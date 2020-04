Il secondo mese della stagione primaverile ha avuto inizio. Leggiamo l'Oroscopo con amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto l'ultimo segno zodiacale ed anche accorgimenti per affrontare al meglio le giornate del mese di aprile 2020. Negli ultimi tempi, il segno dei Pesci ha vissuto dei momenti particolarmente stressanti. Sono state molte le pressioni dall'esterno, e questo non ha giovato al lato psicofisico. È stato possibile però iniziare delle nuove storie d'amore, che vi hanno regalato nuova energia.

Periodo importante anche in campo lavorativo, dove avete avuto la possibilità di avanzare delle richieste.

Astrologia di aprile per il segno dei Pesci

Ad aprile potrete riscoprire la vostra emotività, avrete voglia di fare molte cose e questo comprenderà anche lasciarvi andare a delle passioni e potrete vivere delle belle emozioni, che miglioreranno il vostro umore. Il periodo migliore sarà quello di inizio aprile. Anche nei prossimi mesi la situazione salutare sarà di recupero e riuscirete a trovare il vostro equilibrio interiore.

In campo lavorativo è possibile che nascano delle discussioni con i collaboratori, ma nella parte centrale del periodo riuscirete ad ottenere qualcosa in più. In amore, invece, i rapporti in crisi potrebbero tardare a riappacificarsi. Scopriamo nel dettaglio le stelle che riguardano il campo professionale e quello sentimentale dei nati Pesci.

Stelle e previsioni di aprile: il lavoro dei Pesci

In arrivo grandi novità in campo lavorativo, in questo mese di aprile è probabile che si sblocchino delle situazioni e giungano delle notizie interessanti.

Chi ha un'attività potrà portare avanti i propri progetti. Se ci sono stati dei blocchi, nella parte centrale del periodo, con il Sole favorevole insieme anche ad altri pianeti dalla vostra parte, potrete trovare delle soluzioni per poter proseguire il vostro percorso. Non mancherà voglia di fare neanche nei prossimi mesi, quando con Marte nel segno sarà possibile portare avanti i propri progetti fino al periodo estivo.

Oroscopo e previsioni astrologiche di aprile: l'amore dei pesci

I rapporti d'amore che sono in crisi da tempo, in queste giornate di aprile è possibile che vivano dei momenti difficili, non mancheranno delle discussioni da affrontare. Chi ha un rapporto a distanza, è probabile che viva delle giornate di stress, ma se la vostra relazione è abbastanza forte, riuscirete ad uscire da questo periodo più forti di prima. Qualcuno in queste giornate potrebbe sentirsi insicuro riguardo ad un nuovo rapporto, non sarà semplice placare la confusione che è in voi. Anche i prossimi mesi vi vedranno particolarmente riflessivi riguardo ai vostri sentimenti.