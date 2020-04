L'oroscopo del 5 aprile è pronto a rivelare se il primo weekend del quarto mese dell'anno si conclude in maniera positiva o negativa. Giornata piena di energia per i nativi del Toro, pronti a fare delle scelte molto importanti. Le persone nate sotto il segno del Leone stanno per affrontare un cambiamento, che potrebbe aumentare i dubbi in campo sentimentale o lavorativo. In evidenza, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni astrali giornaliere da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata domenicale vi sentite un po' giù di corda, vi manca l'energia giusta per affrontare la giornata come si deve. Purtroppo, dovete accettare anche questi momenti di stanchezza e sopportare, a denti stretti, anche le conseguenze di questo periodo. Non si escludono malintesi, parole non dette o quelle dette di troppo. Ciò che conta è limitare i danni. Prima o poi spenderà il sole anche per voi.

Toro – In questa domenica avete un'energia invidiabile che vi permette di prendere delle decisioni importanti e di portare a termine ciò che avevate iniziato da un bel po'.

Potete dare libero sfogo alle vostre ambizioni e mirare più in alto possibile. Provate a contattare qualche vostro vecchio amico, magari riuscirete anche a riallacciare i rapporti che da un po' di tempo si erano raffreddati.

Gemelli – Questa giornata vi invita a non prendere troppo sul serio qualunque critica vi venga fatta. Gli altri potrebbero sbagliarsi sul vostro conto e non avere idea di che cosa state realmente affrontando.

Cercate di sopportare e di rifugiarvi tra le braccia delle persone che vi amano davvero. Solo con loro riuscirete a superare certe delusioni e a non pensare troppo a questo blackout mondiale. Accettate ciò che siete e cosa avete da offrire agli altri.

Previsioni di domenica 5 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Il vostro è un segno che non si lascia abbattere dagli ostacoli che si presentano spesso nel campo del lavoro e dell'amore.

Grazie anche alla vostra determinazione, riuscite anche a sopportare questo periodo di restrizione. In questa domenica dovete mantenere la vostra caparbietà, se non volete mollare di fronte a certe situazioni poco simpatiche. Dovete prendere la vita con leggerezza, vi servirà per non rimuginare troppo sulle cose e sugli eventi accaduti nel recente passato. Siate sinceri con voi stessi e con gli altri.

Leone – State per affrontare un cambiamento importante nella vostra vita. Potreste avere una specie di premonizione, quindi prestate molta attenzione ai dettagli e cercate di non perdere di vista qualsiasi evento strano che potrebbe accadere in questa giornata.

Se qualcuno nota il vostro turbamento e vi chiede spiegazioni, allora significa che avete ancora qualche dubbio in merito alla vostra situazione sentimentale o lavorativa. Quindi, fate bene a rifletterci ancora un po' prima di prendere una decisione definitiva.

Vergine – Giornata rallegrata dalla vostra creatività. Cogliete al volo questa vostra dote, mettendola in pratica. Per gli artisti è una giornata davvero splendida, potrebbero anche concludere un progetto in atto. A livello sentimentale, siete stimolati da ciò che sentite e vedere. Condividete queste sensazioni con il vostro partner. Prolungate queste emozioni anche per i giorni successivi.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Prendetevi un po' di tempo per guardarvi indietro e controllare che non abbiate lasciato niente di irrisolto o sbagliato. In qualsiasi campo della vita, è necessario assicurarsi che tutto vada per il verso giusto. Questa domenica vi porta molta pressione e sentirvi con il fiato sul collo non vi permette di esprimervi al meglio. Ecco perché state cercando di fare le cose con calma, per essere sicuri che il vostro progetto riesca alla perfezione, senza preoccupazioni.

Scorpione – Forse in questa giornata, più che cercare consigli a destra e a manca, dovreste cercare di capire cosa volete veramente dalla vita.

Anche se in realtà lo sapete già e preferite aspettare un periodo migliore. Sapete benissimo che cosa vi direbbero le persone che vi vogliono bene, cioè che voi fate sempre l'esatto contrario di ciò che avete in mente. L'oroscopo consiglia di non arrovellarvi la testa e digrignare i denti! Dovete acquisire più sicurezza, anche quando vi relazionate con gli altri.

Sagittario – In questa giornata dovreste dare la priorità agli altri e abbandonare i vostri progetti per un po'. Ci sono alcune persone che hanno davvero bisogno del vostro aiuto. Il vostro è un segno sempre disponibile verso gli altri e che vuole sempre rendersi utile.

Le vostre capacità sono tutte lì, che aspettano di essere usate nel modo giusto. Essere altruista potrebbe aiutarvi a capire quali sono le vostre reali aspirazioni.

L'oroscopo di domenica 5 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata dovreste provare a conoscere un po' di più voi stessi, magari esplorando a fondo quelle parti del vostro cuore che avete abbandonato da qualche tempo per futili motivi. Forse avete sofferto terribilmente in passato, una ferita che fatica a cicatrizzarsi e che avete deciso di non aprila più. Ora, però, sentite l'esigenza di ripensare a ciò che eravate prima di essere feriti profondamente, magari riuscite a riappropriarvi della vostra identità.

Fatevi coraggio.

Acquario – Prestate più attenzione alle parole che una persona potrebbe rivolgere a voi, sperando nella vostra comprensione e nel vostro supporto. Invece di darla per scontato, dovreste ascoltare attentamente ciò che ha da dirvi, comprendere i suoi stati d'animo e capire i motivi dei suoi atteggiamenti. Da ascoltatore potreste dare dei giusti consigli e magari iniziare a guardare quella persona con occhi diversi. Un piccolo gesto d'amore potrebbe colorare la sua giornata, e anche la vostra!

Pesci – Avete due possibilità: restare inermi senza fare nulla di fronte a delle situazioni che non vi riguardano, oppure prendere coraggio e intromettervi arbitrariamente in qualche cosa per il vostro bene e quello degli altri.

A fine giornata, coloro che hanno assistito al vostro intervento potrebbe addirittura osannarvi. A volte è meglio un giorno da leone che mille da pecora, quindi non spaventatevi per un nonnulla. L'oroscopo vuole che voi diate un buon esempio a coloro che peccano di codardia.