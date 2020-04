Mercoledì 29 aprile 2020 troveremo sul piano astrale la Luna ed il Nodo Lunare stazionare nel segno del Cancro, nel frattempo Venere sarà nel domicilio dei Gemelli. Giove e Plutone permarranno in Capricorno, così come Marte assieme a Saturno che continueranno la loro orbita in Acquario, In ultimo, Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci e, al contempo, Urano, il Sole e Mercurio rimarranno stabili in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Leone, meno entusiasmante per Pesci e Cancro.

Cancro disorganizzato

Ariete: energie top. Il bottino energetico fornito dagli Astri questo mercoledì potrebbe essere stracolmo, facendo optare molti nativi per indirizzare tali in semplici passatempi, come un hobby a cui si sono appassionati da poco tempo.

Toro: finanze a gonfie vele. I nativi avranno molte possibilità di essere favoriti: la predominanza dell'Elemento Terra nel loro tema natale, permetterà di orientarsi verso un investimento nel campo immobiliare, con fruttuosi profitti nel prossimo futuro.

Gemelli: straniti. La dolce metà assumerà presumibilmente un atteggiamento sopra le righe suscitando, di conseguenza, la perplessità dei nati Gemelli che, solo verso sera, si renderanno conto di aver preso lucciole per lanterne.

Cancro: disorganizzati. Avere un quadro organizzato e completo del proprio progetto professionale permette di avanzare celermente, ma ciò potrebbe riuscire difficile in queste 24 ore ai nativi, i quali saranno inclini ad errori di valutazione.

Shopping per Leone

Leone: shopping. Sebbene Urano di Terra li guardi di traverso intimandogli di non esagerare con le spese, i nati del segno si concederanno, c'è da scommetterci, un acquisto che unisca l'utile al dilettevole.

Vergine: briosi. Le problematiche legate all'ambiente professionale dei giorni scorsi lasceranno probabilmente spazio ad un clima più sereno, grazie sopratutto al tono umorale eccelso su cui i nati del segno potranno contare.

Bilancia: amore top. Nel focolare domestico i nati Bilancia potrebbero mettere in campo maggior affetto verso il partner, che non ci metterà molto a contraccambiare con la medesima enfasi il loro trasporto emozionale. Faccende lavorative in secondo piano.

Scorpione: fuori fase. Malgrado l'impegno e la dedizioni non manchino da parte dei nativi, a venir meno potrebbero essere i risultati, sia economici che morali, che ne conseguiranno. Perplessità amorose in serata.

Pesci bugiardi

Sagittario: lucidi. L'ultima decade sarà probabilmente chiamata a mettere in campo una dose supplementare di lucidità, che li aiuterà a giungere ad una valida soluzione alternativa agli ostacoli professionali.

Capricorno: stacanovisti. I lavoratori alle dipendenze altrui avranno buone chance di essere favoriti agli Astri, ed il loro stacanovismo sarà ben apprezzato sia dai colleghi che dai superiori.

Acquario: relax. Le ultime giornate hanno sfiancato le energie dei nativi che, di conseguenza, avranno necessario bisogno di staccare la spina dalla quotidianità per ricaricare le batterie, cogliendo l'occasione di trascorrere più tempo con partner e figli.

Pesci: bugiardi. In questa giornata le bugie dei nati del segno verranno presumibilmente a galla, quindi sarebbe una saggia idea fare dietro front ed ammettere i propri sbagli con profonda umiltà.