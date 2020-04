L'oroscopo del giorno, di mercoledì 15 aprile, è pronto a svelare le previsioni zodiacali di tutti e dodici i segni dello zodiaco. Il cielo astrale del periodo vede in netta ripresa le quotazioni dei nativi in Toro e Leone. Per il Sagittario arriveranno importanti incarichi in ambito lavorativo.

Mercoledì 15 aprile osserveremo nel cielo astrale la presenza della Luna in Acquario, prossima alla congiunzione con Marte. Il Sole ancora stanziale nel campo dell'Ariete con il 'buon Urano' nel campo del Toro.

Diamo spazio alle previsioni zodiacali per la giornata di mercoledì, segno per segno.

Oroscopo 15 aprile, previsioni da Ariete a Cancro

Ariete - L'Oroscopo del 15 aprile indica una giornata molto favorevole a voi nativi. Le azioni ben azzeccate dei giorni scorsi daranno i loro frutti. Questo mercoledì infatti si prevedono entrate di denaro o soddisfazioni di vario genere. Un'amicizia di famiglia - di vecchia data - potrebbe dimostrare nei vostri confronti un certo interesse sentimentale, mettendovi in una situazione piuttosto imbarazzante.

Con il partner farete molta fatica ad andare d'accordo: troppo problemi ancora da risolvere. Invece di perdere tempo litigando, guardatevi negli occhi e cercate di studiare insieme una soluzione. Per chi lavora, qualche problema di ordine finanziario, ma niente di particolarmente preoccupante.

Toro - Sarà una giornata molto positiva. Sicuramente riuscirete a chiarirvi con un vostro familiare o ritrovare un importante punto d'incontro.

Di certo molto presto avrete dimostrazione del sincero affetto da parte della persona amata. In arrivo proposte allettanti per quanto riguarda la professione, ma prima di accettare, chiedete consiglio a un caro amico/collega. Single, l'oroscopo quotidiano prevede possibili discussioni con una persona che vi piace: forse in quest'ultimo periodo si è sentita trascurata; mettetela al centro dell'attenzione dimostrando quanto siano profondi e sinceri i vostri sentimenti.

Il vostro capo vi darà l'opportunità di approfondire le vostre competenze in ambito lavorativo: soddisfazioni in arrivo.

Gemelli - L'oroscopo preannuncia abbastanza serenità e armonia in crescita per le coppie più stagionate. Passione ed erotismo invece, per quelle unioni appena nate o in procinto di 'esplodere', troveranno nelle parole la forza di andare avanti e ben sperare. Grazie alle stelle vostre complici e alla vostra insuperabile parlantina, saprete cavarvela benissimo in una situazione sentimentale complicata. I pianeti benevoli vi metteranno di buon umore, e il rapporto di coppia ne guadagnerà.

Soprattutto in serata, quando al chiarore di una candela tirerete fuori il meglio di voi, lascerete senza parole anche il più esperto dei partner. Tutto bene al lavoro, solo non strafate come al solito.

Cancro - Oggi non avrete niente di cui preoccuparvi. Un po' di attenzione solo in una trattativa d'affari: anche il più piccolo degli errori potrebbe costarvi molto caro. In serata, un'affascinante spasimante vi farà una dichiarazione d'amore e come nelle più belle favole, vivrete per sempre insieme felici e contenti. Nonostante i buoni suggerimenti di chi vi circonda, ancora non avete deciso dove trascorrere la serata.

Discoteca, festa privata, cena fra amici o serata al ristorante non importa: con le stelle dalla vostra troverete comunque di che divertirvi. Ottima la forma fisica soprattutto se praticate sport.

Oroscopo mercoledì 15 aprile: previsioni da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali per la giornata del 15 aprile lasciano ben sperare voi del Leone. I soliti problemi a cui siete abituati voleranno via a tempo di record, come per le altre incombenze della giornata. Poche per la verità le novità in arrivo in ambito familiare: il periodo resta ancora un rebus da risolvere per molti nativi, quindi servirà attendere ancora.

Gli astri favoriscono confronti verbali (telefonici) con persone del passato con cui avete avuto legami sentimentali. Se siete ancora interessati, potrebbe essere una buona occasione - eventualmente - per ricominciare. Un pizzico di 'grinta' in più, secondo l'oroscopo competente, prenderà forma nel pomeriggio grazie ad un movimento positivo delle stelle: forse in arrivo una piacevole novità… Nel lavoro siate veloci nel valutare una opportunità: se vi converrà rischiare, fatelo, altrimenti meglio stare nel campo noioso ma rassicurante della routine.

Vergine - L'oroscopo di mercoledì indica che potrebbero maturare soddisfazioni nella sfera sentimentale o lavorativa.

Quest'ultime caratterizzeranno gran parte della giornata di metà settimana. Nel rapporto con gli altri cercate di essere voi per primi a dare un esempio costruttivo, senza esagerare con critiche o valutazioni non necessarie. Riceverete in cambio stima e considerazione da chi avete a fianco. Amori a prima vista per alcuni single: una conoscenza fatta sul web potrebbe avere strascichi molto interessanti ai fini sentimentali. Se il vostro partner lavora, allora meriterebbe proprio le vostre congratulazioni, se non altro per il suo impegno sempre puntuale. Una punta di stanchezza fisica a fine giornata potrebbe farsi sentire: fate una cena leggera evitando di stare davanti alla tv fino a tardi.

