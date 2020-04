Sabato 11 e domenica 12 aprile 2020 troveremo sul piano astrale la Luna stazionare in Sagittario, mentre il Sole e Mercurio saranno nel segno dell'Ariete. Saturno e Marte proseguiranno la loro orbita in Acquario, così come Giove e Plutone rimarranno stabili in Capricorno. Infine, Nettuno sarà nel domicilio dei Pesci ed Urano permarrà nel segno del Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone ed Ariete, meno roseo per Scorpione ed Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: opportunità professionali. Col sopraggiungere del weekend saranno, con tutta probabilità, i nativi a beneficiare maggiormente delle effemeridi, grazie sopratutto al trigono di Fuoco che si formerà tra i Luminari, che apriranno nuovi entusiasmanti scenari professionali.

2° posto Ariete: opportunità amorose. Il periodo, complice la quarantena, non sarebbe favorevole per nuove conoscenze ma, con l'avvento dei social network e grazie a Luna e Sole che formeranno uno sfavillante trigono, qualche intrigante opportunità potrebbe palesarsi ugualmente.

3° posto Sagittario: passionali. Da un lato questo fine settimana potrebbe mettere sul piatto un ambiente lavorativo incostante e zeppo di contraddizioni ma dall'altro, fortunatamente per i nativi, la scintilla della passionalità si riaccenderà nel mènage amoroso.

I mezzani

4° posto Gemelli: shopping. Venere nella loro orbita in sestile a Mercurio spingerà presumibilmente i nativi, sopratutto della terza decade, a concedersi l'acquisto di un oggetto d'arredamento o un elettrodomestico che impreziosisca l'abitazione.

5° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico il clima avrà buone chance di volgere al bello malgrado, a causa del Sole opposto, sarà doveroso assumere un atteggiamento conciliante in modo da non esasperare il delicato equilibrio che si è creato.

6° posto Scorpione: perplessi. L'ambiguo atteggiamento di un collega potrebbe far saltare la mosca al naso dai nativi che, superata la perplessità iniziale, si renderanno conto di aver preso lucciole per lanterne.

7° posto Cancro: amore sottotono. Qualcosa non girerà presumibilmente per il verso giusto nel focolare domestico e a risentirne maggiormente saranno le storie d'amore traballanti. Lavoro in stand-by.

8° posto Vergine: revisioni amicali. Weekend ideale per i nativi della prima decade per porre sotto revisione alcuni rapporti interpersonali, amicizie in primis, vagliando se alcune tra queste debbano essere interrotte perchè non facenti più parte del loro percorso esistenziale.

9° posto Capricorno: gelidi. Esternare ogni emozione, sopratutto nella giornata di domenica, non sarà facile per i nati Capricorno che potrebbero risultare gelidi, quasi anaffettivi.

Ultime posizioni

10° posto Toro: lavoro flop. Sabato e domenica avranno buone chance di essere giornate poco favorevoli sul fronte professionale dei nati del segno, difatti sarà bene prendersi un giorno di ferie, ove possibile, in modo da scongiurare contrattempi o errori grossolani.

11° posto Pesci: pessimisti. Affrontare le difficoltà del momento potrebbe non rivelarsi un compito semplice in casa Pesci, perchè molti tra loro metteranno in campo un controproducente pessimismo che non permetterà di alzare la testa.

12° posto Acquario: demoralizzati. I transiti non saranno dei più concilianti, col trigono di Fuoco in pole position, e ciò potrebbe demoralizzare i nati del segno, specialmente in ambito lavorativo.