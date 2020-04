Sabato 18 e domenica 19 aprile 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna e Nettuno sostare in Pesci, mentre Marte e Saturno transiteranno nel segno dell'Acquario. Giove e Plutone rimarranno stabili in Capricorno, come Urano che continuerà il suo domicilio in Toro. In ultimo, Mercurio ed il Sole permarranno in Ariete e Venere proseguirà la sua orbita in Gemelli. Oroscopo del fine settimana favorevole per Scorpione e Cancro, meno entusiasmante per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Scorpione: romantici.

Il buon aspetto della Luna, per entrambe le giornate nel loro Elemento, donerà probabilmente ai nati Scorpione una spiccata vena romantica che la dolce metà non potrà che gradire.

2° posto Cancro: sereni. Dopo le burrasche emotive dei giorni passati, questo weekend si prospetta decisamente più sereno nel focolare domestico per i nati del segno. Qualche contrarietà sul versante professionale, invece, sarà possibile sino al pomeriggio del 18.

3° posto Leone: lavoro top. Gli alti e bassi, con un'oscillazione al pari delle montagne russe, a cui i nativi hanno dovuto adattarsi sino al venerdì, lasceranno spazio ad un favorevole avanzamento professionale.

Meno rosee le effemeridi della terza decade che risentiranno di un pizzico di nervosismo soverchio.

I mezzani

4° posto Toro: relax. Malgrado vi siano alcune scadenze professionali da ultimare a breve termine, come esige Urano col sostegno di Giove, i nati Toro potrebbero optare per dedicare gran parte del fine settimana al relax più assoluto, in modo da affrontare i prossimi giorni col piglio giusto.

5° posto Capricorno: shopping. La settimana che sta per concludersi è stata per molti nativi oltremodo impegnativa, sia sul piano fisico che mentale, quindi concedersi una gratificazione materiale derivante dallo shopping online sarà una soluzione molto gradita al terzo segno di Terra.

6° posto Ariete: energici. Il bottino energetico in casa Ariete sarà, c'è da scommetterci, stracolmo tanto che molti nativi decideranno di indirizzare tale mole di forze nell'ambito lavorativo, con probabili gratifiche morali al seguito.

7° posto Vergine: riequilibri. Trovare il giusto equilibrio nella nostra società non è un'impresa semplice per tipi pragmatici come loro, ma in queste due giornate giungere ad un bilanciamento ideale che scongiuri lo stress diverrà presumibilmente più semplice.

8° posto Sagittario: abbuffate. Complice la Luna dissonante che si scontra col Sole d'impronta impulsiva, i nativi potrebbero concedersi pranzi e cene luculliane quasi fossero ad un matrimonio. La bilancia, e non intesa come segno zodiacale, non sarà d'accordo a questo strappo alla regola.

9° posto Pesci: insofferenti. La voglia di mondanità odierna si scontrerà con le restrizioni a cui è necessario adempiere, e ciò potrebbe creare una certa insofferenza nei nati Pesci, soprattutto per chi tra loro ha un ascendente in segni d'Acqua.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: rallentamenti. Sul versante professionale dal pomeriggio di sabato i nati Gemelli dovranno, c'è da scommetterci, far fronte a qualche rallentamento che, però, essendo passeggero non dovrà minare il loro entusiasmo.

11° posto Acquario: oziosi. Weekend in cui lo stress e le problematiche del momento avranno buone chance di prendere il sopravvento, facendo optare molti tra loro per mettere tutto in secondo piano e dedicarsi totalmente al proprio benessere psico-fisico.

12° posto Bilancia: fuori giri. Per quanto impegno possano metterci, questo fine settimane potrebbe risultare alquanto ostico per i nati del segno, principalmente sul fronte relazione dove la comunicazione non sarà il piatto forte.