L'Oroscopo di martedì 21 aprile analizza i transiti planetari fortunati, puntando un riflettore sull'emotività, l'affermazione delle proprie capacità e il modo di amare di ciascun segno zodiacale. Il transito impetuoso di Luna in Ariete garantisce una nuova grinta a tutti i simboli di Fuoco, mentre la presenza di Sole in Toro rivitalizza le sfere vitali in modo rivoluzionario.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di martedì

Ariete: le sensazioni volano con Luna nel segno che si congiunge a Mercurio e influenza il raziocinio e la logica.

Esprimete i propri sentimenti con maggiore enfasi, trasmettendo splendide sensazioni passionali in coppia e voi single cogliete al volo intriganti novità amorose.

Toro: nuovi incontri sentimentali sono previsti per voi single e un cambiamento a 360° è in arrivo per voi in coppia. Sole e Urano rivoluzionano il tutto in maniera sorprendente e creano una sinergia sentimentale più pratica e innovativa, anche se meno romantica.

Gemelli: non abbiate paura di perdere la vostra indipendenza ed entrate in contatto con le emozioni.

Luna dall'Ariete enfatizza la sensibilità briosa e curiosa di Venere nel segno e sprona a vivere le sensazioni con maggiore slancio, vincendo la vostra paura di rivelarvi deboli.

Cancro: l'impulso di realizzare i vostri desideri è grande e portate avanti le idee quasi diventando arroganti se qualcuno vi contraddice. Alcuni nuove conoscenze, magari da approfondire online, sono benefiche per migliorare voi stessi.

Per voi in coppia così come per i single, attenzione a non prendere alcune decisioni troppo frettolose per l'amore.

Leone: la Luna agisce benevolmente dal domicilio dell'Ariete e Mercurio sprigiona intelligenza. Attenzione però a non essere superficiali, seguendo una scia alquanto volubile e mutevole impartita da Sole e Urano in quadratura.

Vergine: Urano e Sole sono dalla vostra parte e incoraggiano ad avviare un cambiamento drastico nella sfera affettiva.

Sentite la necessità di riprogrammare la vostra vita, attuando una rivoluzione che smuove la solita routine in modo più eccitante.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Giove e Plutone quasi sfidano a mettere in atto alcuni progetti tenuti in cantiere, vincendo la pigrizia e facendovi passare all'azione con meticolosità e maggiore determinazione. Concretezza e senso pratico non mancano di certo anche in amore, con Venere favorevole dai Gemelli.

Scorpione: portate avanti i vostri progetti con coraggio, determinazione e audacia contando sull'influsso favorevole di Giove e Plutone dal Capricorno che sprigionano il desiderio di migliorarvi sempre più in tutte le sfere vitali.

Diventate quasi ossessivi nella smania di emergere, attenzione quindi a non esagerare.

Sagittario: socievoli e molto aperti a difendere la vostra indipendenza e quella altrui, lottate per portare avanti i vostri ideali e affermate un senso di giustizia che fa diventare protettivi nei confronti degli altri. Molteplici astri spingono ad attuare i desideri tenuti da troppo tempo in un cassetto.

Capricorno: Luna e Mercurio creano un po' di tensione e producono una sensazione di scoraggiamento. Ma Giove incrocia le sue energie fortunate con Sole dall'Ariete e regala ottimismo e una forza di volontà che non ha eguali, con cui superate tutte le difficoltà amorose al meglio.

Acquario: la Luna in Ariete sprigiona sensazioni incontrollate e potete reagire in maniera impulsiva ne confronti delle provocazioni altrui. Un po' mutevoli di carattere, i single potrebbero sentirsi soli e non amati mentre voi in coppia miscelate emozioni a senso del dovere.

Pesci: Mercurio e Luna molto vicini a voi poiché posizionati in Ariete, garantiscono nuovi inizi amorosi per voi single. Alcune situazioni di coppia sono in bilico a causa di Venere in quadratura a Nettuno, ma cercate di ascoltare la vostra interiorità e i consigli del cuore che non sbagliano mai.