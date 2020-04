L'oroscopo del 28 aprile è pronto a rivelare quali novità ci sono in questa nuova giornata. Anche se non è un periodo brillante, i nativi del Toro dovrebbero abbandonare il pessimismo cosmico e sforzarsi di essere un po' ottimisti. Le persone del Cancro sono felici di riprendere l'attività fisica per eliminare tutto lo stress accumulato in questi ultimi due mesi. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni zodiacali quotidiane per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – Sentite la necessità di avere al proprio fianco una persona che sappia prendersi cura di voi e che vi aiuti a sistemare le questioni rimaste in sospeso. Alcuni di voi sono disorganizzati in questo periodo di restrizione e quindi hanno un po' di difficoltà a mettere le cose a posto. Troppi pensieri nella vita privata.

Toro – In questa giornata di martedì i single e coloro hanno al proprio fianco l'anima gemella dovrebbero cercare di essere meno pessimisti anche negli altri settori della vita.

Anche se le cose non vanno nel verso giusto non dovete mai dimenticare che qualcuno su cui poter contare c'è sempre.

Gemelli – Una persona speciale vi sprona a realizzare un nuovo progetto o a chiamare una persona che non sentite da un bel po' di tempo. Siete molto grati alla persona che vi ha sostenuto sia nel bello che nel cattivo tempo. Avete bisogno ogni tanto di questo tipo di sollecitazioni.

Previsioni di martedì 28 aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro – In questo periodo è possibile che riprendiate la vostra attività fisica e che decidiate di continuarla anche nei prossimi giorni. Con una bella corsa all'aria aperta potreste eliminare tutto lo stress che avete accumulato negli ultimi due mesi. È tempo di raggiungere la quiete e di non pensare troppo alle cose fastidiose e dannose per la salute, sia mentale che fisica.

Leone – I vostri obiettivi finanziari potrebbero sembrare vaghi e incerti in questo momento. Forse affrontare un crocevia nella vita per quanto riguarda le entrate, e potreste non essere sicuri di quale strada intraprendere. L'oroscopo conferma che questa non è la giornata giusta per prendere qualsiasi tipo di decisione. Aspettate almeno una settimana.

Vergine – Le motivazioni delle persone che vi stanno attorno potrebbero sembrarvi sinistre, uno di loro forse ha in mente un programma che potrebbe non combaciare con i vostri bisogni. Meglio stare alla larga da loro, sono inaffidabili. Mai scusarvi del vostro comportamento.

Il miglior modo di agire è quello di non prendere strade sbagliate e di proteggere voi stessi da chiunque.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – Ci sono delle questioni che dovreste affrontare, non perché sono urgenti ma perché sono le persone che vi vogliono bene a chiedervelo. Non abbiate timore di prendervi delle responsabilità, in quanto non vi creeranno problemi particolari. Dimostrate a queste persone di che pasta siete fatti.

Scorpione – In questa giornata di martedì dovete cercare di essere più razionali possibile e fare un esame di coscienza. Ultimamente avete abbandonato varie strade, troppi progetti in cui avevate coinvolto anche altre persone che contavano su di voi per ottenere qualcosa in più.

L'oroscopo consiglia di riconsiderare i vostri obiettivi e di ridimensionarli.

Sagittario – Giornata perfetta per iniziare un nuovo progetto o per prendere in considerazione altre idee, che fino ad adesso non avete avuto occasione di realizzarle. Tuttavia, avete un umore pessimo e per questo motivo non siete al top. È un grande peccato perché potreste ottenere risultati soddisfacenti.

L'oroscopo di martedì 28 aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – In questa giornata potreste sentirvi fuori di testa e la vostra concentrazione potrebbe diminuire. Potreste avere qualche problema a concentrarvi sul vostro lavoro.

Non dovete preoccuparvi! Si tratta solo di un momento passeggero. Potreste avere il bisogno di bere caffè tutto il giorno per non perdere la concentrazione. Cercate di non abusare troppo della caffeina, poiché potrebbe essere controproducente. Resistete!

Acquario – In questa giornata dovete tenere sotto controllo i soldi, qualche spesa extra potrebbe darvi il colpo di grazia. Ciò che conta è mettere da parte un gruzzoletto per i casi di emergenza. Fate molto bene a essere pronti a qualsiasi eventualità possa presentarsi nella vostra vita.

Pesci – In questa giornata di martedì dovete dedicarvi di più ai vostri affari, forse perché ultimamente li avete un po' abbandonati.

Non stupitevi se avete una grande voglia di rinnovare. Le energie celesti vi hanno messo in vena di riordinare la vostra casa. Fate attenzione a non esagerare. Avete la tendenza a trasformare piccoli progetti in grandi progetti. Per ora, accontentatevi di acquistare solo oggetti utili per abbellire la casa. I lavori di ristrutturazione della cucina e del bagno fateli in un altro giorno.