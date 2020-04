Martedì 28 aprile 2020 troveremo sul piano astrale la Luna ed il Nodo Lunare sostare nel segno del Cancro, nel frattempo Venere transiterà sui gradi dei Gemelli. Il Sole, Urano e Mercurio permarranno nell'orbita del Toro come Giove assieme a Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Infine, Marte e Saturno rimarranno stabili in Acquario e Nettuno proseguirà il suo domicilio in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno roseo per Pesci ed Ariete.

Sul podio

1° posto Cancro: amore top.

Le effemeridi quotidiane parlano di un doppio trigono che la Luna formerà con Sole ed Urano, il quale presumibilmente renderà le faccende amorose native più affettuose che mai.

2° posto Scorpione: passionali. L'alcova potrebbe essere la stanza più frequentata della casa in questo martedì di fine aprile, visto che i nati del segno metteranno in campo una passionalità invidiabile.

3° posto Vergine: comunicativi. Martedì che si prospetta ideale per mettere in chiaro alcune faccende irrisolte nell'ambiente professionale, grazie alle ottime doti comunicative di cui saranno, con ogni probabilità, provvisti i nati Vergine.

I mezzani

4° posto Bilancia: lavoro top. Le faccende professionali avranno buone chance di avanzare celermente in questa giornata, specialmente per i lavoratori autonomi del segno che avranno maggiore spazio di manovra.

5° posto Acquario: a piccoli passi. I Luminari a braccetto, ma in angolazione poco conciliante rispetto ai nati Acquario, potrebbero spingerli ad avanzare a piccoli passi in qualsiasi settore esperienziale e la mossa si rivelerà azzeccata per scongiurare gaffes.

6° posto Gemelli: briosi. Il tono umorale nativo sarà, c'è da scommetterci, alle stelle tanto che colleghi ed amici faranno a gara per stare in loro compagnia. Amore in secondo piano.

7° posto Leone: nemici nascosti. Le prime due decadi del segno potrebbero avere a che fare con delle figure, professionali o amorose, che remano conto ma in maniera subdola. La tenacia che contraddistingue il segno li aiuterà, però, a superare anche tali ostacoli.

8° posto Sagittario: relax. Lo stress psicologico accumulato negli ultimi giorni, spingerà presumibilmente i nati del segno a ritagliarsi ampi spazi di relax durante questo martedì, in modo da ricaricare le batterie in vista dei prossimi giorni.

9° posto Toro: perplessi. Nell'ambiente professionale qualcosa potrebbe non quadrare, come il comportamento di un collega o di un capo, e ciò renderà perplessi i nativi. Affrontare l'argomento, però, non sarà una saggia idea per venirne a capo.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: lavoro flop. Malgrado l'impegno e la dedizioni non siano mancate ai nati Ariete durante l'ultimo periodo, questa giornata potrebbe rivelarsi avara di gratifiche, sia morali che economiche.

11° posto Pesci: spossati. Il bottino energetico dei nativi sarà, con tutta probabilità, scarno facendo optare molti nativi per prendersi un giorno di ferie, ove possibile, dall'ambiente lavorativo onde evitare qualsiasi errore.

12° posto Capricorno: stravolgimenti. Martedì di fine aprile che si palesa probabilmente zeppo di novità e stravolgimenti, sopratutto in ambito professionale, anche se molti dei quali non saranno ben accolti dai nativi, almeno inizialmente.