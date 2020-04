L'oroscopo del 23 aprile è pronto a sindacare il probabile andamento di questa giornata di metà settimana. Per i nati sotto il segno dell'Ariete è un periodo ancora ostile. Invece, per coloro che appartengono al segno del Capricorno è sereno. Di seguito, l'astrologia della giornata di giovedì e le predizioni zodiacali giornaliere per i 12 segni.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Nonostante questo periodo sia ancora un po' ostile, dovete evitare incomprensioni con la vostra dolce metà o con i familiari.

L'oroscopo consiglia di fare una piccola sorpresa al vostro partner d'amore oppure di sorprendere la persona a cui volete fare colpo. Anche se il 2020 è partito con tanti dubbi e incertezze, i piccoli gesti affettuosi sono un toccasana per i vostri rapporti.

Toro – Gli investimenti e le collaborazioni richiedono molta fiducia, soprattutto in questo periodo di restrizione. Tuttavia, se non rischiate in questo mese di aprile difficilmente lo farete nel futuro, quindi datevi una mossa se non volete perdere il treno che porta al successo.

Maggio sarà un mese gratificante per coloro che aspettano qualcosa di nuovo, forse una risposta per un posto di lavoro o una notizia da una persona impensata.

Gemelli – In questa giornata di giovedì alcuni di voi si lasciano condizionare dagli strascichi degli ultimi due mesi, senza rendersi conto che il corpo sta reagendo agli stimoli di una ripresa. Verso la fine del mese di aprile capirete il potenziale che avete accumulato e affronterete tutto con molta forza.

I mesi successivi vi porteranno numerose soddisfazioni. Evitate incomprensioni con la persona amata.

Previsioni di giovedì 23 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Dopo mesi di piccole tensioni o pensieri scomodi, finalmente ritrovate la voglia di vivere l’amore in tutte le sue sfaccettature. Già dalle prossime settimane sarete particolarmente attivi in tutti i settori della vita. Le questioni lasciate in sospese in questo periodo dovrebbero trovare la propria soluzione.

Leone – In coppia siete il partner ideale: sempre attenti, premurosi, leali, onesti e anche passionali, quindi chi vi sta vicino si ritiene fortunato di avervi al suo fianco. Nella professione non mancano occasioni appetitose, ma ricordatevi di verificare sempre le credenziali delle persone che vi propongono affari e controllate l’ambiente di lavoro in cui dovete insediarvi. Belle o brutte, le sorprese sono dietro l’angolo.

Vergine – Periodo particolare per i vostri sentimenti e per i rapporti stretti, tutte le decisioni che prendete in questo giovedì potrebbe ripercuotersi nei prossimi mesi. Ecco perché l'oroscopo vi consiglia di essere prudenti.

Se avete qualche situazione da chiarire, fatelo subito. Anche in questi momenti di blocco avete delle idee da mettere in pratica, sarà proprio questa vostra esuberanza a portarvi lontano quanto prima.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Le relazioni proseguono come sempre, ma quelle che hanno avuto più di un problema nel recente passato potrebbero continuare ad averne, soprattutto incomprensioni e malintesi. Il vostro orgoglio, ogni tanto, vi fa dei brutti scherzi e vi fa dire parole che non dovrebbero mai uscire dalla vostra bocca. Appena tutto si sbloccherà, abbiate il coraggio di osare, soprattutto in campo lavorativo.

Potreste fare i migliori affari, a breve.

Scorpione – Dopo giornate di tempesta, le coppie longeve finalmente riescono a vivere un momento magico e di quiete. Le giovani coppie che non sono riuscite a superare certe incomprensioni o malintesi, rischiano di giocare il futuro del loro rapporto. Per superare le giornate di tempesta bisogna credere fortemente nel bene reciproco. Maggio sarà il mese dei cambiamenti. Anche i vostri progetti potrebbero avere un nuovo slancio, presto vi accorgerete di quanto potete ancora fare per trasformare i vostri sogni in realtà.

Sagittario – Anche nei periodi critici dovete credere maggiormente in voi stessi, nelle persone che collaborano con voi e nei vostri progetti.

La vostra caparbietà vi porterà molto lontano. Alcuni di voi non riescono a riposare bene in questo periodo di restrizione e tutto ciò causa stress. Dovete trovare pace interiore, affidarvi alla famiglia, all'amore o a qualsiasi cosa che possa farvi sentire meglio.

L'oroscopo di giovedì 23 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Giornata serena. Dopo un periodo di disagio, arrivano buone notizie. Le relazioni finalmente trovano stabilità ed equilibrio, soprattutto le coppie fresche. Non abbiate timore di osare nei progetti, poiché il partner sarà pienamente d’accordo con voi. In campo lavorativo c’è molto da fare ma l’unica cosa che cambia è il vostro modo di lavorare.

Comunque vada, sarete all'altezza di ogni cambiamento.

Acquario – Se negli ultimi tempi ci sono state delle scosse in amore, ora potete dire di aver superato brillantemente la prova del nove. Non dovete più pensare al passato come un qualcosa che ha limitato la vostra storia, ma come un qualcosa che l’ha rafforzata. In campo lavorativo arrivano delle conferme.

Pesci – Il vostro buon umore continua a infondere fiducia nelle persone amate, che apprezzano molto i vostri consigli. Siete un esempio da seguire, una fonte di grande armonia per chi vi sta attorno, perciò non limitatevi neppure di fronte ad atteggiamenti burberi.

In campo lavorativo ci sono delle opportunità da cogliere al volo. Tuttavia, non sempre avrete la tempistica giusta per farlo. Comunque, queste occasioni si ripresenteranno e quindi non tutto sarà perduto.