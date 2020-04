Venerdì 17 aprile 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Marte e Saturno sostare nel segno dell'Acquario, nel frattempo Giove e Plutone transiteranno sull'orbita del Capricorno. Il Sole e Mercurio permarranno in Ariete come Venere che continuerà il suo domicilio in Gemelli. Infine, Urano rimarrà stabile in Toro e Nettuno sarà sui gradi dei Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Gemelli, meno roseo per Scorpione e Cancro.

Sul podio

1° posto Ariete: amore top. Le faccende di cuore per i nati del segno godranno, con ogni probabilità, di una giornata piacevolmente positiva grazie al sestile che formeranno i due Luminari.

Qualche contrarietà, invece, sul versante professionale durante le ore mattutine sarà probabile.

2° posto Gemelli: intuitivi. Luna e Mercurio a braccetto raccontano di un venerdì probabilmente zeppo di intuizioni e veri e propri lampi di genio per i nati Gemelli, specialmente in ambito lavorativo dove, però, tali idee brillanti andranno attuate in seguito.

3° posto Acquario: sereni. Nel focolare domestico il clima tenderà a rasserenarsi ed a beneficiarne sarà principalmente la simbiosi del menàge amoroso, che ritroverà gli antichi fasti per i nati del segno.

I mezzani

4° posto Leone: attendista. Venerdì in cui i nativi, a maggior ragione la prima decade, potrebbe assumere un mood attendista anzichè espansionistico, perchè la Luna suggerirà di ponderare a dovere le prossime mosse da attuare senza metterle in atto.

5° posto Sagittario: perplessi. Un parente o un familiare potrebbe assumere un atteggiamento ambiguo che, c'è da scommetterci, farà saltare la mosca al naso ai nati del segno.

Superata la perplessità iniziale, però, si renderanno conto di aver preso lucciole per lanterne.

6° posto Bilancia: confusi. Il Sole e Mercurio in angolazione opposta avranno buone chance di appannare idee ed intenti in casa Bilancia. Per tal motivo sarà bene evitare di prendere qualsiasi decisione durante queste 24 ore.

7° posto Pesci: figli. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere orientato sul comportamento della prole che, ultimamente, appare oltremodo insofferente alle regole familiari.

Lavoro in secondo piano.

8° posto Capricorno: testardi. La cupidigia che spesso e volentieri contraddistingue il segno del Capricorno, quest'oggi sarà probabilmente la protagonista nel settore amoroso. Da evitare qualsiasi contrasto sul luogo di lavoro.

9° posto Toro: finanze sottotono. Il settore economico dei nativi potrebbe risentire di qualche scossone, tanto che molti tra loro opteranno per una minuziosa revisione delle finanze atta ad effettuare qualche salutare taglio delle spese.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: impazienti. Nell'era del 'tutto e subito' i nati del segno si trovano a meraviglia ma in questo venerdì di metà aprile dovranno, gioco forza, adattarsi ad un andamento lento.

11° posto Cancro: revisioni amicali. Giornata ideale per mettere ordine nelle amicizie dei nati Cancro, valorizzando quelle sincere e senza secondi fini. L'eventuale taglio, invece, delle altre relazioni amicali potrebbe risultare doloroso inizialmente, ma benevolo al loro divenire.

12° posto Vergine: stand-by. 24 ore dove i nati del segno desidereranno probabilmente staccare la spina dalla quotidianità e riorganizzare idee e strategie per il prossimo futuro.