronto a valutare la qualità degli astri in vista del prossimo martedì. Vogliosi di scoprire cosa dicono le previsioni zodiacali di domani in merito all'amore e al lavoro? Molte le novità da parte dell'Astrologia, messa in relazione con gli ultimi sei segni della sfera zodiacale. Infatti, ad essere analizzati saranno quest'oggi i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Prima di partire come sempre, svelando in primis il migliore in assoluto, ci sembra utile ricordare l'attuale posizione della Luna.

L'astro della Terra è entrato nel comparto del Cancro e vi resterà fino a giovedì 30 aprile. A fare letteralmente "faville" saranno gli amici dell'Acquario, fortunatissimi in amore proprio in questa parte della settimana grazie allo splendido trigono Venere-Marte. A dare gradevole compagnia al suddetto segno di Aria sarà lo Scorpione, sottoscritto con le cinque stelle della buona sorte. Decisamente in affanno la giornata sotto esame per gli amici del Capricorno e della Bilancia, rispettivamente considerati in periodo "sottotono" e da "ko" nell'oroscopo di martedì 28 aprile.

Classifica stelline 29 aprile 2020

Come da copione, pronta da consultare la nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 28 aprile 2020. Prima di passare al sodo, mettendo in rilievo l'intera scaletta, d'obbligo confermare la prima posizione in classifica: sul podio più alto della scala, il segno considerato al "top del giorno" ossia l'Acquario. Altresì, a ben figurare in seconda posizione sarà meritatamente lo Scorpione, super-favorito in campo sentimentale dalla posizione speculare positiva del Sole in Toro.

Buon periodo anche per Sagittario e Pesci, pronosticati in giornata a quattro stelle, quindi posizionati al terzo posto. Nelle ultime posizioni troviamo invece Capricorno e Bilancia, rispettivamente al penultimo e ultimo posto.

Di seguito il rendiconto condensato dettato dalle effemeridi ed interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Scorpione;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: Bilancia.

Oroscopo martedì 28 aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★.

Partirà in modo sfavorevole questo martedì d'inizio settimana, tra l'altro classificato con le due stelle del "ko". In amore, nonostante i vostri sforzi faticherete a dialogare con la persona amata. A momenti, vi sembrerà di parlare due lingue diverse e questo vi urterà parecchio: pazienza! Per i single, in base a quanto espresso dall'oroscopo di competenza, un consiglio spassionato: non sprecate energie, ma rilassatevi e riprendete fiato completamente. Prima di rimettervi in gioco bisognerebbe dare una rinnovata al look. Nel lavoro, se non andate d’accordo con un collega, provate ad instradare un altro tipo di dialogo: chiarificate, sicuramente risolverete tutto.

Scorpione: ★★★★★. Partirà in grande stile per voi questa parte della settimana, con un martedì decisamente buono. In amore, domani sarà una giornata straordinaria, adatta a vivere momenti deliziosi con la vostra dolce metà. Non abbiate timore di essere giudicati "teneri" dal partner, anzi, confidategli i vostri segreti più nascosti: vi sentirete più leggeri e libererete l’energia che avete addosso. Single, l'oroscopo del giorno porta buone notizie in amore per tanti di voi ancora "cuori solitari": potrebbe trattarsi benissimo di un ritorno di fiamma, sappiatelo. Domanda: il vostro cuore sarà di nuovo disposto a battere a mille per chi sapete?

Nel lavoro invece, per migliorare la qualità della giornata dovrete sbrigare in primis quel che vi impegna di più: lasciatevi alle spalle le cose più leggere.

Sagittario: ★★★★. Il prossimo martedì sarà abbastanza confortevole, buono per la maggior parte di voi nativi. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, senz'altro potrà succedere di tutto in questo periodo. Il motivo è che non avete le idee ben chiare su voi stessi, tanto meno sulla vostra vita affettiva o su quello che vorreste ottenere. Single, in tanti avete grandi capacità per far colpo, solo che non riuscite a sfruttarle al meglio.

Ricordate, anche le amicizie possono diventare qualcosa di più... Nel lavoro invece, l'oroscopo del giorno 28 aprile al Sagittario invita ad agire subito, se non altro per risolvere quel problema che sapete. In questo modo sarete premiati ma attenzione alle spese, potrebbero essere eccessive.

Astrologia del giorno 28 aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì indica l'arrivo di un periodo poco convincente sotto tanti aspetti. Infatti, gli astri hanno valutato questo secondo giorno della settimana con la sigla poco piacevole del "sottotono". In amore, forse sarebbe meglio agire poco, onde evitare ogni motivo di tensione con la persona amata.

Soprattutto se in coppia, non sarà di certo il caso di complicarsi la vita con mosse avventate: tenetevi fuori da possibili guai! Single, sarete poco ricettivi ad eventuali stimoli esterni, i quali, invece di aiutarvi, potrebbero disturbare ulteriormente il periodo allontanandovi dai vostri obiettivi. Nel lavoro, non sarà la giornata adatta per osare e/o chiedere più del dovuto: aspettate che le acque si calmino.

Acquario: 'top del giorno'. Una giornata davvero impeccabile sotto molti aspetti, in primis, in campo sentimentale. Venere, nel segno dei Gemelli, si troverà in diretto trigono astrale al vostro Marte favorendo i rapporti d'amore, specie quelli un po' in crisi.

In coppia il periodo restituirà quella giusta serenità che è un pó mancata nei confronti del partner. Impegnatevi nella ricerca del buon dialogo, solo così potrete rimettere in sesto il menage affettivo. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo per coloro ancora single, molti avranno l'opportunità di porre le basi ad un sogno d’amore, a patto però di volerlo veramente. Caso contrario, potrete sempre scegliere di passare momenti in serenità con chi riesce a farvi stare bene (famiglia). Nel lavoro tutto in regola: anche in questo ambito riuscirete a programmare in maniera efficiente un progetto professionale, nonostante gli intoppi passati.

Pesci: ★★★★. In arrivo un giorno non troppo esaltante, questo sì, ma buono quanto basta a dare un senso positivo alla parte della settimana appena iniziata. Secondo l'oroscopo del giorno 28 aprile, riguardo l'amore, vi sentirete a vostro agio riempiendo il partner di attenzioni e parole gentili. Datevi da fare, soprattutto se avrete il sentore che il momento potrebbe essere buono per rimettere insieme qualche "coccio" nel rapporto. Buone prospettive anche per voi single: cercate solo di mantenere la calma e di essere più disponibili al dialogo. Magari, se in vena di sorridere, trovate un motivo per scherzare sul caratterino particolare della persona che vorreste far vostra.

Nel lavoro, per chiudere, poche le novità messe in preventivo dai vostri astri, dunque periodo calmo. Diciamo che poteva andar peggio: bene così.