Le previsioni astrali dell'Oroscopo del mese di maggio 2020 vedono un quadro astrale molto favorevole per l'Ariete che,soprattutto dal punto di vista amoroso, sarà il segno più fortunato di questi trenta giorni. Sulla scia dello scorso mese di aprile, invece, la situazione professionale non è molto rosea per il Toro, che dovrà rimboccarsi le maniche per non soccombere.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): dovrete affrontare uno stato di agitazione che vi riguarderà in prima persona.

Prestate molta attenzione in amore per non rischiare di far cadere sulle persone che vi circondano i vostri problemi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): in queste settimane vi sentirete molto più amati del solito e tutto questo vi conforterà non poco. Quando ci sono momenti difficili da affrontare siete sempre circondati dall'affetto dei vostri amici e ciò rappresenta un vero e proprio sollievo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): in amore vale la pena di affrontare una scelta più drastica, ma rimandate le decisioni importanti.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): nuove collaborazioni in vista nonostante il periodo difficile. In amore il rischio è quello di allontanarsi, anche solo a livello psicologico.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): problemi di concentrazione: è già dagli inizi di aprile che sentite una forte pressione addosso.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): imparate a far emergere il vostro coraggio anche sul mondo lavorativo per far valere una vostra opinione o decisione, sebbene non condivisa dal resto dei colleghi d'ufficio.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): grazie ad alcuni eventi recenti, avete capito quanto sia importante per voi avere al proprio fianco una persona che vi ama senza limiti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): in questi trenta giorni ci sarà molta fatica fisica, a causa anche dell'opposizione astrale di Saturno rispetto al vostro segno zodiacale.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): l'intera vostra esistenza richiede un piccolo stop, una pausa di riflessione causata non solo dagli eventi esterni, ma anche da un problema che riguarda un parente o la persona che amate.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): sarà un mese di alti e bassi con il/la vostro/a compagno/a. Alternerete momenti di grande felicità e spensieratezza a litigi e crisi della vita di coppia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): in amore non forzate i ritmi, non correte troppo per bruciare le tappe, altrimenti corpo e anima potrebbero risentirne in maniera irreversibile.

Toro (21 aprile – 21 maggio): quando si sta bene con gli affetti della famiglia e dei propri cari, tutto passa in secondo piano, anche il lavoro, che ultimamente non vi sta dando grandi soddisfazioni.