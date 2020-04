Durante questa giornata, continuano le preoccupazioni per la Vergine, alla ricerca di soluzioni per quanto riguarda la sfera pratica. Al contrario è un momento di recupero per il Toro, mentre per i Gemelli continua un periodo di serenità e romanticismo. Recupera l'Ariete. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, domenica 26 aprile 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 26 aprile 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: è una giornata positiva per il segno, per il quale continua un buon recupero soprattutto per il fisico.

C'è serenità in amore, al contrario il lavoro potrebbe riservare della agitazioni.

Toro: dopo una settimana faticosa, durante cui non sono mancati i conflitti, soprattutto in amore, il segno può recuperare. Si possono trovare dei chiarimenti all'interno del rapporto di coppia e in famiglia. Cautela nel lavoro, è un periodo particolare, qualcuno potrebbe sentirsi insoddisfatto. Le stelle consigliano di non prendere decisioni affrettate.

Gemelli: Venere nel segno protegge l'amore e i sentimenti, sono giornate ricche di passione e romanticismo.

Anche in ambito lavorativo è un buon momento, anche se qualcuno potrebbe risentire di un lieve calo di energie e vedersi costretto a rallentare i ritmi.

Cancro: sono giornate energiche e positive, in cui i nativi del segno ritrovano il buon umore e la serenità necessaria a dedicarsi al partner e alle esigenze della famiglia. L'ambito economico, invece, potrebbe portare delle preoccupazioni, meglio evitare le spese superflue.

Leone: l'oroscopo di domenica 26 aprile lascia presagire una giornata faticosa per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o accusare dei fastidi fisici. Al contrario le stelle favoriscono i sentimenti, c'è serenità e armonia all'interno dei rapporti di coppia.

Vergine: durante le prossime 24 ore potrebbero continuare le agitazioni nate durante la settimana. Qualcuno potrebbe essere alle prese con situazioni legali o burocratiche che richiedono più tempo del previsto o che sembrano evolversi in maniera del tutto inaspettata.

Ragionate con cautela sui prossimi passi da compiere.

Bilancia: domenica 26 aprile potrebbe essere una giornata ricca di emozioni. Qualcuno potrebbe ricevere una notizia inaspettata, altri potrebbero decidere di avere un figlio o iniziare a parlare di matrimonio. E' il momento ideale per gettare le basi di importanti progetti futuri.

Scorpione: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno. E' un momento produttivo per quanto riguarda il lavoro e anche in amore le stelle sono dalla vostra parte. Si presagisce quindi una giornata serena e positiva, in cui concedersi un po di relax.

Sagittario: la voglia di trasgressione e libertà che pervade il segno, potrebbe portare alla nascita di contrasti e problematiche all'interno del rapporto di coppia.

Qualcuno rischia di perdere una persona a cui tiene molto solo per un momento di divertimento.

Capricorno: durante questa giornata qualcuno potrebbe ricevere una proposta vantaggiosa. Il consiglio delle stelle è quello di valutare con attenzione i prossimi passi da compiere. Dopo aver stilato un'attenta lista dei pro e dei contro ed esservi circondati dei consigli delle persone di fiducia, la situazione apparirà più chiara.

Acquario: l'oroscopo di domenica 26 aprile lascia presagire una giornata serena, in cui sarà possibile tirare un sollievo e lasciarsi alle spalle le agitazioni dei giorni precedenti.

C'è serenità in amore e la passione si riaccende.

Pesci: è una giornata sottotono per il segno, qualcuno potrebbe trascinarsi dietro vecchie problematiche, riguardanti soprattutto il lavoro e la gestione delle finanze. Serenità in amore.