Bilancia - Nuove emozioni faranno da cornice ad una serata calda e passionale. Con il partner riprenderete di gusto un discorso 'sensuale' affrontato qualche giorno fa: certamente l'entusiasmo generato enfatizzerà una calda passione. In ambito famigliare potrete affrontare tutti gli impegni che puntualmente vi aspettano. L'oroscopo invita a non drammatizzate più del dovuto se un episodio spiacevole dovesse nascere da persona a voi vicina. Magari in certe situazioni non sapete neanche voi cosa dire, ma sicuramente avete ben chiaro quali 'tasti' toccare per far si che l'atmosfera non degeneri. Posti meravigliosi e romantici nati dalla vostra fantasia sembrano fatti apposti per farvi uscire dallo stato monotono e stressante che tanti stiamo vivendo.

In campo lavorativo potrebbero nascere questioni complicate: state in campana!

Scorpione - Giornata da tenere sotto emotivamente controllo: chiarite un malinteso che dovesse prendere piede con un familiare o con una persona della famiglia. L'oroscopo invita a dare poco peso a quei piccoli intoppi quotidiani che solitamente vi rendono ansiosi e abbastanza scontrosi. Siate meno autoritari con i figli: sgridarli va bene, dargli dei consigli pure, ma hanno bisogno anche di un po' di libertà di scelta per crescere. Intanto non prendetevela se qualcuno - vicino o lontano - nel frattempo non avrà ricambiato la vostra fiducia.

Dice il saggio, "date tempo al tempo…": presto vi ritroverete ad ascoltare scuse o una gustosa rivincita. Nel lavoro, gli astri consigliano di avere ancora un po' di pazienza, alla fine riuscirete comunque a cavarvela senza patire.

Previsioni zodiacali: l'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Le stelle di comune accordo vi regalano vitalità ed energia. E se nel caso aveste voglia di divertirvi, di sicuro riuscirete a coinvolgere anche qualcuno dei vostri famigliari, partner in testa. In ambito lavorativo un superiore vi affiderà un incarico interessante ma molto delicato: un aumento di stipendio o una promozione saranno più che meritate.

Giornata interessante dal punto di vista affettivo per molti Sagittario: sia che siate in coppia che in cerca dell'anima gemella, saprete cogliere il meglio da ogni situazione. Con la persona amata vivrete questo mercoledì emozioni da mille e una notte. In famiglia, l'oroscopo indica che, non senza fatica, otterrete l'approvazione di tutti su una questione per voi molto importante.

Capricorno - Grazie ai buoni consigli di quell'anziano collega di lavoro, ma soprattutto al buon favore delle stelle, riuscirete a districarvi da una situazione complicata. In programma gratificazioni personali ed economiche, a patto di voler rischiare in modo calcolato qualcosina.

Colpi di fulmine per i single: proprio quel che ci voleva per rendere questa giornata davvero memorabile. Le stelle vi possono aiutare a far 'decollare' un nuovo progetto, favorendo anche la rinascita di quegli affari che stanno attraversando un periodo di calma. Buone nuove dal fronte dell'amore: per gli accoppiati grandi passi avanti nell'intesa, anche se non mancheranno momenti un po' tirati, ai quali però seguiranno appassionanti riconciliazioni.

Acquario - Qualche battibecco con la dolce metà potrebbe nascere nella prima parte della giornata, soprattutto se state molto tempo a contatto. Di sicuro tutto si chiarirà in serata, quando più romantica che mai, vi dichiarerà tutto il suo amore. La Luna in Acquario non solo incentiva l'amore ma, in molti casi, favorisce i buoni investimenti o la firma di nuovi contratti. L'oroscopo giornaliero invita ad essere aperti e disponibili nei confronti dei familiari o delle persone che amate e che stimate. Se sarà il caso, appoggiate le iniziative più interessanti per il bene di tutti i membri: un atteggiamento troppo passivo da parte vostra farebbe sentire quest'ultimi inutili o incompresi. Attenzione agli scatti d'ira soprattutto al lavoro, perché qualcuno potrebbe prendersela e reagire molto male.

Pesci - Le previsioni zodiacali svelate dall'oroscopo di mercoledì 15 aprile, elogiano la posizione favorevole di Nettuno. Il pianeta di settore avrà il buon appoggio dal sestile di Plutone in Capricorno. Dolcezza a go-go, romanticismo e sogni a due, che potrebbero tradursi nella fatidica promessa d'amore eterno o nella decisione nei prossimi mesi di iniziare una convivenza. In ripresa la buona sintonia affettiva nei confronti di chi vi ama, cercate però di non essere troppo soffocanti con le vostre piccole manie o con i vostri infondati timori di incidenti e malattie. Tanto più che chi avete accanto, e soprattutto nel cuore, ha bisogno di concentrarsi sul suo lavoro. Serata divertente in famiglia: cenetta leggera, film o fiction e poi tutti a nanna!