Venerdì 24 aprile 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole ed Urano transitare nell'orbita del Toro, mentre Mercurio sosterà sui gradi dell'Ariete. Saturno e Marte permarranno in Acquario come Giove assieme a Plutone che continueranno il loro domicilio in Capricorno. Infine, Nettuno rimarrà stabile in Pesci e Venere proseguirà il suo moto in Gemelli. Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Toro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Bilancia: poliedrici. La versatilità che le effemeridi odierne 'regaleranno' presumibilmente ai nativi, sarà frutto del trigono che Marte formerà con Venere nel loro Elemento.

Sarà bene, però, non esporsi troppo perché, con Mercurio, opposto la chiarezza comunicativa e d'intenti non appare favorita.

2° posto Acquario: energici. Il bottino energetico dei nati Acquario in questa giornata sarà, con tutta probabilità, stracolmo tanto che molti tra loro opteranno per premere il piede sull'acceleratore nelle faccende professionali, ed i risultati non tarderanno a giungere.

3° posto Leone: determinati. I due Luminari posizionati nell'amico/nemico Toro avranno probabilmente un carattere ambivalente per i nativi.

Difatti, da un lato li renderanno estremamente ostinati ma, dall'altro, potrebbero far tramutare l'ostinazione in superbia, specialmente per la terza decade che non risente dell'opposizione marziana.

I mezzani

4° posto Gemelli: briosi. Venerdì il tono umorale dei nativi avrà buone chance di essere ottimo, tanto che nell'ambiente professionale i colleghi faranno a gara per stare in loro compagnia. Contrarietà amorose probabili in mattinata.

5° posto Pesci: chiarimenti. Nel luogo di lavoro, fisico o online che sia, i nativi potrebbero trovarsi di fronte ad un capo o collega che, su due piedi, cambi atteggiamento nei loro confronti e sul quale sarà necessario chiedere esplicitamente una discussione chiarificatrice.

6° posto Vergine: destabilizzati. Le faccende di cuore potrebbero risentire delle angolazioni difficoltose sia di Venere che di Mercurio, le quali renderanno questo venerdì destabilizzante per i nativi che, come spiacevole conseguenza, non sapranno come comportarsi con l'amato bene.

Farebbero meglio ad attendere qualche giorno prima di decidere sul da farsi.

7° posto Toro: spossati. Le energie dei nati Toro, sia fisiche che mentali, potrebbero venir meno nel giorno che precede il weekend e dunque sarà preferibile prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, in modo da scongiurare controproducenti gaffes.

8° posto Cancro: poco lucidi. L'imponente dissonanza mercuriale renderà, c'è da scommetterci, i nati del segno poco lucidi nei pensieri e nelle parole, specialmente per chi tra loro opera nel settore della comunicazione. Sconsigliati eventuali colloqui di lavoro in queste 24 ore.

9° posto Scorpione: gelidi. Nel focolare domestico dei nati del segno, il clima potrebbe risentire delle problematiche legate ai giorni precedenti, le quali metteranno al bando affettuosità e passionalità per lasciar spazio ad un insofferente indifferenza.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: finanze flop. Malgrado i Luminari nel loro Elemento 'spingano' per non arrestare la loro marcia professionale, i nativi potrebbero dover fare i conti con un venerdì avaro di soddisfazioni economiche.

11° posto Ariete: priorità. La giornata per i nativi si prospetta pensierosa, dove le prime due decadi saranno chiamate a riconsiderare le proprie priorità in ambito amoroso, come esige Venere in Gemelli, esternandole senza timore al partner.

Qualunque sia la risposta della dolce metà, avranno comunque ben chiaro se e come procedere nella relazione amorosa in essere.

12° posto Sagittario: umore flop. Il tono umorale dei nativi quest'oggi sarà presumibilmente ai livelli minimi, sebbene il partner e gli amici proveranno a coinvolgerli nelle loro video chat scanzonate.