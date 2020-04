Una Luna in Cancro anima l'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 28 maggio puntando un riflettore sull'emotività, il bisogno di essere amati e ricevere conferme. L'astro d'argento fa sì che anche la Vergine, Toro, Pesci e Scorpione siano desiderosi di affetto ed esternino i loro sentimenti con maggiore affettuosità. Di seguito le previsioni astrali segno per segno che analizzano anche l'entrata intuitiva di Mercurio in Toro.

Luna in Cancro nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: Luna in quadratura dal Cancro può farvi nascondere nei vostri malumori, evitando un confronto con il partner.

Solo all'apparenza forti, siete molto vulnerabili e alquanto confusi sul da farsi. Venere in compenso è in posizione a voi favorevole e fa approfondire il tutto con un'intuizione brillante.

Toro: Mercurio appena entrato nel segno, stringe una bella alleanza con Sole e Urano. I raggi lunari dal Cancro potenziano la sensibilità, l'intuizione e ampliano gli orizzonti mentali a 360°. Siete più aperti all'ascolto del partner, senza portare avanti in maniera troppo ostinata le vostre idee e valutando i progetti da attuare insieme.

Gemelli: cercate di instaurare un dialogo chiarificatore con il partner e siate più determinati nel lottare, per realizzare insieme i progetti tenuti in cantiere. Venere è dalla vostra parte e insieme a Mercurio, sprigiona energie positive che si attuano tramite la comunicazione di coppia.

Cancro: benvenuta Luna nel segno che approfondisce il sentimento con affettuosità e garantisce belle sensazioni romantiche e dolci.

Beneficiate di splendidi momenti di intimità emotiva, da condividere in due nel focolare domestico scambiandovi vicendevolmente conferme amorose.

Leone: gli astri opposti in Acquario esortano alla prudenza e a prendere delle decisioni senza compiere scelte precipitose. Mercurio chiude un po' il dialogo a una comunicazione di coppia che può risultare chiarificatrice in alcuni casi. La vicinanza di Luna mitiga il tutto regalando una maggiore affettuosità.

Vergine: buona l'influenza di Luna dal Cancro che smorza un po' la confusione di Nettuno in opposizione e punta un riflettore sull'emotività, rendendo il sentimento più intenso. Luna in Cancro fa amare davvero e le sensazioni diventano molto profonde, anche se un po' vulnerabili.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la quadratura di Luna di certo non aiuta e finite quasi per proiettarvi nel partner, assumendo un'identità servile che non è consona con i vostri ideali. Piuttosto malinconici, attenzione a non lasciarvi prendere dallo scoraggiamento. Saturno e Marte premiano la costanza in amore, che garantisce splendidi risultati a tempo debito.

Scorpione: l'influenza del satellite notturno è benefico dalla casa astrologica della famiglia e rafforza l'amore di coppia. Siete più comprensivi con il partner e riuscite a capire al volo le sensazioni che prova, quasi captandone lo stato d'animo in maniera telepatica.

Sagittario: mancate di realismo con Venere opposta che viene influenzata da Nettuno in maniera surreale. Così capita che dovete essere più cauti nel prendere soluzioni risolutive per l'amore. Aprendo gli occhi, potete valutare anche che la relazione in corso risulta dannosa per il vostro ego.

Capricorno: Plutone subisce l'influenza altalenante di Luna in opposizione e diventate a un tratto introspettivi e malinconici.

Non lasciatevi prendere da un'eccessiva insoddisfazione, piuttosto valutate ciò che non va in coppia ricordando che gli astri dal Toro vi favoriscono, producendo una maggiore vitalità intellettiva.

Acquario: Saturno stringe i suoi influssi severi con una Luna sensibile posizionata in Cancro e mette l'amore di coppia in bilico tra l'emotività e la razionalità. Non siate indecisi quindi e considerate che Venere è dalla vostra parte e cerca di annullare le tensioni inconsce.

Pesci: Luna risulta in trigono e diventate fantasiosi e sognatori in coppia. Nettuno influisce positivamente nel segno, regalando splendidi momenti a due.

Attenzione a non lasciarvi condizionare dalle critiche altrui, poiché molto sensibili alle influenze esterne capaci di sminuire l'amore che provate.